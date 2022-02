Primăria lui Nicușor Dan contractează studii, în timp ce anulează licitații pentru lucrări de termoficare și canalizare

Este vorba despre lucrări care au legătură cu refacerea rețelelor de conducte pentru termoficare sau pentru canalizare. În schimb, Municipalitatea a reușit să încheie, în aceeași perioadă, un contract de aproape 400.000 de euro, pentru elaborarea unui studiu privind calitatea aerului. Edilul Nicușor Dan a intrat, pare-se, și în vizorul conducerii PNL București, care îl acuză că pune în pericol bugetul Capitalei și riscă intrarea în insolvență a Bucureștiului.

În ultima zi a lunii ianuarie a acestui an, Primăria Capitalei a atribuit un contract privind servicii de elaborare a unui studiu de calitate a aerului, la care se adaugă asistența tehnică pentru realizarea Planului Integrat de calitate aerului în municipiul București. Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, primăria arată că, având în vedere reîncadrarea municipiului București în regimul de gestionare I pentru poluanții de dioxid de azot, particule cu suspensie și benzene, pentru care este necesară întocmirea unui plan de calitate a aerului, se impunea realizarea acestui studiu.

În urma licitației organizate, municipalitatea a încheiat, în 31 ianuarie 2022, contractul nr. 13/2022, în valoare de 1.572.058 de lei fără TVA (1.870.749,02 lei cu TVA inclusă), cu patru entități. Este vorba despre Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, despre S Energy & Eco Concept SRL, despre Asociația „Cluster” pentru Promovarea Afacerilor Specializate în Ecotehnologii și Surse Alternative de Energie, precum și despre Cambridge Environmental Research Consultants.

Ce anume s-a cumpărat

Din documentația de atribuire, aflăm că, prin acest studiu de calitate a aerului pe teritoriu municipiului București, se urmărește, printre altele, „modelarea matematică a dispersiei poluanților NO2, NOx, PM10, PM2,5, benzen, SO2, Co, PS, As Ni și Cd”, respectiv realizarea unei metodologii de lucru, analiza topografică, diagnoză și date meteo, inventare de emisie, evaluare a nivelului de fond regional, urban și local, informații privind poluarea datorată transportului și dispersiei poluanților emiși din surse aflate în alte zone sau regiuni.

De asemenea, se mai urmărește identificarea măsurilor de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie și definirea scenariilor aferente măsurilor, cu cuantificarea eficienței acestora. Mai sunt vizate evaluarea măsurilor în ceea ce privește efectele implementării, dificultățile în implementare și atingerea indicatorilor stabiliți. În ceea ce privește asistența tehnică, aceasta vizează realizarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în municipiul București pentru perioada 2022-2026 și a Planului de Menținere a aerului pentru aceeași perioadă, în vederea definirii cadrului de implementare a măsurilor menite să asigure evoluția calității aerului în Capitală, dar și în zonele de influență a poluării din București.

Achiziții blocate pentru că firmele înscrise nu și-au criptat ofertele financiare

În timp ce municipalitatea găsește și timp, și bani pentru astfel de studii, alte câteva proiecte majore de investiții par să aibă „ghinion”. Spre exemplu, pe data de 18 ianuarie 2022, Primăria Capitalei a anulat, pe motiv că, la data limită de depunere a ofertelor, nu s-a prezentat nimeni la licitația pentru achiziția de licențe software pentru Ticketing și control acces specatori, pentrru turnicheții aflați în incinta Stadionului Arena Națională.

Apoi, în 2 februarie, primăria condusă de Nicușor Dan a anulat, pe motiv că, la data limită de depunere a ofertelor, niciun ofertant „nu a criptat oferta financiară sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici”, procedura de atribuire a contractului de servicii de supervizare a lucrărilor de dirigenție de șantier pentru proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului București. Acest proiect vizează modernizarea, optimizarea și reabilitarea a 105,969 de kilometri de transport a agentului termic, respectiv 211,94 kilometri de conducte ale rețelei de transport.

În 3 februarie, din același motiv, a fost anulată licitația pentru atribuirea contractului pentru lucrările de reabilitare și de înlocuire a rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului.

O altă licitație anulată de Primăria Capitalei vizează elaborarea documentației tehnice și execuția lucrărilor pentru realizarea corpurilor A și B ale maternității Bucur – Secția internă a Spitalului Clinic „Sfântul Ioan”.

Edilul, luat la ochi de conducerea PNL București

În acest context, Nicușor Dan a intrat și în vizorul conducerii PNL București. Liderul Organizației, Ciprian Ciucu (FOTO), primar al Sectorului 6, i-a transmis, ieri, edilului Capitalei că nu a venit nici până acum cu un buget pentru București. “Invit partidele din Consiliul General al Municipiului București la un dialog și pe primarul general să venim cu proiecte foarte serioase pentru a genera mai multe venituri. Are potențial Bucureștiul, dar nu este fructificat. Există AFI, există parcări pe care nu se iau bani. Se poate câștiga un milion de lei pe zi. Se pot aduce bani la buget. Îi spun primarului general să-și ia un consultant. Nu am vorbit de creșteri de taxe, am venit doar cu elemente care să arate că pot exista surse de venit”, a precizat Ciucu.

Acesta a adăugat că știe mai multe instituții care ar putea fi desființate. „Una este Centrul de Protecție a Plantelor. Sunt instituții care mănâncă 10 milioane de lei. Este o invitație la reformă pe care o face PNL. Primarul general este singurul care poate genera bugetul, dar pe această liniște totală e o situație extrem de grea a Primăriei. Dacă va fi ignorată, ne poate paște insolvența”, a conchis liderul liberalilor bucureșteni.