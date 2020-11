Parlamentarii termină mandatul cu datorii de aproape 100 de milioane de lei. Deputații au credite de 64 de milioane

Din cei 326 de deputați care își încheie mandatul de parlamentar luna viitoare, 180 au datorii pe persoană fizică, cumulate, în cuantum de nu mai puțin 63.726.506,51 de lei. Creditorii, ca și în cazul senatorilor, ale căror datorii „Jurnalul” le-a analizat săptămâna trecută, sunt bănci, firme sau persoane fizice. Cel mai mare datornic, conform declarațiilor de avere depuse anul acesta, din Camera Deputaților, este parlamentarul Costin Moise, din Partidului Mișcarea Populară, care a împrumutat în total peste 3,5 milioane de lei și peste 650.000 de euro, bani pe care trebuie să-i restituie până la finalul lui 2020, o parte, iar restul până în 2048. Adunate, datoriile deputaților, cu cele ale senatorilor, rezultă că parlamentarii aleși în 2016 termină mandatul, în 2020, cu datorii totale de peste 96,4 milioane de lei.

Grupul PSD, cel mai mare, dar și cu cei mai mulți datornici

Grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaților numără 133 de aleși, din mai multe partide, printre care PSD, ALDE, PPUSL și noi membri PER. Din aceștia, 72 sunt datori cu 9.646.516,64 de lei, 2.265.090,22 de euro și 50.000 de franci elvețieni. Unul dintre datornici este liderul deputaților social-democrați Alfred Simonis, care are două credite, la BCR și ING Bank, în cuantum de 733.731,6 lei. Trebuie să restituie banii până în anii 2046, respectiv 2047. Deputatul PSD Nicu Niță are, la rândul lui, trei credite, către Raiffeisen Bank și CEC, în valoare de 870.000 de lei. Sumele trebuie restituite cel mai târziu în cursul anului viitor. Parlamentarul ALDE Constantin Avram figurează cu un credit de 164.000 de euro, pe care trebuie să-l achite în 2024, și cu o datorie de 35.000 de lei, pe care trebuie să o achite în 2025, ambele către Unicredit. Colegul lor, social-democratul Marius Bota are datorii către Banca Transilvania și alte două entități anonimizate în cuantum total de 438.505 euro și 30.000 de lei. Sumele trebuie achitate în anii 2025, 2028 și 2048. Deputata Andreea Cosma are un debit de 236.000 de euro, aflat în procedură de dare în plată, și încă o datorie de 34.000 de euro, reprezentând avansul unui apartament achiziționat în Năvodari, la care se adaugă un credit de 48.702 lei, contractat de la ING Bank, pe care trebuie să-l achite în cursul anului viitor. Alți deputați social-democrați aflați pe lista datornicilor sunt Cristina Elena Neculai, cu credite de 94.339 de euro și 48.702 lei, Costel Dunava, cu datorii de 57.000 de euro și 338.700 de lei, sau Bianca Gavriliță, care trebuie să restituie, până în anul 2035, un credit de 144.000 de euro. Cea mai spectaculoasă datorie se regăsește însă în declarația de avere a celebrului deputat Cătălin Rădulescu. Acesta nu mai face parte din PSD, dar este încă afiliat grupului. El are de restituit către o entitate anonimizată suma de 100.000 de euro, până în anul 2023, și alte 737.757,03 lei către bănci.

Cei mai mari datornici de la PNL sunt traseiștii importați de la Ponta

Grupul PNL din Camera Deputaților are, în prezent, 82 de membri, mulți fiind traseiști de la PSD, ALDE, Pro România sau chiar USR, dintre care 50 sunt datori. Suma totală a datornicilor PNL din Camera Deputaților se ridică la 6.071.357,25 de lei, 1.657.896,7 euro, 422.847 de dolari, 82.987 NOK, 15.878,61 lire sterline și 112.364 de franci elvețieni. Printre cele mai sonore nume sau cele mai interesante datorii regăsim situația deputatei Cristina Trăilă, care are de restituit către Banca Transilvania un credit de 425.061,54 lei, până în anul 2046. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, are și el datorii la bănci de 324.770 de lei și 31.395 de euro. Fostul lider Pro România Sorin Cîmpeanu figurează cu datorii de 32.000 de lei și 581.200 de lei, De departe însă cel mai spectaculos datornic este celebrul Daniel Constantin, trecut de la PC la ALDE, de la ALDE la Pro România și de aici aterizând în barca liberalilor. El are datorii totale de 1.418.966 de lei, dintre care 1.374.966 de lei către statul român, prin AJFP Ilfov.Dan Barna, în topul datornicilor grupului pe care îl conduce



Grupul USR a rămas, cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor parlamentare, cu 25 de deputați. Alții au devenit deputați neafiliați sau au trecut la PNL. Din cei 25 de useriști deputați, opt au datorii totale de 765.114,53 d e lei, 157.000 de euro, 196.970 de dolari și 2.027.285 NOK. Dan Barna este primul dintre datornici, cu 202.000 de lei, pe care trebuie să-i restituie către ING, până în 2027. Colegul Iulian Bulai are două credite către bănci din Olslo, în sumă totală de 2.027.285 NOK, iar Silviu Behelean trebuie să restituie trei credite bancare de 115.000 de euro și 63.900 de lei. Celebra Cosette Chichirău are datorii către o entitate anonimizată de 196.970 de dolari, pe care trebuie să o achite până în anul 2042.

Pro România, cel mai datornic grup, raportat la numărul membrilor

Pro România, formațiunea condusă de Victor Ponta, care a constituit la Camera Deputaților grupul intitulat „Pro Europa”, numără 21 de parlamentari, dintre care 12 sunt datori cu 3.699.604,11 lei și 411.596 de euro. Este cea mai mare sumă raportată la numărul membrilor grupurilor din Camera Deputaților. Primul pe această listă a datornicilor este deputatul Alexandru Bălănescu, care trebuie să restituie către CEC, până în anul 2025, suma de 1,5 milioane de lei. Colegul său Mihai Mohaci are datorii de 642.672 de lei către o entitate neprecizată. Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, care nu va mai candida pentru un nou mandat, figurează în declarația de avere cu datorii totale de 62.000 de euro și 450.000 de lei. Deputatul Gabriel Petrea are, în schimb, 11 datorii către bănci și creditori anonimizați. Acestea se ridică la 349.260 de euro și 190.472,11 lei.

Un băsist uluiește la capitolul credite

PMP, partid al cărui naș este Traian Băsescu, are, la Camera Deputaților, 16 parlamentari. Nouă dintre ei sunt datori cu 4.601.221,37 de lei, 821.533 de euro, 128.000 de franci elvețieni și 130.000 de dolari. Cel mai datornic deputat identificat de „Jurnalul” este membrul PMP Costin Moise. Acesta are de restituit cinci datorii în moneda națională, către Raiffeisen Bank și trei surse anonime, în cuantum de 3.537.565 de lei. Iar către trei surse anonimie, același deputat are de restituit încă 654.500 de euro. Pe lista PMP îl mai regăsim pe deputatul Gabriel Rădulescu. Acesta menționează, în declarația sa de avere, că are datorii totale de 435.000 de lei, către diverse entități pe care nu le nominalizează. Peste 165.000 de lei trebuie să-i înapoieze în cursul anului viitor. Restul, de 270.000 de lei, până în anul 2047.

La neafiliați, tot pesediștii conduc topul

Grupul parlamentar al UDMR din Camera Deputaților numără 20 de membri, dintre care nouă au datorii de 989.316,59 lei și 225.564,84 de euro. Grupul minorităților naționale, în număr de 17 parlamentari, are opt datornici, cu 1.138.953 de lei și 140.000 de euro. Cea mai mare datorie este a deputatului Bogdan Alin Stoica – 339.800 de lei. În ceea ce privește grupul deputaților neafiliați, în care activează, la Camera Deputaților, 12 parlamentari, am identificat aici opt aleși cu datorii menționate în declarațiile de avere. Aceste datorii se ridică la 409.500 de lei, 250.454,49 de euro, 391.970 de dolari și 128.000 de coroane suedeze (SEK). Fostul trezorier PSD Mircea Drăghici menționează o datorie totală de 100.000 de euro, iar ex-ministrul Justiției Ana Birchall a trecut datorii (aflate în diverse stadii de achitare) în cuantum de peste 390.000 de dolari SUA și aproape 13.000 de euro.