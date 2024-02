Curiozități din lumea celor care iau șpagă, adunate după o anchetă DNA în vamă: Inspectorii au cerut și primit mită bani, adidași și… parfumuri contrafăcute

Pe lângă bani (lei sau valută), aceștia au primit și mărfuri, cum ar fi baxuri întregi de încălțăminte sport sau chiar parfumuri contrafăcute. Doi șefi de-ai acestora, în schimb, reținuți la rândul lor, lucrau la un nivel superior. Unul a cerut 10.000 de dolari, pentru a-l scăpa pe un afacerist de un dosar penal, iar al doilea a pretins de la alt afacerist 50.000 de euro, pentru a-l scăpa de controalele Poliției de Frontieră. Doar unul dintre suspecți menționează, în declarațiile de avere pe care le-au completat în calitățile lor de funcționari publici, că ar deține conturi sau depozite bancare.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție anunță reținerea a trei funcționari ai Autorității Vamale Române și din cadrul Direcției Regionale Vamale București, pe care îi acuză de luare de mită în formă continuată. Este vorba despre inspectorii vamali Alexandru Cernat, Nicolae Ștefan Teianu și Marian Vladimir Vulcan.

Totodată, în același dosar, au mai fost reținuți doi șefi din cadrul Vămii. Primul este chiar directorul Direcției Regionale Vamale București, Paul Petrof, pus sub acuzare pentru favorizarea făptuitorului, de folosirea, în orice mod, de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului neautorizat al unor persoane la astfel de informații și luare de mită. Al doilea este Răzvan Cosmin Stamatescu, șef de birou în cadrul Autorității Vamale Române, acuzat de același gen de infracțiuni.

Pe lângă aceștia, procurorii au mai dispus instituirea măsurii controlului judiciar pe numele lui Marius Marian și al lui Gheorghe Demetrius, ambii funcționari în cadrul Autorității Vamale Române și la Direcția Regională Vamală București, pentru luare de mită în formă continuată.

Primeau și plata în „natură”, chiar dacă era „after market”

Conform anchetatorilor, în anul 2023, în contextul efectuării unui control, Cernat, Marian, Teianu, Vulcan și Gheorghe ar fi pretins de la mai mulți oameni de afaceri care își desfășoară activitatea economică în incinta mai multor centre comerciale de pe raza municipiului București și a județului Ilfov, mită.

Procurorii vorbesc despre șpăgi constând în 60.600 de lei, 11.500 de dolari SUA, 600 de euro, 405 perechi de ghete sport, ambulate în 51 de baxuri, dar și… 1.000 de parfumuri contrafăcute.

Banii respectivi ar fi fost, spun procurorii anticorupție, pretinși în scopul omisiunii întocmirii unei sesizări penale cu privire la problemele constatate și implicit al finalizării controalelor într-un mod care să fie favorabil oamenilor de afaceri.

Șefii „vindeau” acte din dosarele penale

Lucrurile nu se opresc aici. Dosarul mai vizează și faptul că, în data de 10 ianuarie 2024, în scopul îngreunării unor activități de control care se derulau într-un dosar penal, directorul Direcției Regionale Vamale București, Paul Petrof, și șeful de birou al Autorității Vamale Române, Răzvan Cosmin Stamatescu, i-ar fi prezentat unui om de afaceri conținutul unei ordonanțe emise de către ofițerii Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, prin care erau solicitate diverse înscrisuri în legătură cu unele companii controlate de respectivul afacerist.

Mai mult, între anii 2021 și 2023, Răzvan Cosmin Stamatescu ar fi acceptat de la un alt om de afaceri promisiunea remiterii unei sume de 10.000 de dolari SUA și ar fi primit mai multe foloase necuvenite, cu promisiunea de a-și trafica influența pe care pretindea că o are asupra unor polițiști de frontieră pe care ar fi urmat să îi determine să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu în legătură cu realizarea unor controale asupra unor transporturi de mărfuri contrafăcute, de care era interesat acest om de afaceri.

În aceeași perioadă, Paul Petrof ar fi pretins, la rândul lui, de la un al treilea om de afaceri, plata unui avans în cuantum de 50.000 de euro pentru achiziția unui apartament, dar și alte foloase necuvenite, în schimbul ajutorului oferit afaceristului în cauză în legătură cu obținerea unor autorizații.

Inculpații, plini de moșteniri și de datorii, dar fără vreun ban în conturi și depozite bancare

„Jurnalul” a studiat declarațiile de avere pe care acești funcționari ai Autorității Vamale Române le-au completat și depus, în ultimul an fiscal, constatând că, cu o singură excepție, niciunul dintre ei nu are conturi sau depozite bancare. Directorul Paul Petrof a completat o declarație de avere, la data de 11 iunie 2023, din care rezultă că, anterior, a ocupat funcția de director al Direcției Regionale a Finanțelor Publice Prahova. El are în proprietate un teren agricol, de 33.000 de metri pătrați, în Poiana, județul Dâmbovița, moștenit în 1997, la care se adaugă trei terenuri intravilane. Două dintre ele, cu suprafața totală de 5.500 metri pătrați, se află tot la Poiana și au fost moștenite în 1997, iat al treilea, tot în zonă, cu suprafața de 2.487 metri pătrați, a fost cumpărat în 2010.

Petrof deține trei apartamente (unul de 110 metri pătrați, altul de 70 metri pătrați –ambele în Poiana – și al treilea de 63 metri pătrați la Eforie Nord), la care se adaugă o casă de 200 de metri pătrați. Directorul nu are conturi sau depozite bancare, nu are mașini, nu are bunuri de valoare, nu are plasamente, dar are, în schimb, trei credite, în valoare totală de 330.000 de lei, la Banca Transilvania, First Bank și BCR.

Coinculpatul Răzvan Cosmin Stamatescu nu declară proprietatea vreunui teren în declarația de avere. Are, în schimb, un apartament de 34 de metri pătrați, în București, moștenit în 2013, și două case, tot moștenite. Deține un autoturism Volkswagen fabricat în 2006. Nici Stamatescu nu are conturi bancare. La fel ca și colegul său, are două credite bancare, unul de 60.000 de euro, la Crédit Agricole, și unul de 30.700 de lei, la First Bank.

Inspectorul vamal Alexandru Cernat nu are nici el conturi în bancă. Singurul care deține astfel de mijloace de economisire este Nicolae Ștefan Teianu. În ceea ce îl privește pe Marian Vladimir Vulcan, acesta declară că a moștenit, în anul 2022, un apartament de 50 de metri pătrați în Giurgiu și că și-a cumpărat o Dacia Logan, fabricație 2023. Mai deține și un autoturism Mercedes, fabricat în anul 2016. Vulcan nu deține conturi și depozite bancare, Are, în schimb, datorii de 100.000 de lei la BRD, unde la filiala Giurgiu lucrează soția sa.