Polițistul care a raportat că 70% dintre cadrele IPJ Gorj sunt praf, hărțuit de Ministerul de Interne

Agentul-șef principal Paul Feroiu ar trebui să se interneze astăzi la Psihiatrie, din dispoziția șefului IPJ Gorj. Într-un interviu difuzat vineri seară pe Antena 3, la emisiunea „Exces de putere”, polițistul povestește că totul i se trage de la faptul că și-a luat prea în serios misiunea cu care a fost însărcinat în 2018, aceea de a-i pregăti tactic pe polițiștii inspectoratului. În același interviu, subofițerul atrage atenția asupra documentelor eliberate de șefii lui, cu privire la propria-i persoană și care se bat cap în cap, acuzând falsuri comise la cel mai înalt nivel în sistem. Totul pentru a-l îndepărta din Poliție, spune Paul Feroiu: „E mai simplu să spui că cineva e nebun, decât să recunoști că sistemul are o problemă”.

„În 2018 eu am venit acasă. Eram aici la Bucureşti, la SAS - Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Mi s-a spus că se vrea schimbarea Poliției Române. Fostul subsecretar de stat Mihai Valeriu mi-a spus. Mi-a fost șef. Mi-a zis că, dacă tot vreau să mă întorc acasă, la fetița mea, vor să facă programul ăsta în toată țara și că la Gorj s-a gândit la mine. Mi-a spus că mă ştie cum lucrez. Am acceptat. Am fost delegat. În 2018 m-am mutat în interes de serviciu”, a explicat agentul-șef principal Paul Feroiu.

Programul despre care vorbește polițistul s-a născut după scandalurile din stradă din 2017, cu câteva încătuşări şi imobilizări care au făcut de râs Poliţia Română. Așa a început reforma pregătirii fizice a polițiștilor. Subofițerul era recomandat de diplomele obţinute şi trecutul profesional. Era comandant de grupă la trupele speciale în Bucureşti, la Poliția Capitalei, şi lucrase şi la trupele antitero la Jandarmi. A fost examinator la Şcoala de Poliţie Câmpina.

„Am făcut sport, judo. Sunt instructor de judo și de tir. Sunt arbitru. Am fost invitat la două mondiale pentru Ministerul Afacerilor Interne. La unul am participat”, povestește polițistul, care spune că la Mondialele din 2012 nu a putut participa pentru că erau organizate în preajma alegerilor, iar comandantul nu i-a permis să meargă. Țara avea nevoie de el la scrutin. Iar în 2018 s-a întors la Gorj, ca să-i instruiască pe poliţiştii din cadrul inspectoratului.

Reporter: - Ce însemna acest program?

Polițist: - Pregătire fizică, pregătire tactică, de la cum se prezintă polițistul, poziţie, folosirea materialelor, somație, tot ce trebuie să facă un polițist profesionist.

Pe 29 noiembrie 2018 i s-a cerut un raport despre ce a găsit la IPJ Gorj: „Prima dată, mi s-a cerut starea exactă a efectivelor. Şi am scris acolo că peste 70 la sută sunt slabi și foarte slabi. La trageri nu cunosc lucrurile elementare. Nu le-a convenit nici inspectorului-șef și nici psihologei, că erau lângă mine când l-am scris. L-am dat șefului SAS să-l trimită la Bucureşti.

R: - Cum erau polițiștii de la IPJ Gorj?

P: - La început erau praf.

R: - Ce înseamnă? Își scăpau pistoalele pe jos?

P: - Nu știau să monteze armamentul. Am găsit pistoale necurățate de 3 ani. Nu știau lucruri elementare pe care trebuie să le știe un polițist.

R: - Ştiau să imobilizeze o persoană?

P: - Stângaci. Pentru că nu făceau. Haideți să ne înțelegem. Nu este vina polițistului. Este vina șefilor, inspectoratului, IGP-ului, pentru că acele ore alocate se făceau pe genunchi. Făceam efectiv cu ce vă întâlniţi în stradă. Trageri ajunsesem să facem pe fiecare lună câte o tragere.

R: - Alții fac una pe an.

P: - Așa făceam și noi. La 2 ani.

R: - Cine sunt poliţiştii pe care-i instruiaţi?

P: - Toţi poliţiştii.

R: - Ce înseamnă toți polițiștii?

P: - Investigații criminale, economic, criminalistică, doamnele psiholog. Tot ce era la sediul unității trebuia să facă pregătire cu mine.

R: - De câte ori pe săptămână făceați?

P: - De două ori.

R: - Cât aţi făcut?

P: - Până prin iulie-august 2019, când le-am promis că, dacă în septembrie-octombrie, când se vor da testele finale, nu trece nimeni, că e comisar-șef că e…”

Doar că testele finale nu s-au mai dat, pentru că: „M-au scos nebun pe 9 octombrie 2019. Pe 10, la bilanț, m-au sculat în picioare și m-au felicitat pentru toată munca depusă”. A făcut trei rapoarte de reevaluare, care au rămas în aer. Iar el, inapt fiind, a fost mutat de la mascaţi, la logistică. „Au trecut cele 6 luni. M-au trimis la Bucureşti, la retestare, iar m-au dat inapt pentru SAS. După patru zile mi-au dat rezultatul. M-au ameninţat că mă trimit la Vrancea, dacă refuz să mă mut”, relatează Paul Feroiu, care prezintă documente oficiale, cu antetul Ministerului Afacerilor Interne, care arată erori grave în curtea IPJ Gorj

Polițist: - Eu sunt dat inapt şi sunt la misiune.

Reporter: - Ce misiune?

P: - Am fost şeful mascaţilor într-o acţiune specială. Fiind dat inapt.

R: - Păi, şi cum aţi fost la misiune?

P: - Pe ordin de zi. Trimis de acelaşi inspector-şef.

R: - Păi, şi nu ştia că sunteţi inapt?

P: - Ba da! Pentru că el a semnat.

A acceptat să se mute la Ordine Publică la Poliţia Municipiului Târgu Jiu, unde, surpriză: „Mi-au dat armament, muniţie şi m-am apucat de treabă.

Reporter: - Şi eraţi inapt?

P: - La SAS, de două ori.

R: - Dar când v-ați mutat la Ordine Publică mai eraţi nebun?

P: - Da. De două ori. Am mai fost odată internat. Tot la PAT.

R: - Şi aţi fost?

P: - Nu. Am fost pus nemotivat.

R: - Cine a dispus această internare?

P: - Inspectorul-şef.

R: - Al cui?

P: - Al IPJ Gorj. El cu şeful de la resurse umane şi cu doctorul de la centrul medical, care n-au nicio calitate. Şi aveau şi plângere penală depusă înainte.

R: - Şi v-a făcut vreo evaluare?

P: - Nu. Mi-a făcut doctorul de unitate.

Anul acesta, tot inspectorul-şef de la Gorj îl trimite din nou la PAT, la Psihiatrie. În timp ce o altă comisie a Ministerului de Interne îl scoate sănătos tun.

Polițist: - În ianuarie, doamna psiholog a spus că trebuie să mă duc la o comisie. Medicul de unitate de la IPJ Gorj a dispus dosar medical și să merg la... E a Ministerului de Interne, nu e făcută în altă parte. Am mers. Am făcut la Oftalmologie, Urologie, Psihiatrie, ORL, EKG...

Reporter: - Ați făcut mai multe analize.

P: - Păi, trimise de Ministerul Afacerilor Interne. Şi am ieşit apt. Şi psihiatric.

R: - Asta se întâmpla în ianuarie?

P: - În ianuarie. Da. Păi, imediat după ce m-a dat apt condiţionat.

R: - Şi acum sunteți nebun sau nu?

P: - Nu ştiu nici eu. Aici sunt calificativele mele. Dat inapt de două ori. Deci nebun. Am calificativul în 2019 „foarte bun” și în 2020 „foarte bun”.

R: - Nu vă puteţi întoarce la SAS la Gorj?

P: - Nu, pentru că nu vor. Nu vor să le ia în calcul. Spun că trebuie să merg la Psihiatrie. Ei spun că, din 2006 până 2012, am avut apt cu restricţii şi cu observații. Nu știe nimeni. Nimeni nu știe...

R: - Deci hârtia e semnată de inspectorul general al Poliţiei Române?

P: - Da. Şi e trimisă la Comisia de Abuzuri din Senatul României.

R: - Credeți că știe pe ce și-a pus semnătura?

P: -Nu. Pentru că orice om profesionist ar fi întrebat ce caut în sistem. Deci, sunt praf din 2006. Ce caut în Jandarmerie? În Poliție? Ca să spui că am avut „apt cu restricții”, „apt cu observații” și 26 de ședințe... Aici scrie că pe 9 (n.r.: 9 octombrie 2019) am fost declarat inapt. Pe 9 am făcut contestație, iar pe 15 mi s-a respins. Eu vreau să vă arăt document că pe 18/19 (n.r.: octombrie 2019), noaptea, ei semnează - eram declarat inapt, n-aveam dreptul la nimic, la armament, la nimic - păi, eu vă arăt hârtia că eu sunt trimis în misiune șeful acțiunii.

Comisia de Abuzuri din Senat cere opinia unui expert neutru, iar doctorul Tudorel Butoi îl evaluează: APT! Recomandă chiar reîncadrarea la mascaţi.

Polițist: - Domnule ministru! Cred că cineva vă dezinformează, ca să nu mai zic altceva. Cred că este ambiția domnului secretar de stat Despescu, care m-a amenințat că dacă nu mă internez la psihiatrie mă va da afară.

Reporter: - V-a amenințat personal?

P: - Da!

R: - Cum v-a spus?

P: - Paulică! Dacă nu te duci la Psihiatrie ai două variante: internarea la Psihiatrie sau te dăm afară și ne judecăm 4-5 ani și mai vedem după aia.

R: - Unde v-ați întâlnit cu domnul Despescu?

P: - La dânsul în birou.

R: - La minister?

P: - La minister. Am mai avut cu dânsul o întâlnire pe 19 aprilie și m-a rugat dacă pot să stau de vorbă cu șeful de la Policlinica MAI. Și am spus că da. Că stau de vorbă. Am mers cu fostul consilier Babuș. Am fost la policlinică. Acolo, stupoare: erau trei doamne care făcuseră ad-hoc o comisie. Și m-au băgat în comisie. Am realizat ce mi se întâmplă, am luat rucsacul și am plecat. E greu să recunoști că sistemul are probleme.

R: - Ce v-a zis domnul ministru Bode?

P: - Păi, la prima întâlnire n-am putut vorbi cu dânsul. Erau 5 oameni lângă el, care erau cu „Internare! Internare”. Și a doua oară, a venit jos la mine, când eram în greva foamei, și m-a întrebat de ce nu vreau să mă internez. Și l-am întrebat dacă dumnealui s-ar interna la Psihiatrie.

R: - Şi ce-a răspuns?

P: - A mustăcit și a plecat. Este un grup infracțional. La documentele pe care le am... Arată clar. Ca să spui după 10 ani, după ce am plecat din Jandarmerie, ca să spui acum că eu la partea psihologică eram mai distrus ca la Poliție, ce să înțeleg? Domnule doctor? Domnule comandant? Că ați tăinuit? Că ați făcut abuz în serviciu? Asta e foarte grav. E neglijență în serviciu și tăinuire. Sunt infracțiuni. Și dacă dumneavoastră 10 ani m-ați lăsat să port armament, muniție și să conduc echipe de intervenție, și la jandarmi, și la poliție, și să vii după 10 ani și să spui că eu am fost un risc enorm, păi mergeți dumneavoastră la Psihiatrie și după aia merg și eu. Cred că sunt două tabere în Ministerul de Interne și este o luptă a lor în care picăm prost cei care ne facem datoria.

Astăzi, agentul-șef principal Paul Feroiu ar trebui să se prezinte la Spitalul Dimitrie Gerota, spitalul Ministerului Afacerilor Interne, cu papuci, cu pijama, dar și cu 10 lei pentru coplată. Hârtia este semnată și ștampilată de șeful IPJ Gorj, comisarul-șef Decebal Dumitru Drăghiea.