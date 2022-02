Prețul gazelor, scumpit lunar, sub privirile îngăduitoare ale autorităților

La mai bine de 20 de ani de la inițierea procesului de liberalizare a pieței gazelor, în România nu există încă un Model de Piață și un Model al Sistemului Energetic funcțional, atrage atenția o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă. Pe de altă parte, acceptarea unor furnizori îndoielnici și intervenția statului prin măsuri prost gândite, au distorsionat această piață care, în final, s-a întors împotriva consumatorilor.

Instituțiile din România au respins furnizori internaționali cu credibilitate și au promovat „furnizori by România”, firme ale unor politicieni, persoane influente etc. și care au înțeles activitatea de furnizare gaze ca pe un CARITAS, în care poți să pui câteva milioane de euro și să le multiplici în câțiva ani, după care să-ți scoți de 7 ori banii depuși și să te retragi pentru a-i cheltui, se precizează în analiza publicată de Asociația Energia Inteligentă sub titlul „Vestul Sălbatic al pieței de gaze”.

„Avem astăzi furnizorii pe care piața românească i-a format prin lejeritatea cu care s-au acordat licențele, toleranța încălcării obligațiilor ca furnizor licențiat, nesancționarea încălcării principiilor concurențiale, nepedepsirea abuzurilor și dezinformărilor practicate asupra consumatorului”, se arată în analiză.

„Ce este și mai rău, faptul că pe această piață nefuncțională s-a venit și cu dezinformarea privind faptul că «toți furnizori sunt hoți» și mai ales îndoiala semănată în rândul oamenilor, pentru acoperirea vinovăției autorităților asupra măsurilor necorespunzătoare luate pentru a preîntâmpina creșterile de preț”.

Analiza Asociației Energia Inteligentă

Cu mâna în buzunarul consumatorilor

În piața românească există furnizori care au un comportament necorespunzător față de consumatori de ani de zile, care s-au bucurat de această perioadă de haos și au băgat puternic mâna în buzunarul consumatorului. Culmea, autoritățile nu pe aceștia îi blamează, iar în susținerea aceste acuzații realizatorii analizei prezintă cazul unui furnizor care, deși a încheiat un contract pe un an, în luna iunie 2021, la un preț de 149,9 lei/MWh, fără TVA, începând cu luna octombrie 2021 au curs notificările către consumator pentru majorarea tarifului: 280 de lei/MWh, fără TVA, în octombrie 2021, 500 de lei/MWh, fără TVA, în noiembrie 2021 lei/MWh, 1.000 de lei/MWh, fără TVA, în decembrie 2021. „Acest furnizor are acest comportament de peste doi ani, dar autoritățile încă nu-l văd. În schimb, acest furnizor a calculat bine compensarea și plafonarea (deoarece are interesul să primească bani și de la stat) și nu a fost între cei nominalizați ca fiind „Hoți de furnizori”, mai atrage atenția analiza, a cărei concluzie este că avem un „un stat care a eșuat și în energie”.