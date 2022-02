DNA trece la nivelul superior. A vrut să se doteze cu o dronă specială. Afacerea a picat, pentru că nu a primit nicio ofertă acceptabilă

Achiziția a fost anulată, la începutul luni decembrie, însă, deoarece DNA nu a primit nicio ofertă pe care să o poată considera acceptabilă sau conformă. În schimb, instituția condusă de procurorul-șef Crin Bologa a făcut alte achiziții, începând cu luna octombrie și până în decembrie 2021, în valoare totală de 5,9 milioane de lei cu TVA. Este vorba despre echipamente IT hardware și software, unități de stocare, sisteme ultraportabile de identificare a terminalelor mobile sau licențe soft.

După un lung șir de achiziții privind tehnică și aparatură de interceptare, de localizare, de înregistrare și de stocare, Direcția Națională Anticorupție a trecut la un alt nivel. În toamna anului trecut, instituția condusă de Crin Bologa a anunțat că intenționează să se doteze cu o aeronavă fără pilot, de tip dronă, pentru a putea investiga mai eficient infracțiunile contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Anunțul a fost făcut prin SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), în data de 18 octombrie 2021, DNA precizând că intenționează să organizeze o procedură simplificată. Nu este precizat prețul acestei cumpărături inedite ce urma a fi făcută, însă, la data de 8 decembrie, autoritatea contractantă a anunțat că procedura de achiziție a fost anulată, deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme.

Din documentația de achiziție aflăm că DNA avea nevoie de această dronă, deoarece dorește să implementeze un proiect denumit „Asistență tehnică pentru combaterea fraudelor europene”, cofinanțat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), prin programul HERCULE III.

Obiectivul proiectului este susținerea luptei împotriva fraudelor și a corupției împotriva intereselor financiare ale UE prin consolidarea capacității tehnice a DNA. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi achiziționate echipamente speciale de investigație, destinate Serviciului Tehnic, specialiștilor IT care efectuează percheziții informatice precum și Serviciului specialiști.

Echipamentul ar fi trebuit să fie folosit de specialiști în topografie și fotografie aeriană

Concret, este vorba despre o dronă profesională destinată activităților geodezice și pentru monitorizare a terenului. Aceste echipamente trebuiau să fie utilizate de DNA, prin intermediul specialiștilor în topografie şi fotografie aeriană mozaic ortofoto sau în activitatea de cartare în vederea validării datelor colectate. „De asemenea, vor fi utilizate pentru observarea zonelor greu accesibile în cadrul activității specifice instituției”, se precizează în Caietul de Sarcini.

DNA cerea ca sistemul aerian pentru „supraveghere lucrări” să fie format din două componente principale. Prima, un post de comandă mobil, care ar trebui să funcţioneze optim în condiţii de şantier și care să fie alimentat exclusiv de la bateria maşinii. A doua este un echipament de zbor tip dronă, care de asemenea trebuie să funcționeze în regim de șantier, în diferite locații din România. „Echipamentul trebuie să fie stabil în condiţii meteo nefavorabile (vânt și alți curenţi) și să poată transporta echipamentele de supraveghere necesare activității pentru care va fi folosit”, precizează autoritatea contractantă.

Conform aceleiași documentații de atribuire, aceste echipamente ar fi urmat să fie utilizate pentru fotografierea aeriană mozaic ortofoto, precum și pentru observarea zonelor greu accesibile, specialiștii putând astfel urmări și evalua calitatea fotografiilor. Drona dorită de DNA reprezintă, potrivit acestor documente, un echipament de tip UAV, care permite efectuarea de fotografii sau de imagini multispectrale orotermice, în vederea obținerii, prin prelucrarea acestora cu ajutorul unui software specializat, de informații de tip ortofotoplan sau indiciu de vegetație ori indicii termici și hărți termice.

Criteriile pe care trebuia să le îndeplinească

„Drona trebuie să aibă posibilitatea să zboare minimum 80 de minute, pentru a asigura posibilitatea realizării unor proiecte diverse și, de asemenea, să conțină toate accesoriile necesare efectuării zborului în condiții de siguranță”, mai arată DNA în caietul de sarcini. Astfel, senzorii utilizați trebuie să fie de diverse tipuri, interschimbabili, pentru a asigura o paletă largă de culegere de date și aplicabilitate în diverse domenii. Iar echipamentul de zbor trebuie să fie capabil de navigaţie complet autonomă, bazată pe poziţionarea prin satelit. Respectiv decolare - aterizare automate, întoarcere automată la punctul de decolare, înainte ca acumulatorii să se descarce, navigaţie autonomă cu coordonate GPS prestabilite sub formă de latitudine, longitudine, altitudine, precum și software de planificare rute control și transmisie imagini.

Campanie de achiziții la DNA. Alte patru cumpărături făcute la finalul anului 2021

Nu este deloc clar de ce ar avea nevoie Direcția Națională Anticorupție, ca unitate de parchet, să se doteze cu un astfel de echipament. Însă, dacă în cazul dronei, achiziția a fost anulată, din motivul prezentat anterior, anume acela că nu au fost depuse oferte acceptabile, DNA a făcut, totuși, unele cumpărături care au legătură cu același proiect „Consolidarea dezvoltării capacității tehnice, în investigarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene”, finanțat de OLAF, în cadrul programului Hercule III.

Mai exact, pe 9 decembrie 2021, instituția condusă de Crin Bologa a încheiat două contracte, aferente pentru două loturi, în valoare totală de 310.608,04 lei fără TVA, pentru achiziția de produse software și hardware care să compună un sistem portabil de prelucrare și procesare a datelor (AEDAS). Și de data aceasta a fost utilizată procedura simplificată.

Primul lot, constând în produse software, a fost atribuit companiei SC Q-East Software SRL, pentru 67.852,8 lei cu TVA. Compania care și-a adjudecat contractul este deținută, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), de către doi asociați persoane fizice: Marius Sticlaru și Tiberiu Lorenzio Leta. Cel de-al doilea lot, constând în echipamente hardware, a fost atribuit societății SC Pragma Computers SRL, pentru un preț de 242.755,24 de lei cu TVA. Această companie este abonată la contractele DNA și este deținută, conform datelor ONRC, de Mihaela Alexandra Gheorghiță și de Cătălin Corneliu Gheorghiță.

Sisteme pentru identificarea telefoanelor

De altfel, DNA pare să se afle, de câteva luni, într-o adevărată campanie de achiziții. Pe 5 noiembrie 2021, instituția a organizat o licitație restrânsă, pentru atribuirea unui contract de furnizare a două sisteme ultraportabile de identificare a terminalelor mobile. Compania care și-a adjudecat acest contract se numește SC Intel International SRL, pentru un preț de 3.665.200 de lei cu tot cu TVA. Doi dintre asociații acestei companii mai patronează o altă firmă abonată la contractele DNA, pe nume SC Cellphone Group SRL. Este vorba despre cetățeanul israelian Arie Beizer, născut în Uniunea Sovietică, și despre cetățeanul israelian Gil Yossef Cooper. Al treilea asociat al companiei este românul Marcel Florin Amăriucăi.

În 2018, cealaltă companie patronată de cei doi cetățeni israelieni, Cellphone Group SRL, era contractată de DNA pentru un lot în valoare de 3.612.310,45 de lei cu TVA, aferent unui contract ce viza achiziția de echipamente tehnice de comunicaţii, aparate audio şi video de înregistrare, tehnică de înregistrare şi echipamente de telecomunicaţii.

Licențe

Alte trei contracte, în valoare de 1.283.760,1 lei cu TVA, privind furnizarea de echipamente IT, au fost parafate de DNA în 20 și 27 octombrie 2021, prin licitație deschisă. Primul a fost încheiat cu SC Asseco See SRL, în valoare de 739.078,06 lei fără TVA, pentru 6 switch-uri de rețea tip access cu 24 de porturi, 20 de switch-uri de rețea de tip access cu 48 de porturi și pentru un echipament de stocare „all flash”, destinat mediului de producție. Aceeași companie și-a adjudecat și al doilea contract, în valoare de 358.843,31 de lei cu TV, pentru furnizarea a șapte licențe pentru un sistem de operare server, a două licențe pentru unnserver de email cu instalare on-premise, dar și a 600 de licențe CAL standard. SC Asseco See SRL este controlată, în calitate de unic asociat, de către Asseco South Eastern Europe Polonia.

Cel de-al treilea contract a ajuns la Pragma Computers, care a livrat alte licențe, în valoare de 185.838,73 lei cu TVA.

Unități informatice de stocare

În 6 decembrie 2021, Asseco See SRL a mai primit de la DNA un contract de 71.172,4 lei cu TVA, pentru furnizarea unor hard-diskuri cu capacitatea de 7,68 TB. Instituția a mai achiziționat, în aceeași zi, de la SC Stream Networks SRL, hard-disk-uri externe de 1,20 TB, hard-disk-uri interne de 2 TB, hard-disk-uri interne de 18 TB, SSD-uri interne de 0,25 TB, SSD-uri interne de 0,48 TB, hard-disk-uri interne de 1,20 TB, SSD-uri interne de 1 TB, hard-disk-uri externe de 1 TB și hard-disk-uri externe de 2 TB, pentru 348.440 de lei cu TVA.

Tot pe 6 decembrie 2020, Direcția Națională Anticorupție a parafat cu SC Prahma Computers SRL un contract de 200.188,94 lei fără TVA, pentru furnizarea unor hard-disk-uri interne și externe de 4 TB, respectiv a unor SSD-uri interne și externe de 2 TB.