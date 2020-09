Răfuială la SIIJ între capii fostului Binom! Florian Coldea, audiat în dosarul lui “Portocală”. Ca martor

Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, a dat explicații, timp de o oră, în fața procurorilor Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), în dosarul cunoscut drept “Ponta-Blair”, după ce ex-anchetatorul de “elită”, Mircea Negulescu, zis “Portocală”, l-a acuzat pe Coldea că ar fi intervenit în dosarul cu pricina. Fostul procuror, aflat sub control judiciar pentru falsificare de probe, instigarea martorilor la mărturie mincinoasă și inducerea în eroare a organelor judiciare, susține că omul de afaceri Sebastian Ghiță beneficiază încă de sprijinul lui Florian Coldea, așa cum ar fi beneficiat și pe vremea când “Portocală” lucra la DNA Ploiești. Tot ieri, în dosarul lui “Portocală” a fost audiat și fostul șef al SRI Prahova, Iancu Sabin, căruia Negulescu și Onea ar fi decis să-i restricționeze accesul la informațiile din dosarul în care era vizat Sebastian Ghiță. Florian Coldea a precizat, la ieșirea din sediul SIIJ, că nu-l cunoaște pe Negulescu și a lăudat, încă o dată, colaborarea dintre SRI și DNA, pe care a numit-o ca fiind una “curajoasă și corectă”.

În 20 august, la scurt timp după ce a fost pus în libertate, sub control judiciar, de către celebrul judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție Ionuț Matei, fostul procuror DNA Mircea Negulescu a acordat un interviu extins la un post de televiziune apropiat sistemului, în care a făcut acuzații la adresa lui Victor Ponta, a lui Sebastian Ghiță, atingând, în mod intenționat și persoana fostului prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea. Cu acest prilej, “Portocală” a afirmat că generalul Coldea făcea presiuni asupra șefului de atunci al SRI Prahova, Iancu Sabin, în dosarul în care Negulescu și Lucian Onea l-au pus sub acuzare pe Sebastian Ghiță.

“Am avut o experiență, pe care nu știu cum să o cataloghez. La un moment dat, eram în oraș cu un fost angajat al domniei sale (al lui Coldea – n.red.), care atunci lucra la Prahova. Și persoana respectivă a primit un telefon de la Coldea. Era 11.00 seara. Primul lucru care l-a întrebat, pentru că am auzit conversația, a fost < >. Era vorba despre Sebastian Ghiță. A fost exact în ziua în care Ghiță a dat singura declarație olografă. Ideea este că, din discuția pe care a avut-o persoana respectivă (Iancu Sabin – n.red.), am înțeles că Ghiță Sebastian era sfătuit să nu dea nicio declarație. Iar Florian Coldea se informa despre ce era vorba”, susține fostul procuror “Portocală”.

Mai departe, acesta susține că l-a informat cu privire la această discuție pe șeful său ierarhic, Lucian Onea, care, la acel moment, conducea Serviciul Teritorial Ploiești al DNA. “Am hotărât, împreună, să-i restricționăm (lui Iancu Sabin – n.red.) accesul la informații. La un moment dat, el a fost și foarte încântat de chestia asta, pentru că îmi povestea că, o dată la două săptămâni, îl duceau la poligraf, la București”. “Știu că Sebastian Ghiță a fost în concedii cu Florian Coldea. Iar maniera să sune la 11.00 noaptea pe un șef al SRI Prahova și să-l întrebe de soarta unei persoane care era cercetată penal mi se patre suspectă. De atunci, nu am mai furnizat informații și am restrucționat accesul la dosar. Pentru că mi s-a părut o presiune exercitată asupra noastră în acest dosar”, a mai afirmat “Portocală”.

“Dacă se apucă Ghiță să vorbească, rămânem mai puțini”

Negulescu a mai făcut ceva, în acest interviu, pentru a demonstra că, de fapt, la momentul în care Sebastian Ghiță a început să aibă probleme la DNA Ploiești, acest lucru nu a fost pe placul lui Florian Coldea. El a prezentat o înregistrare cu Vlad Cosma, în care se vorbea despre o teorie conform căreia la nivelul SRI se presupunea că Laura Codruța Kovesi nu mai ascultă “de stăpân”, deși i s-a atras atenția să nu se atingă de Sebastian Ghiță. Iar anchetarea acestuia a reprezentat, de fapt, motivul ruperii Binomului Coldea-Kovesi.

Din înregistrare, se înțelege că, la acel moment, Florian Coldea fusese deja extras din poziția a doua din SRI și că în anumite cercuri se căuta un înlocuitor. Florian Coldea nu l-ar fi dorit la conducerea SRI pe actualul prim-adjunct Adrian Ciocârlan, pentru că acesta ar fi fost mai degrabă de partea sistemului care o susținea pe fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, inclusiv acțiunile operate la nivelul DNA Ploiești. Negulescu a precizat că nu-l cunoaște pe Ciocârlan, însă discuția purtată atingea subiectul dorinței excesive a lui Kovesi “de a scăpa de Sebastian Ghiță”.

“Portocală” a afirmat că este convins că Sebastian Ghiță a fost ajutat să fugă din țară și că bănuiește că, în continuare, acesta este protejat “de cine l-a protejat și în trecut”, oferind, la schimb, “tăcerea”. “Dacă începe să vorbească, rămânem mai puțini”, a conchis acesta.

După o oră de audieri la sediul SIIJ, Florian Coldea a precizat că a fost audiat în calitate de martor într-un dosar în care este inculpat Mircea Negulescu, pe care nu l-a întâlnit niciodată în viața lui. “Am fost audiat în calitate de martor, într-un dosar al Secţiei Speciale. Este vorba despre un magistrat, după cum probabil ştiţi. Cu ocazia asta am discutat şi aspecte ale cooperării interinstituţionale dintre SRI şi Ministerul Public, în speţă DNA Prahova. Pot să vă spun că nu l-am întâlnit niciodată personal pe domnul procuror, nici în context personal, nici în context instituţional şi nu am luat legătura vreodată cu dânsul, pe perioada mandatului la DNA Prahova”, a declarat fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații.

Nou prilej pentru a elogia protocoalele

Vizita efecutată la SIIJ a reprezentat o nouă ocazie pentru Florian Coldea de a lăuda activitatea pe care a avut-o la șefia SRI, dar și acțiunile comune, declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională, pe care le-a derulat cu parchetele. Acesta s-a arătat mândru de faptul că SRI s-a implicat puternic în chestiuni ce ţin de combaterea criminalităţii şi a subliniat că problemele care ţin de securitate "incumbă şi o anumită chestiune subiectivă".

"Pot să vă spun că am încercat cu acest prilej să răspund tuturor întrebărilor adresate de către procurori, într-o manieră clarificatoare, pentru a lămuri lucrurile şi am reiterat faptul că eu și instituţia noastră, şi eu care am reprezentat-o la momentul respectiv, am acţionat întotdeauna cu legalitate, nu în ultimul rând cu curaj şi corectitudine. Din această perspectivă, deşi sunt foarte multe opinii de-a lungul mai multor ani, vă asigur că nu există până în momentul de faţă vreo dată certă, validă, care să arate că lucrurile ar fi fost altfel decât aşa cum vă spun. Practic, sunt mândru până astăzi că instituţia noastră, şi fiecare român trebuie să fie mândru, s-a implicat puternic în chestiuni ce ţin de combaterea criminalităţii, chestiune care după cum vedeţi reapare din nou pe agenda cetăţeanului şi, din această perspectivă, eforturile care s-au făcut interinstituţional au fost de bun augur, până la urmă, pentru a proteja atât interesele României, cât şi interesele cetăţeanului, care plăteşte taxe pentru a fi sigur şi a se simţi în siguranţă. Chestiunile care ţin de securitate incumbă şi o anumită chestiune subiectivă", a precizat Florian Coldea.

Cauza “Ponta-Blair” l-a trimis pe “Portocală” după gratii, până a intervenit Ionuț Matei

Mircea Negulescu este cercetat penal, sub control judiciar, de către SIIJ pentru că ar fi falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul "Tony Blair", care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta. La începutul lunii iunie a acestui an, Victor Ponta a publicat, pe contul său de socializare, o înregistrare a unei convorbiri telefonice purtate de Mircea Negulescu cu o persoană pe care dorea să o atragă în instrumentalizarea acestui dosar. “Portocală” este acuzat de săvârșirea a patru infracțiuni de represiune nedreaptă, a infracțiunii de instigare la represiune nedreaptă în modalitatea participației improprii, pentru influențarea declarațiilor, pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, în forma instigării și cu modalitatea participației improprii, pentru 12 infracțiuni de fals intelectual, patru patru infracțiuni de abuz în serviciu și pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Practic, sunt cele mai grave fapte de care poate fi acuzat, oficial, un procuror în exercițiul funcțiunii.

Conform SIIJ, Mircea Negulescu, în calitatea sa de procuror la DNA Ploiești, cu ajutorul polițistului Mihai Iordache, a procedat la ticluirea modului de sesizare și a întregului material probator administrat în două dosare aflate în instrumentarea DNA Ploiești, “cu scopul învinuirii pe nedrept a unor persoane. A dispus punerea în mișcare acțiunea penală față de patru persoane, precum și măsuri neprivative de libertate, constând în control judiciar, față de trei persoane, despre care cunoștea că sunt nevinovate, și a determinat judecătorul de drepturi și libertăți să dispună, fără vinovăție, arestarea preventivă a unei persoane, în baza materialului probator plăsmuit”. Anchetatorii mai arată că, totodată, “Portocală” a determinat patru persoane, prin corupere, prin constrângere sau prin alte fapte cu efect vădit intimidant, să dea declarații mincinoase în aceste două dosare instrumentate, a determinat trei persoane să formuleze, ca urmare a constrângerii exercitate asupra lor, denunțuri cu privire la existența unor fapte prevăzute de legea penală, cunoscând că aceste fapte sunt nereale, a procedat la falsificarea denunțurilor și a declarațiilor acestor persoane, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, precum și la clasificarea (secretizarea) denunțurilor ticluite în numele a doi denunțători.

Unul dintre martorii folosiți, prin constrângere, de către Mircea Negulescu, este fostul deputat PSD, Vlad Cosma, de asemenea amenințat de “Portocală” cu dosare penale asupra sa și a familiei acestuia. Vlad Cosma a mai fost, de asemenea, forțat să formuleze denunțuri mincinoase în dosarele DNA Ploiești, toate având drept scop “paradirea” lui Sebastian Ghiță, despre care însuși Mircea Negulescu se exprima ca având “un fetiș“ pentru a-l distruge.

“Portocală” a fost reținut, pentru 24 de ore, apoi eliberat, după care instanța de apel a dispus arestarea preventivă. La contestarea măsurii, ex-procurorul a fost trimis în libertate, sub control judiciar, de judecătorul ÎCCJ Ionuț Matei.