Licitație imposibilă: nimeni nu vrea să cumpere centrul SPA al mafiei

Centrul SPA, considerat de procurorii italieni că a fost folosit pentru a spăla banii Camorrei, a fost scos la licitaţie de o firmă de insolvență din Satu Mare. Afacerea de peste un milion de euro i-a aparținut italianului Nicola Inquieto, condamnat pentru legături cu mafia. Afaceristul avea mai multe societăţi în Piteşti. La proces s-a hotărât confiscarea extinsă a proprietăţilor lui Inquieto. Este motivul pentru care nimeni nu vrea să cumpere centrul spa.

Confiscarea extinsă poate fi dispusă și pentru bunuri transferate către alte persoane. „Centrul SPA este format din sală de forță, fitness, judo, MMA, spa, trei săli de masaj, sală de kinetoterapie, vestiare. Prețul de pornire la licitația publică este de 911.677,60 de euro + TVA. Până acum la centrul SPA nu s-a înscris nimeni. Licitaţia va fi organizată, săptămânal, în fiecare zi de joi. Se mai vând și două blocuri, și un teren pe strada Țepeș Vodă (n.r. în Pitești). Se vând cu sechestrul care este aplicat de autoritățile din Italia într-un proces de luptă antimafia, pe confiscare extinsă. În privința blocurilor, oamenii nu au de ce să își facă probleme. Vin şi plătesc diferenţa! La cei care și-au plătit și întrunesc condițiile, se finalizează actele la notar de către noi. Noi, până la urmă, ne ocupăm de bunurile falimentarei Daniela Construcţii (n.r. societatea lui Nicola Inquieto), nu de bunurile lui, dar răspunderea este penală”, a declarat pentru Jurnalul, Gheorghiță Neamț, lichidatorul judiciar.

Teoretic, este casa lor, practic, nu!

Nicola Inquieto a fost condamnat de Curtea de Apel din Napoli la 14 ani închisoare după ce s-a stabilit că spăla banii mafiei în România, prin afacerile din țara noastră. Încă din timpul anchetei, procurorii au pus sechestru pe toate bunurile lui. Așa au ajuns peste 100 de oameni care au cumpărat apartamente în rate, direct de la dezvoltator, în blocurile afaceristului italian să fie în pericol să îşi piardă casele. Unii au renunțat, alții au continuat să plătească și chiar au achitat.

„Noi am achitat suma pe care o mai aveam de dat și am făcut un act de vânzare-cumpărare. Este un act la notar. Suntem proprietari, plătitori de taxe! Pentru fiecare an pe care îl prelungeam, plăteam o dobândă de 3.000 de euro, așa că am făcut un credit să achităm totul și avem o dobândă mai mică la bancă. Am plătit preţul din contract, dar fără dobândă. S-a făcut act de vânzare-cumpărare cu sechestrul penal pus de autoritățile italiene. Am riscat. Până nu se rezolvă problema cu procesul din Italia nu se poate face un act. Absolut orice achiziție se face cu sechestru penal. Cu alte cuvinte sunt proprietar în acte, dar pot să îmi pierd casa dacă nu va fi ridicat sechestrul”, a declarat Elena Borovină, locatară în blocurile scoase la licitaţie.

Ultimul proces, pe 13 iulie

Locatarii așteaptă cu sufletul la gură data de 13 iulie, atunci când Curtea Supremă de Casaţie din Roma va judeca ultima cale de atac în procesul lui Nicola Inquieto. După decizia instanţei, oamenii vor încerca să scape de sechestru.

„În Italia nu ne-a băgat nimeni în seamă. Au fost trimise cărucioare întregi de dosare, dacă voiau să vadă, vedeau. Nu i-am convins că noi suntem cumpărători de bună credinţă şi nu am fost pe mână cu Nicola. Sechestrul penal nu se va ridica! După ce se va judeca pe 13 iulie, probabil, va veni un ordin de punere în executare care se va judeca la o instanţă din Argeş. Singura noastră șansă este să găsim un judecător care să evalueze fiecare situație în parte și să nu accepte executarea. În principiu, procurorii antimafia au vrut să pună un administrator judiciar italian, dar noi nu am acceptat de teamă că atunci, clar, rămâneam fără case. După ce a preluat firma de insolvență din România, a fost invitat un administrator judiciar de la ei (n.r. italian) să vină, să supravegheze cum se fac licitaţiile, dar nu au acceptat. Nici statul român nu ne-a sprijinit în demersul ăsta. Ne-a luat TVA-ul și gata! Până la urmă, statul român l-a lăsat să-și dezvolte afacerile aici. Noi am încheiat niște contracte care au fost legale. Suntem peste 100 de oameni în situaţia asta și poveștile tuturor sunt cutremurătoare. Sunt oameni săraci care au muncit din greu să îşi ia o casă! Alţii lucrează în străinătate şi trimit bani şi acum, pentru rate. Noi nu suntem parte infracțională. Dacă aveam legături cu el nu-mi mai plăteam ratele. Tot omul sărac are de tras, că cei bogați au renunțat”, a explicat Elena Borovină.

Centrul SPA evaluat la aproximativ un milion de euro a fost inaugurat, cu mare fast, în ianuarie 2018, cu câteva luni înainte ca Nicola Inquieto să fie arestat. Era cel mai modern din judeţ! Primarul de la acea vreme, Cornel Constantin Ionică, a tăiat panglica la inaugurare, alături de afacerist. În declaraţiile publice, edilul era impresionat că în oraşul pe care îl păstorea a fost făcută o investiţie de asemenea anvergură.

