Din ciclul “Și eu, acum, ce mă fac, dacă am rămas fără coledzi?”. Simplu, te angajezi la Parlament. Consilier sau director

Nimic nu se pierde, totul se transformă, spune un vechi proverb românesc. Asta pare să fie și regula nescrisă care funcționează la nivelul Parlamentului și al Guvernului României. Un deputat și un senator, care au rămas pe dinafara listelor de candidați, s-au reorientat, în sensul că lucrează tot la Parlament. Unul este consilier parlamentar la Camera Deputaților, iar celălalt este director la Senat. Tot la Parlament, se îmbină profesia cu viața privată, având în vedere că există numeroase cazuri de funcționari publici parlamentari ale căror parteneri de viață le sunt și colegi de serviciu. Ba, mai mult, ambii conduc structuri administrative ale Legislativului. Parlamentul mai generează, pe lângă miniștri aleși pe sprânceană din rândul senatorilor și deputaților, mână de lucru extrem de căutată pentru Guvern. Există, în acest sens, cazul unei consiliere parlamentare fără de care ministrul Lucian Bode nu a putut să se descurce nici la Transporturi, dar nu poate nici la Interne. Astfel încât și-a luat consiliera parlamentară în funcția de secretar general în ambele ministere. Prin detașare.

Vă mai amintiți de deputatul social-democrat Georgian Pop, cel care, pe vremea când Florian Coldea și George Cristian Maior “împărățeau” Serviciul Român de Informații, conducea comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul activității SRI? Noi, sigur da, motiv pentru care ne-am interesat cu ce se mai ocupă. Ei bine, acesta se pare că a avut, la finalul anului trecut, un ghinion destul de supărător, pentru că PSD a decis să nu-l mai introducă pe listele de candidați la alegerile din 6 decembrie 2020, pentru Parlamentul României. Ghinionul a trecut, însă, în luna ianuarie, când Georgian Pop s-a angajat, totuși, tot la… Camera Deputaților. Conform unei declarații de avere depuse de fostul parlamentar, la data de 21 ianuarie 2021, Georgian Pop este, în prezent, consilier parlamentar la Departamentul de Studii Parlamentare și Politici ale Uniunii Europene din cadrul instituției conduse de Ludovic Orban.

Astfel, fostul parlamentar, bănuit de o relație mult prea cordială cu persoanele aflate la conducerea Serviciului Român de Informații din perioada celebrului “Binom”, a fost recuperat. Mai ales că, potrivit aceleiași declarații de avere, Georgian Pop este singurul membru al familiei sale are aduce bani în casă. La rubrica “venituri realizate, în ultimul an fiscal, împreună cu membrii familiei”, acesta menționează 133.328 de lei, încasați sub titlu de indemnizație de deputat, aferentă anului 2019, și 127.132 de lei, cu titlu de indemnizație aferentă anului 2020. Soția sa nu a realizat, conform acestei declarații de avere, vreun venit în anul precedent.

Pusee repetate de criză doctrinară

Georgian Pop nu a mai încăput pe listele de candidați din partea PSD, spun “gurile rele” și datorită nesiguranței doctrinare de care a dat dovadă în ultimii doi ani ca parlamentar. Intrat într-un conflict mocnit cu fosta conducere a formațiunii social-democrate, mai ales după ce a fost înlocuit de la șefia Comisiei de control a SRI, actualul consilier parlamentar s-a supărat atât de tare, în luna februarie a anului 2019, încât și-a anunțat “divorțul” de Grupul Parlamentar al PSD de la Camera Deputaților și intrarea sa în grupul parlamentarilor neafiliați.

A rezistat fără apartenență politică până în luna mai a anului 2019, adică în luna alegerilor europarlamentare și a celebrului referendum pe Justiție (încălcat pe bandă rulantă de guvernele Orban și Cîțu), alipindu-se la grupul parlamentar al Pro România din Camera Deputaților, formațiune condusă de Victor Ponta care, ce să vezi, a avut, la rândul ei ghinion și nu a făcut pragul parlamentar pe data de 6 decembrie.

În luna octombrie a anului 2019, și cu votul său, Georgian Pop a contribuit la succesul moțiunii de cenzură depusă împotriva Cabinetului condus de Viorica Dăncilă, după care n-a mai ascultat nici de Victor Ponta. Când liderul Pro România a decis ca niciun parlamentar al formațiunii să nu voteze instalarea lui Ludovic Orban la Palatul Victoria, Georgian Pop, împreună cu alți șase colegi, a ignorant directiva și a dat votul său de încredere pentru Guvernul PNL. Evident, acest lucru a condus la un alt divorț politic și de Pro România. Pentru ca, la doar câteva luni mai târziu, în februarie 2020, Georgian Pop să revină în grupul PSD și să voteze pentru dărâmarea, prin moțiune de cenzură, a Guvernului pe care l-a votat în noiembrie.

Îl recomandă vocea, talentul și studiile la SRI

Cariera politică a lui Georgian Pop începea, tot ca și consilier parlamentar, în anul 2001, iar din 2005, până în 2008, a fost consilierul președintelui PSD Mircea Geoană. A fost ales deputat în mandatul 2008-2012, ocupând funcțiile de secretar al Biroului Permanent, de secretar al grupului parlamentar al PSD și de președinte al Comisiei Parlamentare Comune a Senatului și a Camerei Deputaților privind Controlul Activității SRI. Cel mai probabil, această ultimă funcție a fost recomandată și de studiile făcute în domeniu. Din CV, aflăm că Georgian Pop, absolvent al Facultății de Sociologie, a urmat studii de pregătire la Departamentul de Stat al SUA, apoi a făcut un stagiu de pregătire la Comisia Europeană și la Parlamentul European, după care a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare, după care s-a “desăvârșit” ca absolvent al Academiei Naționale de Informații – Colegiul Național de Apărare.

Caz la indigo în Senat, dar pe partea “dreaptă”

Surprinzător, descoperim că Georgian Pop nu este singurul parlamentar “fără funcție aleasă”, care a fost recuperat, angajându-se tot la Parlament. Social-democratul cu ambiguități doctrinare are un corespondent aproape tras la indigo cu un liberal, dar de această dată de la Senat. Este vorba despre Ion Popa (FOTO), fost senator ALDE, dar care a preferat, în ultima perioadă a fostei legislaturi, să activeze ca membru al grupului parlamentar al PNL din Senatul României.

Acesta figurează, din ianuarie 2021, ca director general în cadrul Senatului condus de Anca Paliu Dragu, de la USR-PLUS.

Ca și Georgian Pop, Ion Popa a cunoscut o criză de identitate politică, plecând de la PNL, la ALDE, pe listele căreia a candidat, în 2016, și a fost ales a susținut din Parlament guvernul PSD-ALDE, după care a votat pentru demiterea sa. Mai mult, când Călin Popescu Tăriceanu a demisionat din funcția de președinte al Senatului, iar PSD a decis să-l susțină pentru preluarea acestei funcții pe fostul ministru ALDE al Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, Ion Popa l-a contracandidat. Fără succes. Iar, în februarie 2020, a trecut cu arme și cu bagaje la Partidul Național Liberal.

“Dansăm în familie”. Pe bani frumoși

Pe lângă recuperarea unor foști parlamentari, în Legislativul României mai are loc un fenomen interesant. În aparatele de specialitate ale celor două camere, dar cu precădere la Camera Deputaților, avem consilieri parlamentari sau funcționari publici parlamentari ale căror soți și soții lucrează tot la Parlament. Iar în anumite cazuri, ambii au funcții importante și plătite gras.

Sunt zeci de exemple în acest sens, care pot fi tratate, însă interesante sunt cazurile celor care au depus, după alegerile din 6 decembrie 2020, declarații de avere din calitatea lor de angajați ai Parlamentului.

În acest sens, îl putem evidenția pe Ioan Hanganu, care este consilier parlamentar la Direcția pentru Informatică și Telecomunicații de la Camera Deputaților. Conform declarației sale de avere, depusă la începutul acestui an, îndeplinește o funcție de șef de serviciu. Însă, aceeași declarație de avere devoalează faptul că soția sa, Manuela Hanganu, lucrează tot la Camera Deputaților, fiind șefă de biroul la Direcția pentru Organizare și Evidența Lucrărilor din cadrul Biroului Permanent. Iar salariile pe care soții Hanganu le încasează de la Camera Deputaților sunt semnificative. Ioan a încasat, anul trecut, 83.276 de lei, iar Manuela, 112.617 lei.

Alt exemplu edificator este al lui Francisc Alin Helștern, care figurează ca director al Direcției de Studii și Documentare Legislativă de la Camera Deputaților, de unde, anul trecut, a încasat venituri salariale în cuantum de 111.594 de lei. Francisc Alin Helștern este căsătorit cu Nicoleta Helștern, care, potrivit declarației de avere, lucrează și ea la Camera Deputaților. Mai exact, este consilier parlamentar la Grupul PSD, de unde, anul trecut, a realizat venituri de natură salarială în sumă de 72.571 de lei.

Pe același model, tot la Camera Deputaților, îl regăsim pe Ionuț Irinel Riteș, care activează ca șef de birou, dar și ca director adjunct al Direcției de Afaceri Interne. Soția sa, Laura Nicoleta Riteș este directorul Direcției Procedură Legislativă, Sinteze și Evaluări din cadrul Departamentului Legislativ al Camerei Deputaților. Din aceste calități, Ionuț Irinel Riteș a încasat, anul trecut, venituri de 105.554 de lei, iar Laura Nicoleta Riteș a câștigat 68.091 de lei.

Consilier detașat de la Camera Deputaților la Guvern – 128.000 de euro pe an de la stat

Pe lista consilierilor parlamentari de la Camera Deputaților o regăsim, în prezent, și pe Ștefania Gabriella Ferencz, cunoscută publicului larg drept “Blonda lui Boc”, pentru că, pe vremea când actualul primar al municipiului Cluj-Napoca era prim-ministru, Ștefania Gabriella era ba secretar de stat, ba șefă de cabinet.

Ștefania Gabriella Ferencz a fost recuperată de Guvernul Orban și promovată de Guvernul Cîțu. Și-a păstrat funcția de consilier parlamentar, dar lucrează din noiembrie 2019, prin detașare, la Guvern. Mai exact, în 20 noiembrie 2019, Ludovic Orban a numit-o, prin detașare, pe o perioadă de șase luni, în funcția de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Ministru de resort era, la acel moment, actualul ministru de Interne, Lucian Bode.

La data de 11 martie 2020, însă, Orban decide încetarea detașării temporare a acesteia ca secretar general la Transporturi, însă o detașează, tot pentru șase luni, ca secretar general adjunct al ministerului condus de Lucian Bode. În 7 septembrie 2020, însă, printr-o altă decizie de prim-ministru, Orban o repune, pentru șase luni, în funcția de secretar general plin.

După alegeri, Ministerul Transporturilor a revenit, ca urmare a trocului politic, celor de la USR-PLUS, astfel încât Lucian Bode a părăsit clădirea de vizavi de Gara de Nord, mutându-se, ca ministru de Interne, în clădirea fostului CC al PCR. Ce să vezi, pe data de 22 ianuarie, noul premier, Florin Cîțu îi încetează și Ștefaniei Gabriella Ferencz detașarea ca secretar general al Ministerului Transporturilor, dar o numește, prin detașare, în funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de șase luni care, teoretic, ar trebui să expire în 22 iulie anul curent.

Periplul “Blondei lui Boc” la Guvern a generat pentru aceasta, numai în ultimul an, venituri de la stat de 614.876 de lei, adică de 128.120 de euro, ceea ce înseamnă că, în fiecare lună, Ferencz a câștigat 10.676 de euro. Mai exact, 110.579 de lei reprezintă salariul de secretar general al Ministerului Transporturilor, 257.916 lei este indemnizația încasată în calitate de membru în cadrul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al Eximbank SA, 67.429 de lei este indemnizația de membru în Consiliul de Administrație al Romatsa, 92.760 de lei este indemnizația de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar 86.292 reprezintă indemnizația de membru în Consiliul de Administrație al CFR SA.

USR lovește cu generalul pensionat la 42 de ani

USR-PLUS și-a impus-o drept secretar de stat a Ministerul de Interne pe Irina Alexe. Ea a fost numită, prin decizie, de către premierul Florin Cîțu. Alexe a mai ocupat această funcție și în 2016, în guvernarea Cioloș. Noul-vechiul secretar de stat de la Interne a intrat în atenția opiniei publice în urmă cu câțiva ani după ce s-a aflat că în 2016 s-a pensionat la doar 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei în acea perioadă. Era considerată ca fiind protejata lui Vasile Blaga.

După intrarea în “civilie”, Irina Alexe a devenit membru PLUS, formațiunea condusă de Dacian Cioloș lăudându-se că are drept membru o persoană care a ajuns general la 35 de ani. Ascensiunea ei în această funcție a fost pusă sub semnul întrebării în condițiile în care era vorba despre un grad profesional care se obține extrem de greu. Numirile sale pe funcții înalte au fost puse pe seama apropierii sale de fostul lider PDL, actual europarlamentar PNL, Vasile Blaga.