Cum l-a transformat Cotroceniul pe Klaus Iohannis: A intrat ca Băsescu și a iesit ca Iliescu

Documentul este datat 23 mai 2024 și, paradoxal, demonstrează că situația veniturilor familiei prezidențiale se află în declin față de ceea ce se întâmpla la începutul celor două mandate, în 2014 - 2015. Dacă în 2015, când depunea prima declarație de avere ca șef al statului, Iohannis preciza venituri din chirii de peste 50.000 de euro pe an, în 2024 arată că valoarea acestor chirii a ajuns, în prezent, la puțin peste 16.000 de euro pe an. În comparație cu Traian Băsescu, Iohannis pare să se fi descurcat mai mult decât modest. Fostul președinte a ieșit din mandat mai bogat decât a intrat, iar după nouă ani de pensie a devenit milionar din titluri de stat și proprietar de penthouse, cumpărat cu banii jos.

Cel mai relevant exemplu al evoluției situației materiale a actualului președinte, raportat la momentul în care a preluat funcția de la Palatul Cotroceni, se regăsește la rubrica „Venituri” realizate în ultimul an fiscal, mai exact la subcategoria veniturilor din chirii. În declarația de avere citată, Klaus Iohannis menționează că în 2023 a câștigat din chiriile pe care le primește de pe urma apartamentelor și caselor pe care le deține în Sibiu suma totală anuală de 39.985 de lei. O sumă identică a fost încasată, anul trecut, și de Carmen Iohannis, coproprietară pe aceleași imobile. Adunate, cele două sume dau o valoare de 79.970 de lei pe an, ceea ce înseamnă 6.664,2 lei pe lună (1.360 de euro).

Ei, bine, în prima declarație de avere pe care Klaus Werner Iohannis o completa ca președinte al României, în urmă cu nouă ani, la data de 19 ianuarie 2015, suma pe care o realizaseră din chirii în anul fiscal 2014 reprezenta 114.066 de lei pe an de fiecare, respectiv suma totală de 228.132 de lei pe an, adică 19.011 lei pe lună (4.224,7 euro, la cursul de schimb de la acel moment).

A pierdut o casă, dar a moștenit alta la loc

Se poate observa că în 2024, președintele Iohannis aflat la final de mandat menționează venituri din chirii de 16.320,4 euro pe an, în timp ce proaspătul președinte Iohannis preciza în 2015 că încasa din chirii 50.696 de euro pe an.

Declarația de avere de anul acesta conține, ca și cea din 2015, șase imobile pe care familia Iohannis le deține în Sibiu. Astfel, în urmă cu nouă ani, președintele menționa deținerea unui apartament de 166 de metri pătrați, cumpărat în 1999, unui apartament de 84,6 metri pătrați cumpărat în 1997, unui apartament de 253 de metri pătrați cumpărat în 2001, a unei case de 377 de metri pătrați primită în donație și parțial cumpărată în 1992, a unei case de 76 de metri pătrați cumpărată în 2007 și a unei alte case de 64 de metri pătrați cumpărată în 2007.

În 2024, cu excepția primului imobil din lista prezentată anterior, care a fost pierdut definitiv în instanță, deoarece a fost dobândită prin acte false, familia Iohannis deține și în prezent în proprietate toate celelalte cinci imobile, la care se adaugă un al șaselea. Este vorba despre un alt apartament, situat tot în Sibiu, cu suprafața de 67 de metri pătrați, dobândit de Carmen Iohannis în anul 2020, prin moștenire.

Nici financiar lucrurile nu arată spectaculos

O altă evoluție interesantă a veniturilor soților Iohannis se referă la cuantumul salariilor încasate. În 2023 Klaus Iohannis a încasat, ca președinte al României, o indemnizație totală de 186.749 de lei pe an, adică 15.562,42 de lei pe lună. În declarația de avere completată la 19 ianuarie 2015, Iohannis preciza că în anul fiscal anterior a câștigat, ca primar al municipiului Sibiu, o leafă de 43.802 lei pe an, adică 3.650,2 lei pe lună. Carmen Iohannis a câștigat în 2023 un salariu de profesor la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu de 49.553 de lei pe an, respectiv de 4.129,42 de lei pe lună). Cu nouă ani în urmă, Carmen Iohannis figura în declarația de avere a soțului, tot ca profesoară la același colegiu, cu un venit anual de 26.247 de lei, adică de 2.187,3 lei pe lună.

Nici în 2015, nici în 2023 președintele Iohannis nu menționează deținerea vreunei mașini, a vreunui obiect de valoare, de plasamente sau investiții sau datorii. În 2015, președintele preciza că avea în trei conturi bancare economii de 13.500 de euro, 9.000 de dolari și 117.000 de lei. În 2024, Iohannis menționează doar un singur cont bancar, în care s-ar afla economii de 190.000 de lei.

Nici comparativ cu declarația de avere depusă în vara anului trecut Klaus Iohannis nu pare să fie, anul acesta, în avantaj. Tot fără terenuri, cu aceleași case, fără mașini și fără bunuri de valoare, președintele a cheltuit din contul bancar suma de 10.000 de euro, având în vedere că, potrivit declarației de avere din 2023, avea economii de 200.000 de lei.

Anul trecut, Iohannis menționa că, pe lângă salariul de la Cotroceni, a mai încasat din drepturi de autor suma de 5.934 de lei de la Curtea Veche Publishing SRL. Din chirii, soții Iohannis au câștigat mai mult în 2022, față de 2023, în document find consemnată suma totală de 88.779 de lei pe an, cu 8.808 lei mai mult decât în declarația de avere de anul acesta.

Predecesorul „Petrov” i-ar putea da meditații financiare

Spre deosebire de actualul președinte, fostul locatar de la Cotroceni Traian Băsescu, care și-a finalizat cele două mandate în decembrie 2014, arăta, în ultima declarație de avere ca șef al statului, că deținea în proprietate două terenuri intravilane în strada Ștefan Mihăileanu, ambele cumpărate în anul 2003 (unul de 174 de metri pătrați, iar al doilea de 46 de metri pătrați, la care se adăuga apartamentul de 370 de metri pătrați, pe care Băsescu și l-a dat singur pe vremea când era primar, un garaj cu suprafața de 30 de metri pătrați și un apartament la Constanța, cu suprafața de 46,9 metri pătrați, moștenit în 2011. Băsescu declara deținerea unei Dacia Duster fabricație 2010 și a unui Ford B-max din 2012. Fostul președinte avea în posesie bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 91.000 de euro, iar în conturi și depozite bancare economisea 46.486 de dolari.

Anul trecut, Băsescu a depus o declarație de avere, în calitate de europarlamentar, care îi dă clasă lui Iohannis. I-a donat casa din Mihăileanu fiicei sale EBA, a păstrat terenul de sub garaj și garajul, și-a cumpărat un penthouse de 184 de metri pătrați în 2022 și a păstrat autoturismul Ford. Bijuteriile, ceasurile și tablourile au ajuns să valoreze 145.000 de euro, iar în conturi și depozite bancare avea economii de 113.711 lei, 6.085 de dolari și 39.997 de euro. Băsescu are economii în titluri de stat și acțiuni în sumă totală de 2.513.858 de lei și de 411.315 euro. În 2022 a câștigat de la Parlamentul European o indemnizație anuală de 88.140 de euro, la care se adaugă diurna de 91.388 de euro și suma forfetară de 57.538 de euro. Din titlurile de stat a mai încasat venituri de 110.979 de lei, iar din pensia de stat, încă 82.092 de lei.

