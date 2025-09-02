Campania de toamnă a proceselor. „Vedete” ale politicii care se pregătesc să dea piept cu instanțele de judecată

Firma care i-a asigurat panotajul se judecă, de asemenea, în patru procese având ca obiect evacuarea de pe domeniul public administrat de ALPAB. Două dintre aceste procese au fost deja pierdute pe fond. La Mangalia, fosta ministră a Justiției Monica Macovei condamnată definitiv la 6 luni închisoare cu suspendare pentru vătămarea gravă a unui motociclist, urmează să afle și sentința pe latura civilă, care a fost disjunsă din procesul penal. O altă „vedetă” care va da piept cu judecătorii este fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, în procesul în care a fost trimis în judecată pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime de război și contra umanității și pentru promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Ieri, Judecătoria Sectorului 1 a decis menținerea controlului judiciar instituit pe numele lui Călin Georgescu.

Una dintre „vedetele” politicii de la București care va da piept, în această toamnă, cu judecătorii este fosta primăriță USR a Sectorului 1, Clotilde Armand. Aceasta are calitatea de inculpată trimisă în judecată în Dosarul nr. 12508.299.2024, înregistrat, la data de 25 aprilie 2024, pe rolul Secției Penale a Judecătoriei Sectorului 1 din București. Obiectul dosarului penal este conflictul de interese.

De la momentul înregistrării acestui dosar și până în prezent, au avut loc șapte termene de judecată. Acestea au fost luate de judecători în discuție la datele de 13 februarie 2025, 6 martie 2025, 27 martie 2025, 17 aprilie 2025, 8 mai 2025, 19 iunie 2025 și 10 iulie 2025, toate fiind soluționate cu amânări pentru lipsa de apărare, administrarea probelor și audierea martorilor.

Așa cum am arătat mai sus, judecarea cauzei va fi reluată chiar luna aceasta, mai exact în data de 11 septembrie 2025.

Clotilde Armand a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 din București pentru că s-a numit singură în funcția de manager într-un proiect anticorupție, cu finanțare europeană. Este vorba despre proiectul denumit „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”.

Faptele reținute de procurori au avut loc între lunile mai și august ale anului 2022 și constau, pe lângă dispoziția de primar al Sectorului 1 de autonumire în funcția de manager de proiect, și în emiterea de către Clotilde Armand a patru dispoziții prin care și-a majorat singură indemnizația lunară cu suma de 18.720 de lei.

Fosta primăriță USR-istă este inculpată și trimisă în judecată penală pentru comiterea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. Anterior, Clotilde Armand a pierdut definitiv și procesul civil prin care a încercat să anuleze în instanță raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI) prin care a fost declarată în conflict de interese administrativ. Ca urmare a pierderii acestui proces, ea s-a ales și cu interdicția de a mai ocupa, timp de trei ani, o funcție publică, fapt ce a condus, la mijlocul lunii decembrie a anului trecut, la pierderea mandatului de senator proaspăt ales în Parlamentul României.

Nicușor Dan se luptă, în justiție, cu Autoritatea Electorală Permanentă

Nici fostul asociat politic al lui Clotilde Armand, de pe vremea Uniunii Salvați Bucureștiul, actualul președinte al României, Nicușor Dan, nu va pierde, în această toamnă, prilejul să dea ochii cu magistrații, în calitate de justițiabil.

La Judecătoria Sectorului 5 se află, din data de 16 iunie 2025, înregistrat dosarul nr. 16043/302/2025, repartizat Secției de contencios administrativ și fiscal, având ca obiect anularea unui proces-verbal de contravenție întocmit la data de 28 mai 2025. Petentul în acest proces este chiar Nicușor Dan, iar autoritatea care a întocmit respectivul proces-verbal de contravenție este Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Primul termen de judecată în acest proces a avut loc în iunie 2025, când s-a dispus amânarea, deoarece s-a dat un alt termen administrativ, fără prezența părților, pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor stabilite în sarcina reclamantului, adică a președintelui României, Nicușor Dan. Al doilea termen a avut loc în data de 14 august 2025, când judecarea cauzei a fost din nou amânată, pentru a se formula întâmpinarea. Termenul următor va avea loc la data de 9 octombrie 2025.

În acest proces, Nicușor Dan contestă amenda pe care AEP i-a aplicat-o. Este vorba, în fapt, despre două amenzi, în valoare de 20.000 de lei. Prima amendă a fost acordată pentru încălcarea articolului 36 alineat 2 din Legea nr. 334.2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Acest articol reglementează dimensiunile și tipurile afișelor electorale, precum și locul în care acestea pot fi amplasate.

Cea de-a doua amendă a fost aplicată pentru încălcarea de către Nicușor Dan a aceluiași articol, dar și a articolului 33 alineat 1 din aceeași lege, precum și a articolului 16 alineat 2 din OUG nr. 1/2025. Aceste prevederi reglementează interzicerea finanțării campaniilor electorale de către o autoritate publică, regie autonomă sau companie națională, precum și obligativitatea candidaților de a publica anumite informații în fiecare material publicitar distribuit în campania electorală.

Firma de panotaj angajată de președinte are patru procese cu ALPAB. Două au fost pierdute

Și firma de casă a lui Nicușor Dan are parte de procese în această toamnă. Tribunalul București judecă, în această perioadă, apelul companiei de panotaj SC Getica OOH SRL, publicitarul lui Nicușor Dan din ultimele campanii electorale aferente alegerilor locale și prezidențiale, împotriva unei hotărâri a Judecătoriei Sectorului 1 București, prin care a dispus evacuarea panourilor acestei firme de pe domeniul public administrat de Administrația Lacuri Parcuri București (ALPAB).

Fondul a fost soluționat la data de 10 aprilie 2025. SC Getica OOH SRL ocupă ilegal domeniul public din Capitală, din luna august a anului 2024, când a expirat actul adițional la un contract de asociere în participațiune parafat cu Primăria Municipiului București încă din anul 2009, pentru exploatarea spațiilor destinate panotajului publicitar. Judecătoria Sectorului 1 a dispus admiterea cererii ALPAB și evacuarea companiei de pe spațiile respective.

Procese identice mai există, de altfel, și pe rolul altor instanțe. La Judecătoria Sectorului 2 următorul termen se va judeca la data de 29 septembrie 2025, în timp ce la Judecătoria Sectorului 5 înfățișarea a fost stabilită pentru data de 18 noiembrie 2025.

La data de 4 iulie 2025, și Judecătoria Sectorului 4 a admis cererea ALPAB în al patrulea proces și a dispus evacuarea SC Getica OOH SRL de pe spațiile ocupate nelegal. Până în prezent, publicitarii nu au formulat o cale de atac în acest ultim dosar.

Cu 6 luni de pușcărie cu suspendare, Monica Macovei așteaptă verdictul și pe latura civilă

O altă celebritate a politicii din România care are, în această toamnă, un proces greu este fosta ministră a Justiției din timpul lui Traian Băsescu, Monica Macovei. Pe rolul Judecătoriei Mangalia este deschis dosarul nr. 718/254/2024, înregistrat la data de 13 februarie 2024. În discuție este soluționarea laturii civile disjunse din dosarul penal nr. 4673/254/2023, în care Monica Macovei a fost deja condamnată pentru accidentarea gravă a unui motociclist.

Monica Macovei are, în acest dosar disjuns, calitatea de inculpat, în timp ce victima, Constantin Ilie, precum și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța, Institutul Național de Recuperare, Medicina Muncii și Balneoclimatologie și Spitalul Clinic de Urgență București au calitatea de părți civile. În același dosar, Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group este parte responsabilă civilmente.

La data de 13 februarie 2025, instanța penală a dispus disjungerea acțiunii civile și formarea unui dosar separat. Atunci, judecătorii au cerut de la Serviciul Județean de Medicină Legală Constanța efectuarea unui supliment la raportul de constatare medico-legală din data de 14 octombrie 2022, prin care să se ateste leziunile traumatice suferite de motociclistul Constantin Ilie, să se stabilească numărul de zile de îngrijiri medicale, infirmitatea rezultată în urma leziunilor traumatice suferite și dacă s-a creat un prejudiciu estetic grav și permanent, având în vedere actele medicale întocmite după momentul în care victima a fost evaluată, inițial, la data de 13 octombrie 2022.

Instanța a revenit cu această solicitare și la data de 12 martie 2024, după care, la termenul din data de 9 aprilie 2024, a amânat judecarea cauzei pentru efectuarea raportului de expertiză medico-legală. Același lucru s-a întâmplat și la termenele de judecată din 21 mai 2024, 11 iunie 2024 și 17 septembrie 2024.

La termenul din 21 ianuarie 2025, cauza a fost amânată din nou, pentru a fi comunicate obiecțiunile formulate de Monica Macovei și de Serviciul Județean de Medicină Legală Constanța. Apoi, au mai fost amânate trei termene, până la data de 16 iunie 2025. Următorul termen de judecată are loc în data de 16 septembrie 2025.

Reamintim că, la data de 12 aprilie 2024, Judecătoria Mangalia a condamnat-o pe Monica Macovei la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală din culpă. Pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de doi ani.

La data de 10 decembrie 2024, Curtea de Apel Constanța a admis apelul Monicăi Macovei doar în ceea ce privește obligațiile acesteia pe perioada termenului de încercare. Astfel, a impus inculpatei condamnate să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune București și să presteze, timp de 60 de zile, o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor sau al Direcției Generale de Asistență Socială șI Protecția Copilului Sector 2. Condamnarea penală a rămas definitivă.

Începe judecata și în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de promovarea legionarismului

Ieri, Judecătoria Sectorului 1 București a judecat, în cameră de consiliu, o nouă cerere formulată de fostul candidat „suveranist” la alegerile prezidențiale din anul 2024, Călin Georgescu, împotriva măsurii controlului judiciar instituită pe numele său. Instanța a respins cererea și a menținut măsurile preventive dispuse de judecătorul de cameră preliminară.

Aceste măsuri au fost instituite în dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și crime de război, precum și pentru fapta de a promova în public idei, concepții sau doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Dosarul, pe fond, a fost înaintat de Parchetul General la data de 2 iulie 2025 Judecătoriei Sectorului 1, în care urmează, în această toamnă, să înceapă cercetarea judecătorească. Potrivit rechizitoriului, între 16 mai 2020 și 16 mai 2025, la diferite interval de timp, Călin Georgescu a promovat în public, prin diferite mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste.

Este vorba despre „mobilizarea în masă a națiunii în vederea regenerării și renașterii acesteia prin crearea omului nou, sub cupola misticismului creștin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a unor mijloace violente”, despre „necesitatea emergenței unui lider carismatic, predestinat și autoritar, apt să pună în operă acest proces”, despre „glorificarea excesivă a trecutului istoric, prin contrast cu situația prezentă, caracterizată de afectarea profundă a comunității naționale și de plasare a acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acțiunilor unor inamici ai statului, artificial identificați sub forma unor actori statali externi”, despre „ultranaționalismul populist având la bază un nucleu mistic creștin” și despre „cultul mareșalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou național și reproducând, prin imitație aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul vocii sale și efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari la adresa restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piața Universității din București, la data de 2 octombrie 2021”.

Procurorii au reținut că Georgescu a afirmat, de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, „consecvența sa prolegionară și legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ-laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța”.

