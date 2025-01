Naționaliștii lui Călin Georgescu: job-uri în Qatar, case în Belgia, colecție de mașini americane

Naționalismul și suveranismul afișat de partidul POT, formațiune care s-a autoproclamat drept partidul lui Călin Georgescu, contrastează cu unele dintre declarațiile de avere și de interese publicate, recent, de către aleșii acestei organizații politice care au acces în Parlamentul României, după alegerile legislative din data de 1 decembrie 2024. Contrastul vine, mai ales, din locurile de muncă declarate de cinci dintre parlamentarii AUR care au depus, până la acest moment, declarațiile de venituri pe pagina oficială a Camerei Deputaților. Găsim, în aceste documente, slujbe bine plătite în Marea Britanie, Spania, Belgia sau chiar Qatar. De asemenea, există și proprietăți imobiliare deținute în Belgia, dar și colecții de mașini străine. Un singur parlamentar a declarat o colecție de Renault-uri franțuzești și de Jeep-uri americane.

Astfel, spre exemplu, Dumitrița Albu este deputat al Partidului Oamenilor Tineri și, potrivit declarației sale de avere, deține un teren intravilan cu suprafața de 12 metri pătrați, în București, achiziționat în cursul anului 2017. De asemenea, declară că este proprietara unei case de locuit în Belgia, la Vilvoorde, cu suprafața de 175 de metri pătrați, cumpărat tot în anul 2017. Deputata mai deține un apartament, în România, cu suprafața de 56 metri pătrați, cumpărat în anul 2021.

Dumitrița Albu conduce un autoturism marca Volvo, fabricat în 2016, și are datorii în valută. Mai exact, are de restituit către ING, până în anul 2040, un credit contractat în anul 2017, de 163.273,3 euro, precum și către Alpha Credit, până în 2027, un credit de 20.000 de euro, contractat în anul 2020.

În anul fiscal 2024, deputata precizează că a realizat venituri de 178.253,03 euro din antreprenoriat, de la Borghtvoetweg 9, din Belgia.

Soțul a adus în casă dolari americani, via Qatar

Un alt exemplu este al deputatei POT Maria Cernit, aleasă în circumscripția electorală Constanța. Aceasta precizează, în declarația de avere depusă pe site-ul Parlamentului, că deține în proprietate un teren intravilan de 309,68 de metri pătrați, din anul 2008, și un teren agricol, tot în județul Constanța, cu suprafața de 15.000 de metri pătrați, achiziționat în anul 2009.

Aceeași deputată a Partidului Oamenilor Tineri mai precizează că deține două case de locuit, la Constanța. Prima cu suprafața de 70 metri pătrați, achiziționată în anul 2004, iar cea de-a doua, cu suprafața de 65 metru pătrați, achiziționată în anul 2009. De asemenea, parlamentara suveranistă conduce un autoturism marca Peugeot 106, fabricat în anul 2007.

La capitolul venituri realizate, împreună cu familia, în ultimul an fiscal, mai exact în anul fiscal 2024, Maria Cernit susține că nu a realizat niciun fel de venituri de natură salarială sau extrasalarială. În schimb, soțul acesteia, Adrian Albani Cernit, a încasat un salariu de 72.000 de dolari SUA pe an, de la Nakilat Shipping Limited din Qatar.

Alt deputat naționalist, cu salariu în lire sterline

Pe aceeași listă a suveraniștilor de la POT se numără și Andrei Csillag, ales, la data de 1 decembrie 2024, deputat de Bistrița-Năsăud. În această calitate, a completat și a depus propria declarație de avere, din care rezultă că proaspătul parlamentar are în proprietate un teren intravilan, din anul 2021, la Bistrița-Năsăud, cu suprafața de 1.100 de metri pătrați, precum și un autoturism marca Audi, fabricat în anul 2015.

Ca venituri în anul fiscal 2024, Csillag arată că a încasat 51.600 de lire sterline pe an, ca director la Speciality LTD Marea Britanie, și 8.377 de lire sterline pe an, ca area manager, la Stanmore Quallity Sufracering LTD Marea Britanie. La aceeași companie britanică a lucrat, anul trecut, și soția deputatului POT, care, însă, a realizat venituri salariale anuale de 118.357 de lire sterline.

Cu familia, la Parlament

Pe lista deputaților Partidului Oamenilor Tineri există cel puțin două exemple de politică făcută în familie. Un prim astfel de exemplu este chiar al liderei formațiunii, Anamaria Gavrilă. Care este deputat și lider al grupului parlamentar al POT din Camera Deputaților. Declarația acesteia de avere nu figurează. Deocamdată, pe site-ul Camerei Deputaților, în schimb, figurează declarația de avere a surorii sale, Bianca Eugenia Gavrilă.

Aceasta din urmă a fost aleasă, la data de 1 decembrie 2024, ca deputat de Alba și, potrivit declarației de avere completată, deține un apartament la Deva, din anul 2001, cu suprafața de 74 de metri pătrați, în coproprietate cu sora sa, Anamaria Gavrilă. De asemenea, Bianca Eugenia Gavrilă mai arată că deține un autoturism marca Kia, fabricat în anul 2016.

În anul fiscal 2024, Bianca Eugenia Gavrilă a realizat venituri de natură salarială în cuantum total de 29.548 de euro, în calitate de manager de vânzări la compania Venexma SRL C din Spania. Soțul acesteia și cumnatul președintei POT, Caroly Erdelyi, a lucrat ca șef de schimb în cadrul companiei Desarrollos y Fabrication din Spania, de unde a încasat, anul trecut, un salariu de 32.665 de euro pe an.

O altă familie care populează grupul parlamentar al POT de la Camera Deputaților, dar care deține două funcții de vicepreședinte al acestui grup, este familia Ionescu. Mai exact, este vorba despre proaspăta deputată Monica Ionescu, aleasă în circumscripția electorală Neamț, și despre proaspătul deputat Radu Mihail Ionescu, ales în circumscripția electorală Bacău. Cei doi sunt avocați. Nu există declarație de avere a vreunuia dintre ei publicată, până la acest moment, pe site-ul Camerei Deputaților, însă există declarațiile de avere ale celor doi, publicate, anul trecut, când au candidat la alegerile parlamentare, documentele fiind depuse la Agenția Națională de Integritate.

În ambele declarații se precizează proprietatea a cinci terenuri, dintre care două agricole, unul forestier și două intravilane, cu suprafața totală de 301.050 de metri pătrați, dar și a unei case de locuit în Ilfov, deținută în devălmășie, cu suprafața de 200 de metri pătrați.

De aici, informațiile din declarațiile de avere ale soților Ionescu diferă. Doamna Ionescu arată că deține un autoturism Citroen, fabricat în anul 2010. Domnul Ionescu arată că deține două autoturisme, respectiv un Nissan Navara fabricat în 2011 și un Nissan Nite, fabricat tot în anul 2011.

La capitolul venituri realizate în anul fiscal anterior completării declarației, ambii soți arată că au realizat venituri din avocatură, „potrivit fișei fiscale”.

Există și un suveranist, de la Maramureș, cu Dacie autohtonă

Pe aceeași listă a suveraniștilor de la POT avem și un deputat din a cărui declarație de avere rezultă informații care nu contrastează cu această caracteristică. Este vorba despre Cătălin Florian Groza, deputat de Maramureș.

În declarația sa de avere se precizează că proaspătul parlamentar deține în proprietate șase terenuri, dintre care 5 începând cu anul 2016 și unul începând cu 2020, pe raza județelor Satu Mare și Maramureș, cu suprafața totală de 25.150 de metri pătrați. De asemenea, Groza mai declară două case de locuit, prima în Baia Mare, achiziționată în 2021, cu suprafața de 147 metri pătrați, iar a doua în Satu Mare, achiziționată în 2016, cu suprafața de 97 de metri pătrați.

Parlamentarul deține un autoturism Dacia, fabricat în anul 2007, a vândut, în data de 19 iunie 2024 un teren intravilan pentru suma de 13.000 de euro și are un credit de 100.000 de lei la Banca Transilvania, contractat în anul 2020, cu scadență anul acesta.

În ultimul an fiscal, Cătălin Florian Groza a încasat venituri de 38.400 de lei, în calitate de inginer geodez la Globaltopocad SRL Baia Mare, și de 17.400 de lei, ca manager al Ppowfld Line SRL Baia Mare.

A lucrat la 12 companii, în 2024

A mai depus declarație de avere Daniel Grofu, deputat și vicepreședinte al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților. Acesta declară proprietatea a două autoturisme Hyundai, fabricate în anul 2014, și datorii de 10.000 de euro luate de la o persoană fizică în anul 2024, cu scadență în 2026. În ultimul an fiscal, Grofu declară că nu a încasat venituri de natură salarială, ci o pensie de 114.036 de lei pe an.

Mai departe, deputata AUR Aurora Tasica Simu, vicepreședinte al grupului parlamentar POT, declară că deține un teren intravilan în Cluj-Napoca, din 2018, cu suprafața de 392 metri pătrați, și o casă (în România), din 2018, cu suprafața de 132 de metri pătrați. Deputata deține un „mijloc de transport” marka Suzuki, fabricat în anul 2008 și are datorii de 522.000 de lei la OTP Bank, contractate în 2018, cu scadență în 2048. În ultimul an fiscal, deputata Simu a realizat, ca avocat, venituri de 135.304 lei, iar soțul a ridicat dividende de 230.000 de lei.

Gabriela Porumboiu este secretarul grupului parlamentar al POT din Camera Deputaților și deputat de Dolj. Aceasta declară posesia unui apartament cu suprafața de 54 metri pătrați, din 2008, la Craiova, și a unui autoturism Mazda fabricat în anul 2019. Deputata are două credite. Unul de 39.092 de lei, contractat, în anul 2022, de la Garanti Bank, cu scadență în 2027, iar al doilea de 42.477 lei, contractat în anul 2021 de la BRD Finance, cu scadență în 2026.

În ultimul an fiscal, Gabriela Porumboiu a realizat venituri de natură salarială în valoare totală de 73.570 de lei de la 12 companii din Craiova, dar și 119.000 de lei din servicii de contabilitate. Soțul este, de asemenea, salariat în Craiova, cu venituri de 63.037 de lei pe an, în 2024.

Senator fără venituri, anul trecut

Un alt deputat suveranist care a depus declarația de avere este Gheorghe Petru Pîclișan, ales pe listele POT la Botoșani. El declară proprietatea unui autoturism marca Mercedes Benz, fabricat în anul 2024. Are economii în conturi și depozite bancare de 6.44245 de dolari australieni, la Binance, de 12.220,51 de euro, la Training 212, de 979,79 de euro, la Banca Transilvania, unde mai are două conturi în lei, unul de 1.306,23 lei, iar altul de 1.017,04 lei.

În ultimul an fiscal, deputatul POT a încasat, de la SC Mano Europa SRL, un salariu de 13.893 de lei, diurnă internă de 287,5 lei, și diurnă externă de 19.191,69 euro. De asemenea, de la SC Bogdan Automobile, a încasat un salariu de 3.323 de lei și o diurnă externă de 4.680 de euro.

Și senatorul POT de Olt, Robert Daniel Ghiță, a depus declarația de avere. Din aceasta rezultă că parlamentarul deține două apartamente la Slatina, unul cumpărat în anul 2020, iar al doilea din 1986, cu suprafața totală de 100 de metri pătrați. La acestea, se adaugă o casă de vacanță cu suprafața de 180 de metri pătrați, moștenită în anul 2022, la Teslui, județul Olt. Senatorul conduce un autoturism marca Skoda Octavia, fabricat în anul 2006, iar, în anul 2024, nu a realizat niciun venit care să fie menționat în declarația de avere.

Pensionarul Partidului Oamenilor Tineri, colecționar de Jeep-uri

Am identificat, de asemenea, pe lista deputaților Partidului Oamenilor Tineri un suveranist pensionar, colecționar de mașini americane și franțuzești. Este vorba despre Dorin Popa, deputat de Argeș, care, potrivit declarației de avere completate și depuse pe site-ul Camerei Deputaților, are în proprietate, din anul 2022, la Schitu Golești, județul Argeș, un teren intravilan cu suprafața de 1.896 de metri pătrați și o casă de locuit, din anul 2024, cu suprafața de 191 de metri pătrați.

La capitolul mașini, deputatul deține un autoturism Renault Megane din 2019, un Jeep Cherokee Jetco din 2016, un Jeep Asia Rocsta din 1999, un Jeep Asia Rocsta din 1994, un Renault Kangoo din 2003 și o remorcă din anul 2022.

Același deputat suveranist mai deține conturi bancare, la Raiffeisen Bank, de 32.680,57 lei și de 9.997,34 de euro. În ultimul an fiscal, deputatul Partidului Oamenilor Tineri a încasat o pensie de 8.220 de lei și dividende de 5.000 de lei de la SC Dorin Popa House SRL.

