Război de Crăciun: Roi de drone ucrainene asupra Moscovei

Apărarea antiaeriană a rușilor a doborât un roi de drone ucrainene care se îndrepta către Moscova, a declarat primarul Capitalei Rusiei, Serghei Sobyanin.

Unitățile rusești au doborât 16 drone pe parcursul zilei de miercuri, a spus Serghei Sobyanin, potrivit Reuters. Atacul a ținut aproximativ 17 ore

Echipajele de urgență au fost trimise în locurile în care au căzut fragmente. Nu au fost raportate pagube, anunță rușii.

Două dintre cele patru aeroporturi principale care deservesc capitala și-au limitat operațiunile pentru o perioadă de timp, a transmis autoritatea aviatică din Rusia pe Telegram.

Ministerul rus al Apărării a declarat că unitățile sale au distrus peste noapte 172 de drone ucrainene, aproape jumătate dintre ele deasupra regiunilor de graniță cu Ucraina.

Armata ucraineană a anunțat că dronele sale au lovit fabrica de cauciuc sintetic Yefremov din regiunea Tula a Rusiei, la sud de Moscova, și un depozit de drone marine în Crimeea, ocupată de Rusia.

Guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Milyaev, a declarat că resturile unei drone ucrainene doborâte au declanșat un incendiu la un sit industrial, dar nu a identificat instalația.

(sursa: Mediafax)