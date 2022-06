Doi parlamentari progresiști îl „bat” în case și chirii pe președintele Klaus Iohannis

Această ultimă proprietate a generat, în ultimul an fiscal, chirii în valoare dublă decât toate casele închiriate, anul trecut, de președintele Klaus Iohannis, împreună cu soția sa, Carmen. Însă Iohannis este concurat la fel de dur de ex-președinta USR a Senatului, Anca Dragu, care deține nu mai puțin de șase imobile și nouă terenuri. O parte din această avere a fost achiziționată în anul pandemiei – 2020. În ultimul an fiscal, chiriile încasate de Dragu de pe aceste apartamente sunt net superioare celor încasate de familia prezidențială.

Iulian Bulai, deputat USR, și-a completat ultima declarație de avere în data de 13 iunie 2022, chiar de ziua președintelui României, Klaus Iohannis. Iar documentul este unul spectaculos. Aflăm, spre exemplu, că, în cursul primei jumătăți a acestui an, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților a achiziționat un teren intravilan, în suprafață de 149 de metri pătrați, în București, a cumpărat, tot în 2022, o casă de locuit cu suprafața de 151 de metri pătrați și a mai construit o incintă (de altă categorie decât cea de apartament sau de casă de locuit), cu suprafața de 70 de metri pătrați, în Târnășeni, județul Neamț.

Aceste investiții noi se adaugă celor vechi, pe care Iulian Bulai, de asemenea, le menționează în documentul citat. Este vorba despre un teren agricol la Recea, județul Neamț, în suprafață de 6.600 de metri pătrați, dobândit prin moștenire, despre un teren intravilan la Târnășeni, din 2014, cu suprafața de 926 de metri pătrați, un alt teren intravilan, tot la Târnășeni, din 2017, cu suprafața de 800 de metri pătrați, un apartament din 2015, de 96 de metri pătrați, în Norvegia, și două construcții din 2017 la Târnășeni, una cu suprafața de 80 metri pătrați, iar a doua de 200 de metri pătrați.

Și-a autoevaluat operele de artă realizate de el însuși la 86.000 de lei

Într-o declarație oferită acum câțiva ani, Iulian Bulai preciza că dorește să înființeze un muzeu la Târnășeni de Neamț, probabil și în scopul de a-și expune propriile lucrări. Lucrări pe care le găsim, de asemenea, menționate în declarația sa de avere. Este vorba despre o statuetă din bronz „Avatar”, autoevaluată la 100.000 de NOK (coroane norvegiene), precum și sculpturi diverse din ceramică și ghips, autoevaluate la 80.000 de coroane norvegiene.

Toate aceste lucrări îl au drept autor chiar pe Iulian Bulai, iar valoarea lor, în lei românești, la cursul BNR de ieri, ar fi de 86.004 lei. Deputatul USR nu are, conform documentului citat, conturi sau depozite bancare și nici plasamente. Are, în schimb, datorii. În Norvegia, spre exemplu, și-a refinanțat, anul acesta, la Sbanken Olslo, un credit, scadent în anul 2047, în sumă de 3.868.352 NOK (1.848.298.6 lei - 377.203,8 euro). De asemenea, mai are un credit, contractat în 2012, cu scadență în 2040, de 131.854 NOK (63.000 de lei – 12.857,1 euro).

I-a dat „rușine” președintelui la banii din chirie

Însă amănuntul care iese în evidență din declarația de avere a lui Iulian Bulai este în capitolul „venituri”. Aici, USR-istul menționează că, în ultimul an fiscal, împreună cu soția sa, Eva Marie Bulai, a încasat venituri din chirii în sumă de 336.000 de coroane norvegiene. Asta înseamnă 150.460,8 lei. Spre comparație, președintele României, Klaus Iohannis, menționează în cea mai recentă declarație de avere că, împreună cu soția sa, Carmen, a realizat în ultimul an fiscal venituri din chirii în cuantum de 82.082 de lei. Adică puțin mai mult de jumătate decât deputatul progresist.

Iulian Bulai a mai realizat, în ultimul an fiscal, 141.636 de lei ca deputat, iar soția sa, jurnalistă la NRK Oslo, 390.000 NOK (186.342 de lei).

Succes și pe plan european, a fost ales lider al ALDE

Lui Iulian Bulai nu pare să-i meargă bine doar pe plan financiar, ci și politic. Pe site-ul Camerei Deputaților, grupul USR a publicat, în urmă cu două zile, un comunicat de presă potrivit căruia „cu ocazia celei de-a treia părţi a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg (20-24 iunie 2022), domnul deputat Iulian Bulai a fost ales în funcţia de preşedinte al Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE)”.

Din sursa citată, mai aflăm că Iulian Bulai s-a adresat membrilor ALDE, precizând că „va acorda o importanţă deosebită în ceea ce priveşte transparenţa, imparţialitatea şi echilibrul în luarea deciziilor, va apăra libertatea de exprimare şi de informare, precum şi libertatea de circulaţie a ideilor în cadrul grupului. De asemenea, domnia sa şi-a exprimat încrederea că «lucrând împreună, Grupul ALDE poate deveni un bastion al generozităţii, al libertăţii şi solidarităţii pentru toţi cetăţenii europeni, precum şi pentru apărarea drepturilor omului şi combaterea discriminării sub toate formele sale»”.

ALDE este al treilea grup politic din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei ca pondere, cu 97 de membri din 27 de ţări ale Consiliului Europei.

Fosta șefă a Senatului nu se lasă mai prejos. Ea are și casă la Marea Neagră, cumpărată în anul pandemiei

Revenind însă la performanțele financiare ale demnitarilor români, găsim un alt exemplu important. Cel al Ancăi Dragu, tot de la USR, cea care până în luna ianuarie a acestui an a îndeplinit funcția de președinte al Senatului. Anca Dragu nu și-a completat declarația de avere la zi, însă a depus una, pe 12 ianuarie, când și-a pierdut a doua funcție în stat.

Senatoarea USR îl devansează, de asemenea, pe Klaus Iohannis la capitolul venituri din chirii. Din documentul citat, rezultă că aceasta a realizat, în anul fiscal anterior, de pe urma închirierii a două apartamente în Sectorul 1, dar și a unui al treilea, din Sectorul 4, 147.134 de lei.

La capitolul „imobiliare”, Anca Dragu stă și mai bine decât Bulai. Are nouă terenuri intravilane, în sectoarele 1, 4 și 5 ale Capitalei și la malul Mării Negre, în Costinești, în suprafață totală de 720 de metri pătrați. Ultimul teren a fost achiziționat în 2020, an al pandemiei. Tot atunci, a mai fost cumpărat, tot la Costinești, un apartament în suprafață de 56 de metri pătrați. Care se adaugă celor două apartamente din Sectorul 1 (achiziționate în 2009 și 2011, cu suprafețele de 145 mp, respectiv 98 mp), celor două apartamente din Sectorul 4 (achiziționate în 2016, cu suprafețele de 52 mp, respectiv 32 mp), dar și unei case de locuit, din Sectorul 5, în suprafață de 109 metri pătrați, cumpărată în anul 2001.

Anca Dragu, spre deosebire de Iulian Bulai, nu are datorii la bănci. Are, în schimb, conturi și depozite în care economisește 1.112.363 de lei, 272.571 de euro și 6.442 de dolari SUA. De asemenea, fosta președintă a Senatului deține titluri de stat în sumă de 300.000 de lei.