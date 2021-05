Primăria lui Dominic Fritz, încărcarea mașinilor electrice și un contract pentru firma înființată de un fost candidat USR-PLUS

Timișoara se pregătește să își electrifice transportul în oraș, primăria condusă de Dominic Fritz urmând să doteze municipiul cu 16 stații de reîncărcare a mașinilor electrice sau hibrid. În acest fel, municipalitatea își propune să convingă câți mai mulți locuitori să facă „tranziția” de la mijloacele de locomoție clasice către cele „prietenoase cu mediul”. Peste o jumătate de milion de euro costă însă aceste 16 stații de reîncărcare, care vor fi proiectate și montate de o companie din București, fondată de un fost candidat al PLUS la Consiliul Local al Sectorului 1, proaspăt numit în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale de Iluminat Public București. Societatea angajată de primăria condusă de Dominic Fritz, de la USR, a mai încheiat contracte similare atât la Satu Mare, cât și la Călărași.

La mijlocul săptămânii trecute, Primăria Municipiului Timișoara a finalizat o licitație publică având ca obiect realizarea proiectului tehnic și execuția de stații de încărcare pentru vehiculele electrice. Conform documentației, la nivelul municipiului numărul de autovehicule electrice și hibride este în continuă creștere, iar pentru stimularea tranziției către asemenea mijloace de transport este necesară și asigurarea facilităților de reîncărcare a acestora. Administrația Fondului pentru Mediu a lansat deja programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, fiind semnat cu Municipiu Timișoara, la data de 20 mai anul trecut, un contract cu finanțare nerambursabilă în acest sens.

La finalul anului trecut, Municipalitatea a lansat procedura de atribuire a unui contract de achiziție de stații, vizând realizarea a 16 stații de reîncărcare rapidă a vehiculelor care urmează să asigure facilitățile pentru proprietarii de vehicule electrice și hibrid, încurajând, astfel, crede autoritatea contractantă, achiziția unor asemenea autoturisme și motociclete nepoluante de către persoanele fizice și juridice din municipiul Timișoara și din județul Timiș.

Instituția condusă de Dominic Fritz arată că, deși în ceea ce privește transportul public s-au realizat pași importanți., prin dezvoltarea transportului folosind combustibili alternativi, în ceea ce privește transportul privat „nu s-au luat foarte multe măsuri pentru încurajarea trecerii la utilizarea vehiculelor electrice”. „Numărul de stații de reîncărcare la nivelul municipal și județean este încă redus și preponderent aflate pe proprietatea privată a companiilor care asigură facilități de reîncărcare pentru propria flotă auto sau pentru propriii angajați și colaboratori”, mai precizează Primăria Timișoara.

2,65 de milioane de lei

După mai bine de o jumătate de an de la inițierea acestei proceduri de achiziții, autoritatea contractantă a reușit să ducă la final negocierile și, în data de 11 mai 2021, a fost încheiat, între Primăria Municipiului Timișoara și societatea SC EVGO Green Motion SRL București, contractul nr. 42/2021, în valoare de 2.223.752 de lei fără TVA. Respectiv, de 2.646.264,9 lei cu TVA inclusă (adică 551.305,2 euro).

În anunțul de atribuire al acestui contract, publicat pe portalul SICAP (Sistemul Electronic Centralizat al Achizițiilor Publice), se menționează că cele 16 stații trebuie să asigure încărcarea rapidă a vehiculelor electrice cu energie. Iar în caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții sunt menționate cele două obiective principale vizate de autoritatea contractantă prin implementarea acestui proiect.

Astfel, primul obiectiv se referă la montarea celor 16 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice, pe amplasament din beton, care să fie însoțite de panouri de informare, iar al doilea obiectiv este acela al stimulării utilizării vehiculelor electrice prin realizarea acestei infrastructuri de alimentare a acestora cu energie electrică.

Unde vor fi amplasate aceste dispozitive

Compania care și-a adjudecat contractul este obligată, conform caietului de sarcini și al prevederilor actului încheiat cu primăria lui Dominic Fritz, să execute aceste lucrări într-o perioadă de șase luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, la finalul termenului toate cele 16 stații de reîncărcare trebuind să fie puse în funcțiune.

De asemenea, autoritatea contractantă cere o garanție de cinci ani a acestor stații, la care se adaugă asigurarea mentenanței aferente.

Cele 16 stații de reîncărcare rapidă cu energie electrică a vehiculelor electrice și hibrid în Timișoara vor fi montate pe bulevardul I.C. Brătianu, la intersecția dintre Calea Aradului cu strada Cugir, în Piața Iancu Huniade, la intersecția Alex. Borza cu strada Michelangelo, pe Martin Luther, pe strada Gheorghe Dima, pe bulevardul Take Ionescu, în Piața 200, pe bulevardul Republicii, pe bulevardul Revoluției Române 1989, pe Splaiul Nicolae Titulescu, două pe bulevardul Mihai Viteazul, pe strada Plauțius Andronache, pe strada Aștrilor și la intersecția bulevardul 16 Decembrie 1989 cu Calea Șagului.

Fondatorul societății prestatoare este membru în CA al Companiei Municipale de Iluminat Public București

Dacă primăria care a contractat aceste stații de reîncărcare a mașinilor electrice este condusă de un edil de la USR, firma care va executa aceste lucrări a fost înființată de un candidat al PLUS. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC EVGO Green Motion SRL a fost înființată la București, în data de 17 august 2016, având ca obiect de activitate fabricarea altor echipamente electrice. La momentul înregistrării, compania îi avea drept asociați persoane fizice pe Iulian Hatmanu, născut la Iași, dar domiciliat în Capitală, pe Adriana Monica Lentu, din sectorul 3, și pe Liviu Cristinel Popa, din județul Argeș. Hatmanu a fost numit administrator al firmei.

La 31 ianuarie 2018, Iulian Hatmanu a decis să se retragă din societate, prin cedarea tuturor celor 60 de părți sociale deținute (reprezentând 30% din capitalul social), din care 30 de părți sociale către Adriana Monica Lentu și alte 30 de părți sociale către Liviu Cristinel Popa. Pentru acțiunile vândute, Hatmanu a încasat 6.000 de lei, conform încheierii de la Registrul Comerțului. În urma tranzacției, acesta a fost schimbat și din funcția de administrator al societății, locul său fiind preluat de Liviu Cristinel Popa.

În prezent, acționarii EVGO Green Motion SRL sunt Adriana Monica Lentu (55%) și Liviu Cristinel Popa (45%).

A vânat și o funcție în Consiliul Local al Sectorului 1

Fondatorul și primul administrator al SC EVGO Green Motion SRL, Iulian Hatmanu, apare și candidat din partea PLUS pentru un post de consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, la alegerile locale care au avut loc în toamna anului trecut. Pe site-ul de campanie al USR-PLUS, denumit „Învingem”, acesta s-a promovat ca un candidat care se va implica în „proiectele de transparentizare și «antimită»”. „În prezent, activez în prima companie românească acreditată conform standardului 37001 «antimită» și am participat activ la realizarea analizelor și a procedurilor necesare implementării, precum și la aplicarea lor și la evaluarea anuală”, se descria candidatul PLUS.

Atât din declarația de interese, depusă cu acest prilej al candidaturii, cât și din CV-ul său, rezultă că Iulian Hatmanu lucrează, din anul 2007, în cadrul companiei Winmarkt SA București. Iar CV-ul său și numele apare într-o altă entitate a statului.

Astfel, potrivit unei alte încheieri de la Registrul Comerțului, aflăm că, în data de 25 februarie 2021, Compania Municipală Iluminat Public București SA (una dintre companiile mult-hulite de USR-PLUS, înființate de fostul primar general Gabriela Firea), al cărui acționar unic este Consiliul General al Municipiului București a luat act de încetarea, la termen, la data de 28 februarie 2020, a mandatelor a șapte membri ai Consiliului de Administrație. Drept pentru care, începând cu data de 1 martie 2021, pentru o perioadă de patru luni, au fost numiți alți șapte administratori provizorii, printre care îl regăsim și pe fostul candidat PLUS și ex-fondator și administrator al firmei care va monta la Timișoara cele 16 stații de reîncărcare a mașinilor electrice, Iulian Hatmanu.

Dincolo era mai ieftin

Revenind la afacerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice de la Timișoara, aflăm că societatea în cauză, SC EVCO Green Motion SRL, a mai derulat astfel de proiecte pe bani publici în cel puțin alte două municipii reședință de județ.

Astfel, în vara trecută, mai exact la data de 9 iulie 2020, Primăria Municipiului Călărași a încheiat cu aceeași firmă, printr-o procedură simplificată, un contract în valoare de 625.655,5 lei cu TVA inclusă (135.970 de euro) pentru prestarea de servicii privind elaborarea documentației tehnico-economice și asistența tehnică din partea proiectantului, la care se adaugă execuția de lucrări în cadrul proiectului „înființării de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călărași”.

Conform anunțului de atribuire publicat pe SICAP, la Călărași era vorba de realizarea a patru stații de încărcare, în locații amplasate pe domeniul public aflat în intravilanul localității.

Pe data de 29 decembrie 2020, Primăria Municipiului Satu Mare a încheiat, prin licitație deschisă, cu SC EVCO Green Motion SRL, un contract în valoare de 952.000 de lei cu TVA inclusă, pentru achiziția a cinci stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice și electrice hibrid plug-in. Interesantă este motivația autorității contractante: „În prezent, infrastructura pentru reîncărcarea automobilelor electrice este deficitară la nivelul municipiului Satu Mare, deoarece nu există stații de încărcare realizate prin investiții publice. Există stații de încărcare la două investiții private. Nerealizarea obiectivelor va bloca dezvoltarea investițiilor private, achiziția de autovehicule electrice, ceea ce va duce la creșterea achiziției vehiculelor pe carburanți clasici și va contribui la creșterea nivelului de noxe emise și, implicit, la creșterea gradului de poluare al orașului”.

Dincolo de aceste explicații, se poate observa că avem trei contracte, cu trei primării diferite, cu același prestator, dar cu prețuri diferite.

Astfel, la Timișoara, fiecare dintre cele 16 stații de reîncărcare costă 165.391,6 lei cu TVA, la Călărași, fiecare dintre cele patru stații costă 156.413,9 lei cu TVA, în timp ce la Satu Mare, fiecare dintre cele cinci stații costă 190.400 de lei cu TVA inclusă.