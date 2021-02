Familia politică a lui Cioloș a penetrat PNL și Guvernul încă din 2019. Umbra lui „Grindă”, la șefia Achizițiilor Publice.

Tehnocrații lui Cioloș sunt în tot și în toate, în noul guvern de coaliție condus de Florin Cîțu. Dacă în ediția de ieri “Jurnalul” a devoalat rețeaua de la Ministerul Sănătății, adusă de Vlad Voiculescu în posturi-cheie de secretari de stat și de consilieri, astăzi aflăm că fosta guvernare din 2016 pătrunde la vârful unor instituții mai mult decât importante și prin intermediul rudelor unor foști demnitari. De data aceasta, prin rude care au penetrat chiar partidul principal aflat la Guvernare – PNL. Liviu Bostan a fost numit, la finalul săptămânii trecute, președinte al Agenției Naționale a Achizițiilor Publice, entitate care, nu-i așa?, având în vedere politica de investiții promise de actualul Executiv, va juca un rol central în perioada imediat următoare. Noul șef este un apropiat al fostului ministru al Dezvoltării, Ion Ștefan, zis Grindă, însă mai are o calitate. Anume, aceea de frate al lui Marius Raul Bostan, ex-ministru al Comunicațiilor din cadrul Cabinetului condus de Dacian Cioloș. Marius a deținut, el însuși, o companie abonată la contracte cu statul, din care a ieșit când a preluat funcția guvernamentală, însă partenerii săi, cărora le-a cedat acțiunile, continuă și în prezent să deruleze contracte pe bani publici.

Pe 19 februarie, premierul Florin Cîțu a emis Decizia nr. 139, contrasemnată de către secretarul general al Guvernului, Tiberiu Gorun, document în care se specifică faptul că, începând cu data intrării în vigoare a acestuia, domnul Liviu Bostan se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Ca să poată face asta, Florin Cîțu a fost nevoit ca, în aceeași zi, să emită o altă decizie de prim-ministru, cu numărul 138/2020, prin care același Liviu Bostan a fost eliberat din funcția de… președinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Național de Administrație (INA).

Studiind arhiva Monitorului Oficial al României, aflăm că Liviu Bostan fusese numit la conducerea Institutului în data de 18 noiembrie 2020, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare, de către fostul premier Ludovic Orban. Asta, chiar dacă Bostan vâna el însuși un fotoliu de deputat în Parlamentul României, lucru dovedit de lista de candidați cu care s-a prezentat în aceste alegeri organizația de Vrancea a Partidului Național Liberal, dar și declarațiile de avere și de interese depuse de personajul în cauză, în cursul lunii octombrie a anului trecut, ca pretendent la Camera Deputaților, documente din care aflăm că Bostan este și vicepreședinte al Organizației PNL Vrancea, organizație patronată de celebrul Ion Ștefan, poreclit “Grindă”.

Umbra lui “Grindă”

De altfel, prima intrare în Executivul PNL a lui Liviu Bostan a avut loc imediat după instalarea lui Ludovic Orban la Palatul Victoria, când Ion Ștefan zis “Grindă” l-a angajat consilier personal al său la Cabinetul ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, unde, conform CV-ului, s-a ocupat cu “urmărirea modului de rezolvare a diferitelor rezoluții ale ministrului și realizarea acestora la termenelor stabilite”, precum și cu “supervizarea și valorificarea acțiunilor Corpului de Control a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”.

În această calitate de consilier al lui “Grindă”, Liviu Bostan a ajuns, prin semnătura directă a lui Ludovic Orban, în data de 13 ianuarie 2020, în Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit unei decizii de prim-ministru, care a modificat o decizie anterioară, din 2014, Bostan având calitatea aici de membru consilier la Ministerul Dezvoltării.

Matematică, asigurări, politică

Liviu Bostan este fratele mai mare al lui Marius Raul Bostan, fostul ministru tehnocrat al Comunicațiilor din Guvernul Cioloș. Ambii sunt, de loc, din Ruginești, Vrancea, și ambii au ambiții politice. Liviu este născut în 1965 și a absolvit, în 1989, Facultatea de Matematică din cadrul Universității București, fiind licențiat ca profesor de matematică, În 2001, a absolvit și un curs postuniversitar de management la SNSPA.

Între 1898 și 1997, actualul președinte al ANAP a activat ca profesor de matematică la Grupul Școlar de Industrie Ușoară din Focșani, după care a devenit inspector școlar la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Între 1998 și 2000, Bostan a ocupat funcția de viceprimar al Municipiului Focșani.

Din 2009 și până în 2010, el a lucrat ca și consultant regional la Fundația Națională a Tinerilor Manageri, iar, din 2000, până în 2015, a activat și ca inspector de asigurări la ASTRA SA, controlată de familia Adamescu. Între 2011 și 2016, a îndeplinit calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al URBIS SA Adjud, companie care se ocupă cu salubritatea, colectarea și depozitarea deșeurilor în Adjud și în alte opt localități. În perioada 2015-2016, a lucrat ca manager de relații clienți la Allianz Țiriac Asigurări.

Interesant este că, din februarie 2017 și până în noiembrie 2019, Liviu Bostan a lucrat ca și consilier la Camera Deputaților, după care, așa cum am arătat mai sus, a devenit consilier al ministrului “Grindă”, președinte al INA și, de săptămâna trecută, este noul șef al achizițiilor publice din România.

Fost PDL-ist, actual liberal și om de afaceri

Din CV-ul oficial al lui Liviu Bostan lipsesc, însă, date importante ce sunt menționate în declarațiile de avere și de interese pe care acesta le-a depus, de-a lungul timpului. Spre exemplu, în 2012, el era consilier județean la Consiliul Județean Vrancea, iar în 2014, îl regăsim și ca membru în Consiliul de Administrație al A.I. Cuza Focșani. Tot atunci, el era membru în biroul politic de conducere al Partidului Democrat Liberal (PDL) Vrancea.

La alegerile locale din anul 2016, fratele lui Marius Raul Bostan, ministru în Cabinetul Cioloș, îl contracandida pe Marian Oprișan la funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea. Prilej cu care a menționat un împrumut de 42.000 de lei pe care l-a luat chiar de la fratele său ministru, la acel moment.

Din declarația de interese depusă în 2018, în calitate de consilier județean la Vrancea, Marius Bostan menționa că este vicepreședinte al PNL Vrancea și că este asociat la două companii, Prima se numește SC PPE Refine Grup SRL, iar a doua se numește SC Smart Agent de Asigurare SRL Vrancea.

Iar, din declarația de avere depusă, în 18 decembrie 2020, ca președinte secretar de stat la Institutul Național de Administrație, acesta arată că este membru și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții (CNI), entitate aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, care derulează contracte de lucrări publice, precum și membru în Comitetul de privatizare și coordonare al Asociației Domeniilor Statului.

Din acest ultim document mai reiese că Liviu Bostan are 90.000 de metri pătrați de teren agricol în Măicănești și Măcinești, județul Vrancea, cumpărați, în 2005, împreună cu soția, încă 285 de metri pătrați de teren intravilan, cumpărați, în 2008, la Focșani, și o casă de 90 de metri pătrați, construită în anul 2010. Noul șef al ANAP are trei conturi bancare în care a economisit 39.052 de lei, și datorii de 39.000 de euro la Banca Transilvania, pe care trebuie să le returneze până în anul 2035. De asemenea, datoria de 42.000 de lei pe care o are la fratele său, Marius Raul Bostan, trebuie restituită chiar anul acesta.

Ruda comună din firmele fraților Bostan

Pentru că tot aminteam mai sus de faptul că Liviu Bostan deține compania SC PPE Refine Grup SRL, trebuie menționat faptul că această societate a luat ființă în 4 iulie 2017, se ocupă cu fabricarea articolelor din material plastic, iar noul șef al ANAP împarte structura acționariatului cu o rudă din Ruginești, Gabriel Vasile Bostan. Acest nume este regăsit și într-o companie a fostului ministru al Comunicațiilor, Marius Raul Bostan, SC Bostrust SRL București. Potrivit unei încheieri de la Registrul Comerțului din septembrie 2014, societatea era controlată de patru italieni (Trecate Masimo, Franco, Adrea și Elisa Arduino), de Marius Raul Bostan, de Valentin Adrian Miron și de Costel Cîmpureanu. Italienii și Miron i-au cesionat lui Marius Raul Bostan toate părțile sociale, astfel încât acesta a ajuns să dețină 92% din companie, prilej cu care a decis să înlocuiască și administratorul.

Astfel, Matricica Cihodaru a fost înlocuită cu Gabriel Vasile Bostan, partenerul din firmă al fratelui său, Liviu, pentru un mandat de patru ani.

Un alt amănunt interesant este că, în 2009, Marius Raul Bostan a fost numit în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română, acesta fiind, la acel moment, coleg cu actualul parlamentar PNL Cristina Trăilă, fostă președintă al ANRMAP, practic unul dintre antecesorii fratelui Liviu Bostan.

Ex-ministrul Marius Raul și afacerile cu statul



Fostul ministru al Comunicațiilor, Ministrul Marius Raul Bostan, fratele actualului președinte al ANAP, Liviu Bostan, a deținut, până la începutul anului 2016, calitatea de acționar în cadrul B.M.B Partners SA. Când a părăsit firma, i-a cedat acțiunile partenerului său de afaceri Valentin Adrian Miron, cel cu care a împărțit și SC Bostrust SRL, la care am făcut referire mai sus. Ei bine, această societate a încasat numeroase contracte cu statul. Mai exact, în data de 27 iulie 2009, Consiliul Local Municipal Mediaş a organizat o licitaţie deschisă pentru achiziţia de servicii financiare pentru structurarea unui împrumut, prin emisiunea de valori mobiliare (obligaţiuni) şi/ sau credit bancar. La această licitaţie s-au înscris trei ofertanţi. Câştigătoare a fost declarată oferta depusă de V.M.B. Partners SA, care a adjudecat, astfel, un contract în valoare de 166.600 de lei cu TVA inclus, bani asiguraţi de la bugetul municipalităţii. Un contract similar a fost încheiat, în data de 1 decembrie 2009, de compania lui Marius Raul Bostan cu Primăria Municipiului Târgu Mureş. De această dată, însă, V.M.B. Partners SA a fost singurul agent economic care s-a înscris la licitaţie şi care a încasat un contract în valoare de 520.000 de lei fără TVA, bani, de asemenea, asiguraţi de la bugetul primăriei.

Cel mai năucitor contract al SC V.M.B. Partners SA este, însă, cel încheiat cu Primăria Municipiului Bacău. Instituţia a organizat, în data de 16 noiembrie 2009, o licitaţie în vederea achiziţiei de servicii de consultanţă pentru „implementarea proiectului de politici publice de dezvoltare locală, planificare strategică pe termen mediu şi lung a Municipiului Bacău, pentru crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al României”. Au fost doi agenţi economici care au prezentat caietul de sarcini, iar oferta câştigătoare a fost cea depusă de compania actualului ministru al Comunicaţiilor.

Valoarea contractului s-a ridicat la 630.000 de lei fără TVA, finanţat din fondurile Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

O a patra afacere parafată de SC V.M.B. Partners SA cu statul este cea încheiată, în data de 7 iunie 2010, cu Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, care a achiziţionat, prin licitaţie publică, servicii integrate de consultanţă pentru elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare durabilă a asociaţiei. Au fost achiziţionate servicii de elaborare studii, servicii software şi... servicii de perfecţionare a personalului. Valoarea acestui contract s-a ridicat la 700.850 de lei fără TVA, finanţată, de asemenea, din fonduri ale Uniunii Europene.

Însă apetența companiei la afacerile cu statul nu s-a epuizat nici după plecarea lui Bostan din acționariat. În 24 iunie 2019, Ministerul Mediului a atribuit acestei societăți un contract de 1.487.184.76 de lei fără TVA, pentru achiziționarea serviciilor pentru organizarea campaniilor de informare și instruire, precum și a vizitelor de studiu aferente proiectuluii “Dezvoltarea capacității de administrare a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și a siturilor contaminate”. Iar, în data de 3 decembrie 2020, aceeași companie a fost contractată de către Primăria Comunei Florești, județul Cluj, care i-a plătit 930.340 de lei fără TVA, pentru prestarea de servicii de elaborare a studiului de fundamentare pentru parteneriat public-privat și asistență, în vederea atribuirii și semnării contractului de parteneriat public-privat privind realizarea centurii ocolitoare varianta Sud în această localitate.