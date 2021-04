Posibila succesoare a lui Vlad Voiculescu la conducerea Sănătății – afaceri în domeniul sanitar

În cazul în care USR-PLUS va rămâne la guvernare, sub Florin Cîțu, formațiunea proaspăt fuzionată va trebui să desemneze un nou ministru al Sănătății, după demiterea lui Vlad Voiculescu. Sunt vehiculate două nume, dintre care unul are cele mai multe șanse să devină ministru. Este vorba despre actualul secretar de stat din Ministerul Sănătății, Ioana Mihăilă, liderul PLUS Bihor și o apropiată a lui Vlad Voiculescu. Ministrul demis spune că o susține, iar surse politice spun că, dacă aceasta va fi numită, Voiculescu o va consilia din umbră.

Ioana Mihăilă este medic endocrinolog și conduce filiala Bihor a partidului condus de Dacian Cioloș. Ea a candidat, în toamna anului trecut, din partea PLUS pentru Consiliul Local al Municipiului Oradea. Așa cum s-a întâmplat atât în cazul multor candidați USR-PLUS sau PNL care au avut ghinion în alegerile de anul trecut, nici Ioana Mihăilă nu a fost aleasă. A fost, în schimb, numită. În urma algoritmului politic bătut în cuie la fondarea Coaliției, PLUS și-a desemnat atât ministrul Sănătății, cât și mai mulți secretari de stat, printre care și medicul Ioana Mihăilă. Ministrul dat afară, Vlad Voiculescu, a spus că o susține total pe Ioana Mihăilă. “Dacă aceasta va fi decizia Alianței USR PLUS, ca dr. Ioana Mihăilă sau altcineva să meargă să preia portofoliul, evident că îi voi oferi toată susținerea mea. Nu e vorba numai de mine, ci de întreaga echipă”, spune Vlad Voiculescu.

Ei bine, nici posibilul succesor al lui Vlad Voiculescu la șefia ministerului nu este străin de afacerile private din sănătate. Conform declarației de avere pe care a depus-o în calitate de secretar de stat, Ioana Mihăilă menționează că este asociat unic al companiei Dermalite SRL Sânmartin, societate de la care, în ultimul an fiscal, arată că a încasat venituri salariale în cuantum de 14.400 de lei, ca medic endocrinolog, dar și dividende de 137.000 de lei. Soțul acesteia, Marius Călin Mihăilă, este asociat la SC Osteoprotect SRL Bihor, societate care, conform declarației de interese a actualului secretar de stat, a încasat, începând cu anul 2018, de la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, suma de 324.000 de lei, în baza unui contract de prestări de servicii medicale, încheiat prin negociere directă și prelungit cu încă 12 luni. Marius Călin Mihăilă a încasat de la societatea lui venituri salariale de 14.400 de lei, ca medic specialist în radioscopie imagistică medicală, dar și dividende de 382.850 de lei. El și-a împrumutat societatea cu 337.745 lei, în timp ce soția a împrumutat propria firmă cu 65.068 lei. De asemenea, Ioana Mihăilă a împrumutat USR cu 20.000 de lei și un coleg de partid, pe nume Andrei Robert Acs, cu suma de 6.000 de lei.

Încrengătura de interese

Rețeaua lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății este, însă, mult mai vastă. Antena 3 a prezentat, la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul emisiunii “Exces de Putere”, că Monica Negovan, o apropiată a lui Vlad Voiculescu și a Andreei Moldovan, a fost numită șefă a Direcției pentru Politica Medicamentului. Din Târgu Mureș, de unde este și Moldovan, Negovan, este farmacist și a derulat afaceri în asociere cu Pharma Farm, firmă deţinută de compania maghiară Richter.

Tot în februarie, Vlad Voiculescu i-a delegat Andreei Moldovan mai multe atribuții, printre care și coordonarea Direcției Generale pentru Asistență Medicală, Medicină de Urgență, Direcția Politica Medicamentului, a Dispozitivelor Medicale și Tehnologiilor Medicale, Direcția de Sănătate Publică și Institutul Național pentru Sănătate Publică.

Sponsorizările primite de ONG-ul lui Vlad Voiculescu

Vlad Voiculescu a creat, în anul 2013, un ONG denumit MagiCamp, despre care presa a scris că s-a bucurat de finanțări foarte substanțiale din partea marilor firme internaționale de medicamente. Big Pharma. Spre exemplu, în anul 2015, Pfizer a sponsorizat MagiCamp cu 50.000 de lei, iar Novartis, cu 160.000 de lei. În anul următor, ONG-ul a primit sponsorizări de la firmele Novartis, Pfizer și Himalaya.

Potrivit sursei citate, Novartis sponsorizează MagiCamp încă de la înființare, relație solidă bazată pe colegialitatea din cadrul Institutului Aspen dintre Vlad Voiculescu și Nicolae Voiculescu, fost director al Novartis timp de 7 ani, un personaj foarte influent în sistemul sanitar, mereu în anturajul puterii. Nicolae “Nic” Voiculescu este unchiul “nerecunoscut” al lui Vlad Voiculescu.

Scenarii alternative pentru conducerea ministerului

Ioana Moldovan este cel mai probabil succesor al lui Vlad Voiculescu la conducerea Ministerului Sănătății, însă nu este singurul nume vehiculat. Un alt posibil viitor ministru ar putea fi Adrian Weiner, deputat USR, medic și membru în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților.

Însă, în cazul în care USR-PLUS nu va dori să nominalizeze pe cineva, PNL are în mânecă doi ași. Ar fi vorba despre directorul Spitalului Municipal București, Cătălin Cârstoiu, sau de medicul ATI de la Spitalul Clinic de Urgență “Floreasca”, Radu Țincu. Ambii susținuți de PNL.

Iar, dacă nici așa lucrurile nu se rezolvă, însuși Klaus Iohannis ar avea propria lui variantă de rezervă. Aceasta se numește Victor Costache, fostul ministru al Sănătății din timpul Guvernului Orban I, actual consilier onorific al premierului Florin Cîțu.