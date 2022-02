Grupurile controlate de fostul șef al DGIPI Bujor Florescu și de afaceristul Tiberiu Urdăreanu, contracte bănoase de la Compania de Aeroporturi București

Prima este o companie deținută de fiica fostului director general adjunct al serviciului secret al Ministerului de Interne – DGIPI, chestorul Bujor Florescu, iar cea de-a doua este controlată de familia lui Tiberiu Urdăreanu, prin grupul UTI. Pe lângă cele două companii, CNAB a mai contractat o a treia, care să se ocupe de întreținerea și reparația porților de acces ale pasagerilor la Aeroportul Otopeni. Cele trei contracte, încheiate la finalul lunilor decembrie 2021, respectiv ianuarie 2022, au scos din bugetul Companiei de Aeroporturi suma totală de 12.152.112,5 lei cu TVA.

La data de 16 decembrie 2020, Compania Națională de Aeroporturi București (CNAB) SA a încheiat, fără licitație, un contract privind achiziția de servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor pe care le deține la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, dar și la Aeroportul Internațional București Băneasa. Este vorba despre 41 de posturi de pază, contractate pentru o perioadă de patru luni, pentru care autoritatea contractantă va plăti nu mai puțin de 2.363.427,64 de lei fără TVA, respectiv 2.812.478,9 lei cu TVA inclusă.

Conform anunțului de atribuire publicat de Compania de Aeroporturi București pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), atribuirea contractului s-a făcut fără publicarea prealabilă a unei invitații la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fiind invocată „o situație de urgență extremă, survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă”. Din caietul de sarcini, menționat în anunțul de atribuire, rezultă că serviciile de pază contractate în această manieră se vor presta în baza Legii nr. 333 din 9 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor.

X Guard Security, controlată de fiica chestorului Bujor Florescu

Contractul scos la mezat de Compania Națională de Aeroporturi București, pentru aceste servicii de pază, a fost adjudecat de compamia SC X Guard Security System SRL, despre care Jurnalul a scris, luna aceasta, că se ocupă și de paza obiectivelor de învățământ de pe raza Sectorului 2 al Capitalei.

SC X Guard Security System SRL a fost înființată în 23 septembrie 2016, sub denumirea de SC Gold Guard Security SRL, de către un anume Cristian Victor. În data de 10 noiembrie 2017 este numit administrator nimeni altul decât chestorul de poliție Bujor Florescu (FOTO), fost șef al Direcției de Investigare a Fraudelor din Poliția Română, fost director general adjunct al Poliției Capitalei și fost director general adjunct al Direcției Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI). În data de 2 decembrie 2017, chestorul Bujor Florescu primește ajutoare, în sensul că acționarul unic mai numește un administrator, în persoana lui Marius Linul. Acesta este, la rândul său, chestor de poliție, pensionat în anul 2016, fost secretar de stat în Ministerul de Interne, ex-șef de sector și director general al DGIPI. Bujor Florescu mai rămâne ca administrator al acestei companii până în data de 2 iulie 2018. În data de 5 decembrie 2019, este din nou majorat capitalul social al SC X Guard Security System SRL, prin cooptarea unui al treilea acționar, în persoana Magdalenei Ines Bercaru, fiica lui Bujor Florescu, aceasta primind 50% din firmă. În 19 decembrie 2019 rămân acționari doar Magdalena Ines Bercaru și Valentin Tirnaru.

Fiica lui Bujor Florescu este căsătorită cu Mihail Bercaru, cel despre care presa centrală a dezvăluit că ar fi plasat, cu titlu de farsă, un dispozitiv de interceptare în locuința de serviciu a fostului ministru de Interne Carmen Dan.

În august 2017, sora lui Carmen Dan l-a rugat pe un apropiat să o ajute cu verificarea acestei locuințe, bărbatul în cauză punând-o în legătură cu ginerele chestorului Bujor Florescu, Mihail Bercaru, care deține o companie privată de detectivi particulari.

Grupul UTI primește un contract de 6,4 milioane de lei, pentru repararea sistemelor de detecție a explozibililor

Dacă la paza aeroporturilor, în situație de urgență, CNAB a apelat la compania din anturajul unui fost „greu” al MAI, pentru al doilea contract, care vizează servicii de întreținere și reparații, asigurarea pieselor de schimb pentru echipamentele de detectare a urmelor de explozibili și asigurarea consumabilelor specifice necesare efectuării controlului de securitate, acestea au ajuns la o companie aparținând unui grup de afaceri celebru, conectat la contractele majorității instituțiilor de forță din România. Este vorba despre grupul UTI, controlat de familia afaceristului Tiberiu Urdăreanu.

Concret, Compania Națională de Aeroporturi București SA arată, în cuprinsul caietului de sarcini, că acest contract vizează mai multe servicii. Printre care prestarea de servicii de întreținere pentru 22 de echipamente Ionscan 600, întreținerea platformei de management la stațiile operatorilor și imprimantelor HP, reparații și asigurarea pieselor de schimb pentru cele 22 de echipamente Ionscan 600, a platformei de management a stațiilor operatorilor și consumabilele pentru echipamentele Ionscan 600.

Ionscan 600 este o tehnologie de detecție și identificare a explozibililor, cu ajutorul spectrometriei ionilor. Sistemul este prevăzut cu un mod de operare dual, detectând atât prezența ionilor pozitivi, cât și a ionilor negativi și are sensibilitate de detecție a urmelor de substanțe explozive la nivelul de pictograme. Platforma de management centralizat al echipamentelor este prevăzută cu aceste sisteme Ionscan 600, integrate într-un modul de monitorizare care asigură posibilitatea stocării datelor statistice privind scanările.

De această dată, CNAB a organizat o licitație deschisă, pentru achiziția de servicii pentru o perioadă de 4 ani, licitație finalizată în 25 ianuarie 2022, când a fost încheiat un contract, în valoare de 5.426.023,94 de lei fără TVA (6.456.968,5 lei cu TVA inclusă), cu SC UTI Constructions and Facility Management SRL. Această companie este deținută, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, de către TIU Investments and Management SRL (54,34%) și TIU Holding Limited Cipru (cu 35,83 la sută) ca asociați principali, și este parte a celebrei companii UTI Grup. De altfel, asociatul majoritar, TIU Investments And Management SRL o are drept președintă a Consiliului de Administrație pe Lucia Urdăreanu, soția afaceristului Tiberiu Urdăreanu.

Service-ul la porțile automate de acces costă 2,8 milioane de lei, pentru doi ani

La data de 21 ianuarie 2022, Compania Națională de Aeroporturi București a încheiat un al treilea contract, vizând achiziția de servicii de întreținere și reparații post garanție pentru componentele aferente soluției de securitate destinată control-accesului pasagerilor (e-gates) din incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București.

Și în acest caz, a fost organizată o licitație deschisă, iar criteriul de atribuire ales a fost cel mai bun raport calitate-preț. Mai exact, 80 la sută din decizie a cântărit componenta financiară (prețul ofertei), iar doar 20 la sută a cântărit componenta tehnică (termenul de remediere a defecțiunilor în situația în care se utilizează piese de schimb). Astfel, a fost parafat contractual nr. 17/C. 21 ianuarie 2022, ofertantul câștigător desemnat fiind SC MHA Activ System SRL, pentru un preț de 2.442.407,61 de lei fără TVA (2.882.665,1 lei cu TVA inclusă).

Conform Registrului Comerțului, SC MHA Activ System SRL este deținută de doi asociați persoane fizice: Ovidiu Oprița, cu 90% din capitalul social, respectiv Dumitru Dumitrescu, cu 10 procente. Contractul încheiat are o valabilitate de 24 de luni, potrivit anunțului de atribuire.

Din caietul de sarcini, rezultă că echipamentele pentru care se vor presta aceste servicii de întreținere și reparații constau în 9 porți automate prevăzute cu cititoare de cărți de îmbarcare tip e-gates, 3 porți automate prevăzute cu cititoare de cărți de îmbarcare de tip e-gates cu Fast Track, o poartă automată prevăzută cu cititor de cărți de îmbarcare de tip e-gates pentru persoane cu mobilitate redusă, 32 de unități automatizate LSR 120, pentru citirea informațiilor afișate pe cărțile de îmbarcare, 6 unități de supervizare tip PC complet echipate, 3 unități de monitorizare tip PC complet echipate, două unități de administrare tip PC complet echipate, două stații de înrolare complet echipate, două camere foto, două cititoare de amprente digitale, două imprimante pentru carduri Magicard, un echipament de codare/citire a cartelelor magnetice, o platformă de management hardware formată din patru servere HP Pro Lian DL 380 și un server HPE storage, la care se adaugă un pachet software, o rețea de comunicații formată din patru switch-uri cu 24 de porturi, un switch cu 48 de porturi, două firewall-uri, 5 media conectoare, 8 module Stack și patru cutii de conectare a fibrei optice, la care se adaugă signalistica digitală destinată informării pasagerilor.