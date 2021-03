Protocolul neconstituțional încheiat de SRI cu PÎCCJ, prezent, în “persoană”, la operațiunea “Jakarta”

Personajul misterios care a condus, de facto, echipa mixtă SRI - Parchetul General - Poliția Română în controversata afacere a aducerii în țară, în anul 2011, de la Jakarta, a fostului președinte al Fondului Național de Investiții (FNI), Nicolae Popa, este una și aceeași persoană care a redactat protocolul secret din anul 2009, încheiat, cu încălcarea Constituției României, între Serviciul Român de Informații și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Este vorba despre ofițerul de informații Marian Dumitrescu, care a coordonat toată echipa ce s-a deplasat, în luna aprilie a anului 2011, în Indonezia, pentru extrădarea lui Nicolae Popa. Ofițerul SRI a fost, însă, “legendat” drept ofițer de poliție și traducător. Iar Parchetul General, condus, la acea dată, de către Laura Codruța Kovesi, a plătit deplasarea lui Marian Dumitrescu la Jakarta.

În luna martie a anului 2011, cu o lună înainte de ducerea la îndeplinire a operațiunii de extrădare a lui Nicolae Popa și ca echipa de procurori să se deplaseze la Jakarta, Marian Dumitrescu a participat, alături de Laura Codruța Kovesi, de procurorul Marius Iacob și de procuroarea Angela Nicolae, precum și alături de chestorul de poliție Vasile Viorel, la o întâlnire cu ambasadorul Republicii Indonezia la București.

Conform unor surse judiciare, ancheta de la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) privind afacerea “Jakarta” a fost îngreunată în toată această perioadă de când Laura Codruța Kovesi a fost pusă, oficial, sub acuzare. Un astfel de episod este legat chiar de identitatea acestui ofițer SRI. Deși indentitatea reală a lui Marian Dumitrescu devenise publică, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a continuat să susțină, în documentele transmise Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în dosarul extrădării lui Nicolae Popa, că acesta s-ar fi deplasat la Jakarta în calitate de “translator autorizat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Trecut în scripte cu o calitate care nu a existat vreodată

Informația se regăsește inclusiv în încheierea Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care, în luna aprilie a anului 2019, s-a ridicat definitiv măsura controlului judiciar instituit pe numele Laurei Codruța Kovesi. Conform acestui document, “Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a efectuat toate demersurile necesare referitoare la obținerea vizei pentru membrii delegației ce urma să se deplaseze în Indonezia, precum și pentru plata biletelor de avion ale persoanelor care au făcut parte din delegația desemnată să procedeze la aducerea în țară a numitului Popa Nicolae, printre care și martorul Marian Dumitrescu, persoane ale căror calități s-au dovedit a fi acelea de ofițeri SRI, deși, în materialul documentar generat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, martorul Marian Dumitrescu figura în calitate de traducător, astfel că martorului i s-a atribuit cu intenție, la nivel relațional, calitatea de traducător în cadrul PÎCCJ, calitate pe care martorul nu a avut-o, din punct de vedere instituțional, niciodată, urmărindu-se prin aceasta ascunderea adevăratei calități a martorului și justificarea prezenței sale în escorta care l-a adus în țară pe condamnatul Popa Nicolae”.

Factura din 11 aprilie 2011

Kovesi a fost pusă sub acuzare de către SIIJ, printre altele, și pentru că a dispus, în calitate de ordonator principal de credite, efectuarea plății biletelor de avion pentru cei doi ofițeri din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, precum și pentru ofițerul SRI Marian Dumitrescu, din fondurile bănești ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, “astfel cum rezultă din înscrisurile primare existente în evidențele contabile ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, atașate la dosarul cauzei”.

Este vorba despre factura fiscală nr. 0057113, din data de 11 aprilie 2011, care atestă plata biletelor de avion, pe ruta București – Jakarta, prin compania Turkish Airline, în valoare de 16.655,88 de lei.

În dosar se arată că, prin Ordinul nr, 67 din 11 aprilie 2011, Laura Codruța Kovesi, în calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a dispus deplasarea la Jakarta – Republica Indonezia, a procurorului-șef al Secției de Urmărire Penală și Criminalistică (Marius Iacob – n.red.), pentru efectuarea de acte procedurale într-un dosar penal, deplasarea urmând a se efectua cu avionul, pe traseul București – Istanbul – Jakarta și retur, iar Ministerul Public – PÎCCJ a suportat toate cheltuielile legate de plata biletelor de avion, cazarea, diurnal, asigurarea medicală și transportul intern.

Coldea: “S-a pus în pericol siguranța națională”

Mai aflăm, totodată, că Marian Dumitrescu a fost audiat, ca martor, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în dosarul extrădării lui Nicolae Popa. În aceeași perioadă în care a fost audiat și fostul prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea. Acesta din urmă a dat, la ieșirea de la audieri, o declarație halucinantă, mai exact că “dezvăluirea identității lui Marian Dumitrescu pune în pericol siguranța națională”. “Au fost compromise încă de atunci activitățile viitoare ale Serviciului Român de Informații, pentru că este foarte greu ca acesta să mai facă acte cu diferite identități”.

Daniel Dragomir: Marian Dumitrescu a redactat protocolul secret din anul 2009

Cine este acest personaj misterios, pe nume Marian Dumitrescu. Surse avizate arată că are gradul de colonel, că a absolvit, în anul 2001, Academia Națională de Informații și că a ocupat în perioada operațiunii “Jakarta” funcția de șef al Sectorului Juridic din cadrul Direcției Generale Securitate Internă. În zilele noastre, mai exact conform unor date vehiculate în perioada 2018-2019, ar fi deținut funcția de locțiitor al șefului Corpului de Control al directorului Serviciului Român de Informații.

De altfel, fostul colonel SRI Daniel Dragomir a dezvăluit că Marian Dumitrescu este chiar cel care a redactat celebrul Protocol secret, încheiat între Serviciul Român de Informații cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în luna februarie a anului 2009, document semnat de fostul șef al SRI, Florian Coldea, și de fostul procuror general, Laura Codruța Kovesi.

Versiunea finală a acestui Protocol ar fi fost redactată de Marian Dumitrescu în data de 3 februarie 2008, cu o zi înainte ca documentul să fie înregistrat și la Parchetul General. Iar, conform lui Daniel Dragomir, Marian Dumitrescu îndeplinea, la acel moment, funcția de șef de Sector în cadrul SRI.

Cum a demonstrat Daniel Dragomir rolul jucat de Marian Dumitrescu în redactarea protocolului SRI-PÎCCJ? Studiind documentul. Mai concret, în data de 31 martie 2018, după desecretizarea documentului și publicarea sa de către SRI, Dragomir a descoperit că, în varianta publicată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Protocolul conține un semn al documentelor SRI pentru a putea fi identificat ușor ofițerul care l-a redactat. Astfel, indicativul descoperit se referă la “R.L.”, adică “Registrul Listare”. Datele, care fuseseră șterse în varianta Protocolului publicat pe portalul Serviciului Român de Informații, îl identifică direct pe Marian Dumitrescu drept autor al acestui document: “E:\HOME\05_5\01.Sef_Sector\A24011_Dumitescu_C\2009\01_ianuarie\PARCHET\ PROTOCOL.PICCJ\P II 030209.doc” Iar “R.L.”-ul este “\02274659\155 03.02.2009\DC\DC\2ex.\9 file”.

Daniel Dragomir susținea, de asemenea, că Marian Dumitrescu a redactat acest Protocol la ordinul direct al generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.

Nicolae Popa: Dumnealui a condus toată ancheta

Deplasarea, în cadrul echipei mixte care s-a dus la Jakarta pentru a-l lua pe Nicolae Popa, nu este, însă, singura implicare a ofițerului SRI Marian Dumitrescu în operațiunea “Indonezia”. Același ofițer, prezentat, de asemenea, ca “traducător”, a fost și cel care a condus inclusiv audierea lui Nicolae Popa la Jakarta, prin comisie rogatorie, în anul 2010. Asta, în timp ce, oficial, procurorul Marius Iacob era cel care trebuia să conducă ancheta.

În realitate, întrebările au fost adresate de către Marian Dumitrescu.

Nicolae Popa a declarat, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune “Antena 3”, despre Marian Dragomir, că “el a spus că este doar traducător”. “Nu am discutat, atunci, cu ei, Ce am remarcat eu în această seară este numele acestui traducător, Marian Dumitrescu. Dacă o să vă uitați pe interviurile pe care le-am dat eu înainte de data de 25 februarie 2010, când am fost audiat în Comisia Rogatorie de către Marius Iacob, am spus atunci că a existat și un ofițer de poliție, pe care îl chema Marian Dumitrescu. Este adevărat că, la un an după, eu nu l-am recunoscut. Dar, după dezvăluirile făcute (de Antena 3 – n.red.), mi-am dat seama. Acest nume a fost prezent. Dumnealui a condus ancheta. El a adresat întrebările în limba engleză”, a mai precizat Nicolae Popa.

Judecătoarea Francisca Vasile: Delegația a fost compusă astfel, ca o consecință obiectivă

Reamintim că, în data de 3 aprilie 2019, judecătoarea Francisca Vasile, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, a dispus, în Cameră de Consiliu, ca, în ciuda tuturor acestor elemente, să catalogheze drept nelegală “măsura controlului judiciar luată față de inculpata Kovesi Laura Codruța”, drept pentru care a admis plângerea formulată de aceasta împotriva Ordonanței din data de 28 martie 2019, emisă în dosarul penal 1172/P/2018 al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, revocând măsura controlului judiciar. Decizia a fost una definitivă, neexistând cale de atac.

Iar în cuprinsul motivării, legat de aspectele la care am făcut referire mai sus, judecătoarea a precizat că datele existente la dosarul cauzei dovedesc desfășurarea procedurii de extrădare de către MAI, care a beneficiat de sprijinul Ministerului Justiției, al Ministerului Public, al Ministerului Apărării Naționale și al Serviciului Român de Informații. “Componența delegației ce a participat la aducerea în țară a persoanei extrădate este consecința manierei obiective în care s-a derulat procedura și implicării autorităților enumerate”, se mai arată în document. Comentariile sunt de prisos.