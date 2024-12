Călin Georgescu se înfundă în minciuni: „N-am făcut afaceri”, dar a avut firmă. „Partidul meu e poporul”, dar a fost președinte de partid politic

Realitatea este că, începând cu anul 2001 și până în anul 2009, Georgescu a deținut calitatea de acționar într-o firmă care a derulat afaceri în domeniul sportiv, firmă care și-a deschis, în 2003, un punct de lucru în incinta Universității de Educație Fizică și Sport.

De asemenea, numele aceluiași Georgescu a figurat ca acționat într-o altă entitate, aflată în proces de insolvență și faliment, alături de un cunoscut om de afaceri care activează, printre altele, pe piața leasingului cu mașini. La finalul anului trecut, soția candidatului suveranist, Cristela Georgescu, și-a înființat o companie care se ocupă cu „alte activități de învățământ”, care și-a declarat sediul într-o clădire de birouri amplasată în zona Pieței Victoriei din București. Mai mult, Călin Georgescu a mai afirmat că nu are niciun partid politic și că nu simpatizează cu niciun partid politic. Ce să vezi, în primăvara anului trecut, Georgescu era ales, în unanimitate, în funcția de președinte al Partidului Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor. În această calitate, a întocmit către AEP rapoartele privind situațiile financiare ale acestui partid. Călin Georgescu a demisionat de la conducerea formațiunii politice respective în 10 august 2023.

„Eu nu am firme, nu am făcut niciun fel de afaceri. Eu am fost doar funcționar internațional și am lucrat în România la programul național pentru dezvoltare și la MAE. Sunt absolut fabulații, eu pot să ascult minciuni când cunosc adevărul, nu mă deranjează. Îi cunosc, dar nimic mai mult”, declara, zilele trecute, Călin Georgescu, fostul candidat independent la Președinția României, apărut, din „spuma mării”, pe TikTok.

Această afirmație nu este însă tocmai conformă cu realitatea, deoarece Călin Georgescu a făcut afaceri pe o perioadă de opt ani. În 2001, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, Georgescu înființa, alături de Vladimir Iosif Schor, de Daniela Schor și de Ion Pașulea, compania comercială SC Medisport Serv SRL, cu sediul în Sectorul 2 al Capitalei. Apoi, conform unei încheieri din data de 20 februarie 2003, cei patru asociați, inclusiv Călin Georgescu, au luat decizia să deschidă un punct de lucru al societății la adresa din București, strada Noica, nr. 140, din Sectorul 6, unde să desfășoare „alte activități referitoare la sănătate, producția de aparatură și instrumente medicale”.

La această locație ființează Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport - Centrul de Pregătire a Cadrelor Militare în Domeniul Educației Fizice și a Sportului în Armată.

În anul 2004, printr-un act adițional, asociații Călin Georgescu, Vladimir Iosif Schor, Daniela Schor și Ion Pașulea s-au reunit pentru a aproba ca acesta din urmă să cedeze părțile sociale unui nou intrat acționar, pe nume Vasile Dănuț Precup.

Este una și aceeași persoană

Persoana care se numește Călin Georgescu și care a figurat ca fondator al SC Mediasport Serv SRL este una și aceeași persoană cu Călin Georgescu, fostul candidat suveranist la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Ambele persoane sunt născute la data de 26 martie 1962.

Călin Georgescu a făcut parte din structura acționariatului acestei societăți comerciale până în data de 24 noiembrie 2009, când a decis să părăsească societatea, cesionându-și părțile sociale către coacționarii Vladimir Iosif Schor și Daniela Schor. După plecarea lui Georgescu, în 8 martie 2011, cei trei asociați rămași în companie (Vladimir Iosif Schor, Daniela Schor și Vasile Dănuț Precup) au decis să extindă obiectul de activitate al firmei cu două noi domenii. Este vorba despre „intermedieri în comerțul cu produse diverse”, respectiv despre „consultanță pentru afaceri și management”.

Ultimul acționar intrat în firma SC Mediasport Serv SRL, înainte de retragerea lui Călin Georgescu, Vasile Dănuț Precup, a figurat, până în data de 11 ianuarie 2023, ca asociat în cadrul companiei SC Mamaia Investments SRL, alături de companii din străinătate. Este vorba despre Adodrate SGPS SA Portugalia, despre Investor Holding BV Olanda și despre Rosas SGPS SA Portugalia.

În 11 ianuarie 2023, Vasile Dănuț Precup a cesionat acțiunile sale către entitatea SC Estia Ro SRL București.

Altă entitate, devoalată de un proces de insolvență

O altă afacere în care figurează Călin Georgescu este devoalată într-un document publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2113 din data de 2 februarie 2016, când era discutată cererea de faliment a unei entități denumite Asociația Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare.

În acest document, acționarii entității erau Călin Georgescu, născut la data de 26 martie 1962, și un anume Dominic Pan Meghea, născut în 8 mai 1962. Entitatea avea sediul social în București.

Partenerul lui Călin Georgescu în Asociația Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare, Dominic Pan Maghea, este un om de afaceri machedon, implicat în mai multe companii.

Astfel, de la Registrul Comerțului aflăm că acesta este asociat, alături de Mihai George Maghea, în compania de leasing cu autoturisme SC DOM Leasing SRL. De asemenea, împreună cu Mihai George Maghea și Marian Bordei, deține părți sociale la SC MDM Sugar Foods SRL. Mai mult, Dominic Pan Maghea este asociat cu Mihai Alexandru Buzica, cu Mihai George Maghea și cu Andreas Filipescu (cetățean german) în compania SC Seven Consulting SRL, iar alături de Mihai George Maghea și de Cornel Vasile Popa, în SC Dom Television SRL.

Potrivit aceleiași surse, Dominic Pan Maghea, partenerul de afaceri al lui Călin Georgescu, mai figurează ca asociat, împreună cu un anume Vladimir Mihulescu, în compania SC Trust Consulting & Trade SRL.

Un detaliu interesant reiese dintr-o decizie a AGA din 1 septembrie 2010 a Companiei Unifarm SA București, prin care îl regăsim pe același Dominic Pan Maghea ca membru în Consiliul de Administrație.

Soția, firmă cu sediul lângă Palatul Victoria. Același obiect de activitate ca firmele lui Potra

Iar epopeea afacerilor lui Călin Georgescu nu se oprește aici. Dacă fostul prezidențiabil suveranist a nu mai deține nicio calitate, în prezent, în aceste companii, soția sa, de asemenea o celebritate pe TikTok, Cristela Elena Georgescu, bancher de profesie, și-a înființat, relativ recent, o companie comercială.

În acest sens, conform unei încheieri de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data de 12 decembrie 2023 a luat ființă compania SC Cristela Georgescu Education SRL. Firma are declarat sediul social într-un imobil de birouri amplasat în vecinătatea Pieței Victoriei, din Capitală, în strada Dr. Iacob Felix, la numărul 87, denumit Felix Office Building, la etajul al doilea, biroul 1, secțiunea 2.1.4., din Sectorul 1. În această zonă, chiriile sunt absolut amețitoare.

Obiectul de activitate al aceste companii, așa cum a fost el declarat în documentele de înființare, este „alte activități de învățământ”. Ca o coincidență, acesta este și obiectul de activitate al celor patru firme înființate, tot la finalul anului 2023, de fostul luptător în Legiunea Străină, mercenarul Horațiu Potra, cel pe care Călin Georgescu susținea, în mod mincinos, zilele trecute că nu îl cunoaște, după care s-a răzgândit, dar și cel care i-a furnizat lui Georgescu echipa de bodyguarzi care să-i asigure protecția în perioada campaniei electorale.

Cristela Elena Georgescu, soția lui Călin Georgescu, este asociatul unic și administratorul companiei SC Cristela Georgescu Education SRL, iar conform actelor depuse la Registrul Comerțului, domiciliază în satul Mățău, comuna Mioarele, județul Argeș.

Ales președinte al unui partid politic în primăvara anului trecut

Un alt domeniu în care Călin Georgescu a afirmat lucruri care nu sunt în totalitate conforme cu realitatea este independența sa totală față de orice forță politică. Imediat după anunțarea de către Biroul Electoral Central (BEC) a rezultatelor din turul întâi al alegerilor prezidențiale, scrutin care a avut loc în data de 24 noiembrie 2024 și în urma căruia Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc, cu peste 2,1 milioane de voturi, acesta a explicat jurnaliștilor că nu are nicio afinitate politică.

Într-o postare pe Facebook, Georgescu scria: „Nu am niciun partid, nu simpatizez niciun partid (nici parlamentar şi nici neparlamentar). Vreau doar binele poporului meu prin pace şi siguranţă. Vă rog pe toţi să rămâneţi acasă cu familiile şi prietenii voştri. Vă rog să evităm orice conflict, nu este necesar, sunt alegeri libere, democratice. Oricine îşi poate exprima alegerea prin vot, aceasta este puterea democraţiei şi aşa va rămâne”.

Ei, bine, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 19 mai 2023, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat unele documente privind „acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale”.

Secțiunea în discuție privea situația financiară a Partidului Antreprenorilor și Agricultorilor (AAA), cu sediul în comuna Domnești, județul Ilfov. Se prezintă, aici, situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2022, totalizând 17.260 de lei. Raportul transmis AEP a fost întocmit de reprezentantul legal al partidului, pe nume Călin Georgescu, și este datat 25 aprilie 2023.

În același document, este prezentată suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară primite în anul 2022, în sumă de 17.260 de lei. Și acest raport, datat tot la 25 aprilie 2023, este redactat de același Călin Georgescu, în calitate de reprezentant al partidului.

De asemenea, se mai prezintă situația centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în anul 2022. Aflăm, din acest raport, că Liviu Pătru a contribuit, la data de 19 septembrie 2022, cu suma de 5.000 de lei, că Asociația Sportivă Baschet Club SA a contribuit, la data de 4 octombrie 2022, cu suma de 3.000 de lei, că SC Wise Pavaje SRL a contribuit, la data de 4 octombrie 2022, cu suma de 5.000 de lei, că Vasile Coroiu a contribuit, la data de 5 octombrie 2022, cu suma de 5.000 de lei și că SC Human Target SRL a contribuit, la data de 13 octombrie 2022, cu suma de 1.000 de lei. Acest raport, datat 25 aprilie 2022, este, de asemenea, redactat de Călin Georgescu, în calitate de reprezentant al partidului.

În 10 august și-a dat demisia

În data de 4 martie 2023, publicația „Gândul” publica un articol titrat: „Exclusiv. Surpriză de proporții pe scena politică din România. Călin Georgescu este noul președinte al Partidului Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor: «A venit vremea să facem istorie, nu politică»” (VEZI FACSIMIL).

Articolul citat susținea că Georgescu a fost votat, la 4 martie 2023, în unanimitate, în funcția de președinte al acestui partid, în cadrul unui congres organizat la București.

Partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor a fost înregistrat prin decizia civilă nr. 18 a Tribunalului București din data de 2 iunie 2021. Cererea de înființare a fost formulată de Ion Ianus, Laurențiu Gabriel Urse și Bogdan George Manea. Într-o altă sentință din 15 martie 2023, Călin Georgescu era menționat ca președinte al acestui partid.

Potrivit unui extras din Sentința Civilă 51/DEC/P a Tribunalului București, în dosarul nr. 11080/3.2023, pronunțată la data de 6 septembrie 2023, se precizează: „La data de 26 aprilie 2023, petenții au formulat cererea completatoare, prin care s-a arătat că, în data de 4 martie 2023, a fost desfășurat Congresul Extraordinar (Adunarea Generală Extraordinară), eveniment politic în urma căruia dl Georgescu Călin a fost ales președinte al partidului”.

Se mai scrie în această încheiere că petenții au precizat că renunță la chemarea în judecată, „având în vedere că, la data de 10 august 2023, dl Călin Georgescu și-a depus demisia din funcția de președinte și de membru al AAA”.