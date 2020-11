Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, consiliat de un „legionar” condamnat, în Germania, pentru două crime

Clotilde Armand a anunțat, ieri, pe contul său de socializare, că a demis conducerile a trei direcții din cadrul Primăriei Sectorului 1, din Capitală. Printre structurile decapitate se numără și Poliția Locală, fapt ce creează unele suspiciuni mai mult decât interesante cu privire la acest demers. Surse din primărie susțin că șefia Poliției Locale ar urma să fie preluată de unul dintre consilierii personali ai lui Clotilde, ex-președinte al USR Turda, care, în urmă cu aproape 25 de ani, a fost condamnat, în Germania, pentru două crime săvârșite cu arme de foc. Este vorba despre fostul luptător în Legiunea Străină Franceză Daniel Nicolae Doboș, alias „Pierre Dassilu”, care a reușit să scape de condamnarea pe viață, executând 15 ani de închisoare și fiind expulzat în România. De la apariția USR, Doboș a participat activ la acțiunile acestui partid, aflându-se în structurile de conducere clujene și candidând chiar pentru Parlamentul României. În urma dezvăluirilor de acum patru ani legate de trecutul său sângeros, a fost dat afară din partid. Însă a reapărut în siajul actualului edil al Sectorului 1, Clotilde Armand, însoțind-o pe aceasta în campania electorală pentru alegerile locale. Calitatea, conform surselor citate, este aceea de consilier personal pe probleme de siguranță și ordine publică al actualului primar.

Proaspătul edil al Sectorului 1, USR-ista Clotilde Armand, a anunțat, ieri, pe pagina sa oficială de Facebook, că „Directorul Administrației Domeniului Public (ADP) Sectorul 1, directorul Poliției Locale Sector 1 și directorul Direcției de Investiții vor fi demiși începând cu data de astăzi. Aceste trei direcții moștenite în forma actuală de la vechea administrație au avut un deficit de peste 700 de milioane de lei în acest an și pun în dificultate bugetul local. Incompetența, neglijența și achizițiile publice suspecte nu mai au ce căuta în această instituție. Repet: Zero toleranță față de cei care au ales să fenteze legea și nu-și îndeplinesc atribuțiile”.

Astfel, șeful Poliției Locale a fost demis, în condițiile în care, potrivit unor surse din primărie, Clotilde Armand l-a prezentat pe fostul său coleg de partid Daniel Nicolae Doboș ca fiind consilierul său personal pe probleme de siguranță și ordine publică, lăsând să se înțeleagă că acesta este viitorul șef al Poliției Locale. Anterior postării lui Clotilde Armand, Primăria Sectorului 1 emitea un comunicat de presă, în care se arată: „Consilierii personali ai primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, nu au fost numiți în funcție, deoarece Organigrama aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, votată de vechiul consiliu local, nu oferă această posibilitate. Menționăm că, în forma actuală a Organigramei, la Serviciul Cabinet Primar nu sunt prevăzute posturi contractuale care pot fi ocupate pe perioadă determinată, fără concurs sau examen, pe care ar putea fi numiți consilierii personali ai edilului Sectorului 1”.

Un omor prin cruzime, al doilea, cu premeditare

Cine este Daniel Nicolae Doboș, prezumtivul viitor șef al Poliției Locale Sectorul 1? Publicația Turda News dezvăluia, în urmă cu câțiva ani, documente incendiare din trecutul acestuia. Astfel, prin Decizia Curții cu Juri a Tribunalului Reegensburg (Germania), din 31 ianuarie 1995, pronunțată în Dosarul nr. KS 203 JS 43848/92, a, b, definitivă la data de 1 februarie 1996, numitul Doboș Nicolae Daniel a fost condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață, pentru săvârșirea a două infracțiuni de omor, prevăzute de articolul 211, alineatul 1, din Codul penal german.

Conform sursei citate, cu privire la situația executării pedepsei, din documentele comunicate de autoritățile germane, a rezultat că numitul Doboș Nicolae Daniel a fost arestat preventiv pentru 1.213 zile, începerea executării pedepsei fiind la 2 februarie 1996, 15 ani din pedeapsă fiind ispășiți la data de 7 octombrie 2007.

În fapt, se arată în documente, „la data de 8 septembrie 1992, împreună cu o altă persoană, prin cruzime, l-a omorât pe numitul (xxxx), cu o pușcă cu alice. La data de 2 octombrie 1992, numitul Doboș Nicolae Daniel, cu premeditare, l-a omorât prin împușcare pe numitul (yyyyy). Prin decizia administrativă a Municipalității din Regensburg, pronunțată la data de 29 mai 2000, în dosarul nr. 331/04/122/MI/RE, s-a dispus expulzarea imediată a numitului Doboș Nicolae Daniel, după eliberarea din închisoare”.

În 2016 a candidat la Senatul României

„Jurnalul” a intrat în posesia unei note emise de CNSAS, care lămurește cumva condițiile în care Doboș a ajuns în Germania, în primii ani după Revoluție. La 11 ianuarie 2018, CNSAS a emis decizia nr. 60/2018, în care se arată că Daniel Nicolae Doboș a fost verificat, având în vedere că a candidat…. la funcția de senator în Parlamentul României. „În baza notei de verificare nr. DI/I/2273 din data de 15.11.2017, întocmită de Direcția de Specialitate din cadrul CNSAS, se prezintă următoarele elemente: Domnul Doboș Nicolae Daniel este titularul dosarului de fond informativ nr. I 585434. Domnia sa a fost urmărit, în perioada 1987-1988, pentru audierea postului de radio «Europa Liberă», precum și pentru intenția de evaziune (părăsirea ilegală a teritoriului țării”. Concluzia CNSAS a fost aceea că „domnului Doboș Nicolae Daniel, fiul lui N. și C., născut la data de 30.06.1970, în Turda, județul Cluj, nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securității, în sensul legii”.

După fuga din România, Doboș s-a înrolat în Legiunea Străină Franceză, sub numele conspirativ Pierre Dassilu, după care a activat în domeniul securității private. În 1992 s-au petrecut, în Germania, cele două crime, povestite chiar de Doboș, pentru presa locală din România. Acesta povestește că a lucrat ca gardă de corp pentru un afacerist italian, folosindu-și arma din dotare. Reamintim, în documentele prezentate se vorbea despre o pușcă cu alice, ceea ce arată că era o armă de vânătoare. „Am folosit arma în două rânduri. Oricine utilizează o armă se află sub incidența legii. Iar legile sunt stricte. Mi-am asumat această responsabilitate. O face oricare dintre oamenii care poartă o armă în viața civilă. Atacurile la care a fost expus VIP-ul meu (italianul pe care îl păzea – n.red.) au survenit treptat, iar dacă primul atac a fost cercetat fără concluzii, al doilea a fost cercetat prin prisma primului. Concluzia a fost că trebuia să mă asigur că atacatorul avea o armă. Ceea ce ar fi însemnat să aștept până în momentul în care atacatorul ar fi tras. Nu am făcut-o. Am fost condamnat, rejudecat și reabilitat. Concluziile se regăsesc într-un cazier curat”, povestește Doboș.

Și-a finalizat studiile în penitenciar

Pedeapsa pe viață primită în Germania a fost comutată la 25 de ani, din care Doboș a executat 15 ani, a fost expulzat și a intervenit reabilitarea, ca urmare a trecerii timpului. Acesta este și motivul pentru care a intrat în politică. În 2016, devine vicepreședinte al Organizației USR Turda și vicepreședinte al Organizației USR Cluj, calități din care, la alegerile parlamentare de acum patru ani, a fost trecut pe lista candidaților Uniunii Salvați România, pentru Senat. Nu a fost ales. În schimb, apariția în presă a dezvăluirilor uluitoare despre trecutul său din Germania au determinat conducerea de atunci a partidului, formațiune condusă, în 2016, de Nicușor Dan, să renunțe la colaborarea cu Doboș.

Din comunicatul care a precizat excluderea lui Doboș din USR aflăm că acesta și-a obținut diploma de bacalaureat germană în penitenciar și ar fi urmat cursuri universitare pe care le-a finalizat. Din declarația de avere depusă în calitate de candidat, în 26 octombrie 2016, aflăm că fostul „legionar” nu deținea terenuri, case, conturi și bunuri de valoare. Avea, în schimb, două autoturisme – un Ford fabricat în 2001 și un Daihatsu, fabricat în 1999. Figura cu datorii de 64.000 de euro la ING și Banca Transilvania, contractate în 2016, cu scadență în 2021, și câștigase 6.000 de lei din drepturi de autor de la Școala de Limbi Străine Link, din Brașov. Soția sa lucra la compania Sykes din Cluj-Napoca.

Pe contul său de socializare, Daniel Nicolae Doboș se numește… Pierre Dassilu și menționează că lucrează ca senior team manager la compania Sykes Global Communication – agenție de consultanță cu sediul la New York, SUA. Nicolae Doboș i-a fost alături lui Clotilde Armand și la alegerile locale precedente, din 2016, conform fotografiilor postate pe această rețea de socializare, a participat activ la manifestările de stradă împotriva fostului premier Victor Ponta, apoi, sub sigla „#rezist”, la protestele față de guvernele PSD și este unul dintre inițiatorii campaniei de strângere de semnături pentru „#Fără penali în funcții publice”, inițiativă transformată în lege de revizuire a Constituției, la Camera Deputaților. Legea este blocată, în prezent, la Senat, ca urmare a boicotului PNL, USR, PMP și UDMR.

La Constanța, șef la Patrimoniu și Cadastru a fost numit specialistul DNA din dosarul lui Mazăre

Nu doar la Sectorul 1 noul primar și-a ales un consilier personal interesant, ci și la Constanța. Edilul liberal Vergil Chițac l-a adus în instituție chiar pe omul care a pus umărul la condamnarea lui Radu Mazăre. Și nu l-a adus de oriunde, ci chiar de la DNA. Este vorba despre specialistul Ion Cătălin Cucoară, cel care a întocmit raportul tehnic din Dosarul „Retrocedărilor”, în urma căruia fostul primar Radu Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare, pe baza căruia a fost extrădat, în condiții suspecte, din Madagascar, în primăvara anului trecut.

Astfel, Ion Cătălin Cucoară a fost transferat de la DNA pe poziția de director al Direcției Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, post vacant. Cucoară și-a încetat colaborarea cu DNA la data de 6 noiembrie. Nou director este cel care a realizat raportul de constatare depus în justiție de procurorul Gheorghe Onea, în anul 2008, prin care au fost expuse retrocedări ilegale a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză. Dosarul a implicat aproape 40 de inculpați, iar prejudiciul cumulat calculat de procurori pentru stat și pentru municipiul Constanța se ridică la 114 milioane de euro.