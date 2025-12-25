Secretul longevității finlandezilor: rutina care scade mortalitatea cu până la 40%

Cunoscută pentru efectele sale relaxante, sauna nu este doar un obicei cultural, ci și un aliat important al sănătății, completând dieta echilibrată, somnul de calitate și activitatea fizică regulată.

Sauna, parte din rutina zilnică a finlandezilor

În Finlanda, folosirea saunei este o practică aproape zilnică. Nutriționistul și sportivul Saúl Sánchez atrage atenția asupra datelor unui studiu publicat în revista BMC Medicine, citat de Men’s Health, care arată că utilizarea regulată a saunei este asociată cu o scădere semnificativă a riscului de deces din orice cauză.

Cercetarea a urmărit timp de 20 de ani peste 2.000 de persoane, analizând impactul frecvenței ședințelor de saună asupra longevității. Rezultatele sunt clare: participanții care mergeau la saună de mai multe ori pe săptămână au avut o rată a mortalității considerabil mai mică în următorii 15 ani, indiferent de statutul socioeconomic.

Reducerea riscului de deces, confirmată de studiu

Potrivit cercetării, persoanele care folosesc sauna de 4–7 ori pe săptămână prezintă un risc general de mortalitate mai mic cu până la 40%. Chiar și cei care intră la saună de 2–3 ori pe săptămână beneficiază de efecte pozitive, cu o reducere a riscului de deces de aproximativ 24%.

Beneficii majore pentru inimă și creier

Specialiștii subliniază că sauna finlandeză poate încetini procesul de îmbătrânire la nivel celular și cardiovascular. De asemenea, utilizarea constantă este asociată cu un risc mai scăzut de:

boli cardiovasculare

disfuncții vasculare

demență și boala Alzheimer

moarte subită

inflamație cronică și stres

Pe lângă protecția inimii și a creierului, sauna are efecte benefice și asupra stării generale de bine. Aceasta îmbunătățește calitatea somnului, accelerează recuperarea după efort fizic și stimulează producția de endorfine, hormonii responsabili de starea de relaxare și fericire.

Un obicei simplu, cu efecte pe termen lung

Pentru finlandezi, sauna nu este un lux sau un trend de wellness, ci un ritual constant, integrat firesc în viața de zi cu zi. Studiile arată că tocmai această consecvență poate face diferența atunci când vine vorba de sănătate și longevitate.

Un obicei simplu, practicat regulat, poate avea un impact major asupra duratei și calității vieții.