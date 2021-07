Specialistul PLUS, Vlad Voiculescu, venituri salariale zero timp de doi ani, înainte de a redeveni ministru al Sănătății

„Eminența cenușie” a USR-PLUS, de neînlocuitul Vlad Voiculescu, nu a realizat, în anii 2019 și 2020, niciun venit de natură salarială, în România sau în străinătate. Acest detaliu reiese din ultimele trei declarații de avere pe care acesta le-a depus, anul trecut, când a candidat la Consiliul General al Municipiului București, dar și anul acesta, când a preluat mandatul de ministru al Sănătății, respectiv când și-a finalizat acest mandate, prin remaniere. Singura leafă încasată este cea din decembrie anul trecut, în cuantum de 3.065 de lei. Din lipsă de declarații similare, care să vorbească despre perioada 2017-2018, nu știm unde a lucrat Vlad Voiculescu, însă știm cât a câștigat, exclusiv de la stat, în primul său periplu la Palatul Victoria, în timpul Guvernului Cioloș. În 2016, Voiculescu a realizat venituri de natură salarială în cuantum de 160.000 de lei, ca ministru al Sănătății, ca șef de cabinet al ministrului Finanțelor, precum și ca membru în Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Fostul ministru PLUS al Sănătății, dat afară, în primăvară, de către premierul Florin Cîțu, n-a câștigat „una de-un leu” în întregul an 2020, cu excepția celor câteva zile în care a activat, în luna decembrie, ca membru al Cabinetului. La rubrica „venituri realizate în ultimul an fiscal, împreună cu familia”, în declarația de avere pe care Vlad Voiculescu a întocmit-o și a depus-o la data de 14 mai 2021, la încetarea mandatului de la Ministerul Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu menționa că, în anul fiscal 2020, a realizat suma de 3.650 de lei din funcția de demnitate publică în cauză.

Vlad Voiculescu a devenit ministru al Sănătății după alegerile din data de 6 decembrie 2020, mai exact după ce Parlamentul nou instalat în funcție a acordat votul de învestitură Guvernului PNL – USR-PLUS – UDMR. Iar suma de 3.650 de lei este singurul venit pe care Vlad Voiculescu îl stipulează ca încasat în întregul an fiscal 2020. De altfel, aceeași sumă, și numai aceasta, este trecută și în declarația de avere pe care același Vlad Voiculescu a completat-o în data de 4 februarie 2021, când a depus actul la preluarea scurtului său mandat la conducerea Ministerului Sănătății.

Nici în 2019 nu a lucrat nicăieri

Interesant este, însă, că, potrivit unui alt document, Vlad Vasile Voiculescu nu a muncit nicăieri nici în anul fiscal 2019. Cel puțin, nu a exercitat vreo muncă remunerată în baza vreunui contract înregistrat sau nu a menționat aceste lucruri în declarația de avere pe care PLUS-istul a completat-o în data de 13 august 2020, când a candidat la funcția de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București, la alegerile din 27 septembrie. La rubrica venituri salariale, nu este trecut nimic. În schimb, apare informația că Vlad Voiculescu a încasat suma de 704.060 de lei, în urma executării silite într-un proces, fiind vorba despre niște drepturi litigioase pentru o clădire și un teren revendicat de un cetățean, în strada Ziduri Moși, din Capitală.

Nu știm unde și dacă Vlad Voiculescu a lucrat undeva, în perioada 2017-2018, deoarece, neavând vreo calitate publică sau nefiind cazul să candideze pentru o astfel de demnitate, nu a completat, în acest interval, declarații de avere. Însă, putem compara situația actuală a fostului ministru cu situația existentă la preluarea primului său mandat de ministru, în Guvernul Cioloș. Astfel, în 6 ianuarie 2016, Voiculescu depunea primul astfel de document, ca director de cabinet al Ministrului Finanțelor. Și menționa că, în anul fiscal 2015, a realizat venituri de natură salarială de 42.667 de euro de la Erste Group Bank AG Vienna Austria. Ceea ce însemna un venit lunar de 3.555.6 euro.

Funcție în Guvernul Cioloș și două sinecuri

Apoi, Vlad Voiculescu a realizat venituri exclusiv de la stat. În 15 iunie 2016, depunea declarație de avere ca ministru al Sănătății în guvernul tehnocrat. Astfel, pe lângă suma de la banca austriacă, el menționa că, în perioada februarie – mai 2016, a încasat 19.706 lei ca membru în Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Iar, în declarația de avere depusă la data de 2 februarie 2017, la finalizarea primului său mandat de ministru, preciza că a realizat, în anul fiscal 2016, venituri salariale de 31.948 de lei de la Ministerul Finanțelor Publice, 107.976 de lei ca ministru al Sănătății și 19.706 lei de la FNGCIMM. În total, 159.631 de lei, ceea ce, la vremea respectivă, însemna venituri exclusive de la stat de 13.302,6 lei.

În schimb, conturile au fost mereu doldora de bani. Nici cash-ul nu este de ignorat

La terminarea primului său mandat guvernamental, în februarie 2017, Vlad Voiculescu deținea patru conturi bancare, la Banca Transilvania, la care se adăuga o sumă cash, în care economisise 90.338,56 de euro și 125.779,78 de lei. La acel moment, Voiculescu menționa că deținea acțiuni în valoare de 6.064 de euro la Erste Group Bank.

În momentul în care a candidat la Consiliul General al Municipiului București, în august 2020, Vlad Voiculescu preciza că are în conturile bancare și cash sumele de 40.614,45 de euro, 87.892,8 lei și 9.000 de dolari SUA. De asemenea, acțiunile la Erste deveniseră în sumă de 25.013,05 lei, totodată fostul ministru PLUS menționând că a împrumutat cu 222.700 de lei familia Valeriu și Andreea Tatu.

În februarie 2021, când depunea declarație de avere la preluarea celui de-al doilea mandat de ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu menționa că avea economisite în conturi bancare sau cash sumele de 128.735,8 euro, 55.242 lei și 2.000 de dolari SUA, la care se adaugă acțiunile de la Erste, de 28.100 de lei, și împrumutul acordat familiei Tatu, de 222.700 de lei.

La părăsirea funcției de ministru, Vlad Voiculescu menționa că avea în conturi sau în numerar sumele de 32.345 de euro, 74.781 de lei și 2.000 de dolari SUA, plus acțiunile la Erste, de 35.916 lei și împrumutul către familia Tatu, de 22.700 de lei.