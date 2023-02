Ministerul cinismului. Recompense după tragedia de la Cariera Jilț Sud

Săptămâna aceasta, pe 23 februarie, este convocată ședința acționarilor de la CE Oltenia pentru a prelungi mandatele a 6 din cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere. Cei care vor beneficia de acest cadou din partea Ministerului Energiei sunt: Marcoci Alexandru - președintele CS, Georgescu Petre Mădălin, Predescu Șerban, Dăianu Adrian, Zaharia Alexandru și Marinescu Constantin-Adrian. Ei au fost numiți în funcții în baza unei hotărâri a acționariatului din data de 17 octombrie 2022. În ceea ce îl privește pe al șaptelea membru al Consiliului, acesta a fost numit pe 24 noiembrie 2022, iar mandatul său este încă în vigoare. În prezent, Ministerul Energiei derulează o procedură de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Supraveghere al companiei, iar pe 1 februarie a fost publicat proiectul Scrisorii de Așteptări, un document de lucru ce conține performanțele așteptate de la viitorii membri. Printre acestea se numără implicarea în aplicarea și monitorizarea planului de restructurare, identificarea de soluții pentru creșterea eficienței activității, rentabilizarea investițiilor etc. Cam exact ce nu a făcut niciodată Consiliul de Supraveghere, un organism populat de la înființarea sa doar de oameni cu spate politic.

Președintele CS, omul ministrului Virgil Popescu

Actualul președintele al Consiliului de Supraveghere, Marcoci Alexandru, nu are nicio pregătire în domeniul minier, energetic sau financiar-economic. Numirea sa în această funcție este una strict politică. Din 2016 este consilier județean la CJ Mehedinți din partea PNL și ocupă funcția de supraveghetor la CE Oltenia din 2020. Venirea sa aici se produce după ce Virgil Popescu a preluat portofoliul de ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Legătura dintre cei doi este evidentă, în condițiile în care acesta este tot din Turnu Severin, este șeful filialei județene a PNL, iar Marcoci Alexandru este vicepreședintele filialei. În plus, tânărul liberal (este născut în 1984) este și vicepreședinte al Organizației de Tineret a PNL. În trecut, Marcoci Alexandru a fost agent de vânzări în industria farmaceutică, topograf, iar în perioada martie 2020-mai 2021 a fost membru în Consiliul de Administrație la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Din CV-ul său mai aflăm că are spirit de lider, are capacitate de organizare și discurs oral, capacitate de a lua decizii sub stres, „spirit de evaluare și îmbunătățire”. Și am adăuga spirit de orientare, pentru că de când PNL a venit la putere s-a aranjat foarte bine. Potrivit declarației sale de interese pentru anul fiscal 2021, din poziția de președintele al Consiliului de Supraveghere a câștigat 112.021 lei fără nici o bătaie de cap. La sfârșitul anului trecut a fost numit de liberali și secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

Președintele Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia, Marcoci Alexandru, se numără și el printre cei direct răspunzători de accidentul de la Cariera Jilț Sud, pentru că funcția sa implică „exercitarea controlului asupra modului în care se conduce societatea”.

Accidentul se lasă cu puține demiteri

În urma tragediei de la Cariera Jilț Sud, au fost luate măsuri doar la nivelul Directoratului CE Oltenia și la cel al structurilor de conducere din subordinea acestuia. Astfel, președintele Directoratului CE Oltenia, Daniel Burlan, și Marius Negru, membru, au rămas fără funcții. De asemenea, Directoratul a decis să înlocuiască trei șefi. Este vorba despre directorul Sucursalei Miniere, directorul EMC Jilț Sud și șeful Carierei Jilț Sud.

Începe pietruirea drumurilor

În urma anchetei derulate la CE Oltenia, una dintre solicitările transmise de Ministerul Energiei a fost îmbunătățirea stării drumurilor din carierele complexului. Prin Serviciul Monitorizare Activități Miniere, complexul a scos acum la licitație un contract în valoare de 70.000 de lei pentru achiziționarea unei cantități de 1.500 de tone de piatră de carieră și piatră concasată. Ea va fi folosită pentru amenajarea drumurilor interioare din Cariera Minieră Jilț Sud și trebuie să fie livrată în următoarele două luni.