Afacerea Alexandrov-Udrea, conturi pe minus, după vânzări de milioane

În raportul întocmit de administratorul judiciar a fost identificată vânzarea unui autoturism Mercedes S500 și a două proprietăți imobiliare, dintre care una a avut un preț de tranzacționare de 4,25 de milioane de lei. O altă proprietate a fost transmisă unei companii din același grup de interese, pentru un sfert de milion de euro.

„Jurnalul” a intrat în posesia celui de-al doilea raport întocmit de administratorul judiciar al celebrei companii Realtopfarma SA, controlată de Elena Udrea, prin intermediul familiei lui Adrian Alexandrov și a ex-deputatului PDL Adrian Gurzău, companie implicată în afacerea megacartierului de lux de la Cluj-Napoca, evaluat la două miliarde de euro, dar care, în acest moment, se află în procedură de insolvență.

Conform acestui raport, redactat de Dascăl Insolvency SPRL, în această vară au fost întreprinse mai multe acțiuni care aveau drept scop stabilirea și clarificarea situației patrimoniale a SC Realtopfarma SA, motiv pentru care, printre altele, administratorul judiciar a solicitat Serviciului de Regim Permise și Înmatricularea vehiculelor Ilfov unele informații cu privire la parcul auto al acestei companii. Potrivit răspunsului transmis, Realtopfarma SA figura ca proprietar al unui autoturism marca Mercedes benz S500, dar care a fost vândut la data de 21 martie 2023 companiei de leasing Unicredit leasing Corporation IFN SA, iar actualul utilizator al mașinii este o firmă din județul Hunedoara.

Cine folosește, azi, bolidul de lux

Conform documentului citat, mașina este folosită, astăzi, de către SC Bliss Events Delux SRL Deva, iar prețul înstrăinării au fost stabilit la 178.492,3 lei (36.500 de euro). Bliss Events Delux SRL este o companie înființată în anul 2016 de către Ciprian Gabriel Neamț și de Ioan Stanciu, acesta din urmă domiciliat în Munchen, și se ocupă cu activități de organizare a târgurilor, expozițiilor și congreselor. În prezent, acționariatul firmei este format din Nicolae Sebastian Stanciu, Ioan Stanciu și Noemi Stanciu.

Surse judiciare au precizat că această mașină ar fi una și aceeași cu cea folosită de Elena Udrea, după condamnarea definitivă primită în dosarul „Gala Bute”, atunci când a părăsit România, pe la Ruse, cu destinația Grecia, fiind prinsă la granița cu statul elen.

De asemenea, Primăria Corbeanca a mai comunicat administratorului judiciar că Realtopfarma SA figura, la data de 16 august 2023, pe rolul fiscal cu un autoturism Mercedes benz GLS 400, luat în leasing.

Operațiuni imobiliare importante

Administratorul judiciar arată, în acest document, că s-a deplasat în municipiul Cluj-Napoca, în vederea inventarierii bunurilor societății debitoare, astfel cum acestea au fost declarate la deschiderea procedurii insolvenței, inventarul fiind întocmit și semnat de administratorul judiciar, dar și de administratorul special, la data de 27 iunie 2023. Cu acest prilej, s-a constatat că Realtopfarma SA a efectuat, în ultimele șase luni, plăți în sumă totală de 656.717 lei, dar a făcut și două transferuri patrimoniale.

Astfel, a fost vândută o cotă de 50% dintr-o proprietate imobiliară, care a fost înstrăinată către compania SC George General SRL, printr-un contract autentificat sub numărul 2483 din 3 noiembrie 2022, la un preț de 250.000 de euro. George General SRL se numește, în prezent, Sc Transilvania Smart City SRL, înființată în 2019, la Sighetu Marmației, de către Gheorghe Petrovan, socrul fostului deputat PDL Adrian Gurzău, finul Elenei Udrea. Acum, firma este controlată de fratele lui Adrian Alexandrov, Marinel Alexandrov, împreună cu Adrian Gurzău.

De asemenea, Realtopfarma SA a vândut o cotă de 40% dintr-un alt imobil către SC Merlin Construct SRL, printr-un contract autentificat sub numărul 2245 din 14 septembrie 2022, la un preț de vânzare agreat între părți de… 4.255.068 de lei. Potrivit Registrului Comerțului, SC Merlin Construct SRL este deținută de omul de afaceri Septimiu Ștefan Munteanu și de o anume Alina Dana Mureșan.

În 2020, a fost cesionată o datorie de 3,1 milioane de euro

O altă informație interesantă din acest raport este aceea că, la dosarul privind declanșarea procedurii insolvenței, a fost depus un contract de cesiune, datat 21 mai 2020, ce vizează obligația de plată a SC Realtopfarma SA a sumei de 3.120.000 de euro către UKI LTD din Marea Britanie.

Aceste sume încasate pe autoturismul și imobilele descrise în acest raport nu se regăsesc, însă, în conturile bancare ale companiei Realtopfarma. Așa cum administratorul judiciar reiterează informația prezentată de „Jurnalul” la începutul acestui an, compania în cauză are la Libra Bank minus 52,50 lei în cont, la Trezorerie are un cont cu minus 114,55 lei, iar la CEC Bank sunt trei conturi, în care într-unul există 306,31 lei, în al doilea minus 0,02 lei, iar în al treilea se regăsesc zero lei.

Partenerul Elenei Udrea se luptă pentru recuperarea unui salariu de 8.115 lei

Ziarul nostru a dezvăluit, la finalul lunii iulie, că, potrivit dosarului 884/93/2023, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, a fost aprobat tabelul preliminar ratificat al creditorilor SC Reaptofarma SA, document aflat la dosar încă din data de 20 iulie 2023. Direcția Generală a Finanțelor Publice s-a înscris în acest tabel, la capitolul creanțe garantate, cu suma de 20.819.568 de lei, dar a fost aprobată doar suma de 1,5 milioane de lei.

Conform documentului citat, la rubrica „Creanțe salariale”, regăsim patru creditori, cu o creanță cumulată în cuantum de 37.421 lei. Primul pe listă este nimeni altul decât cel care controlează afacerea, Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, care s-a înscris cu o creanță salarială în cuantum de 8.115 lei. De asemenea, cu o creanță salarială de 21.000 de lei figurează un anume Mihai Zoltan Curteanu, urmat de Ioan Petrovan, cu o creanță de 4.725 de lei, și de Alexandra Florina Pop, cu o creanță salarială de 3.581 de lei.

În procesul insolvenței, a fost solicitată înscrierea unor creanțe bugetare în cuantum de 20.848.343 de lei, dar au fost admise la înscriere doar creanțe de 19.348.343,44 lei. Direcția Regională a Finanțelor Publice București a fost înscrisă în acest tabel cu o creanță bugetară totală de 19.319.568 de lei, în timp ce Direcția de Impozite și taxe Locale Cluj-Napoca s-a înscris cu o creanță bugetară de 28.775,44 lei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹