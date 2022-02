O întrebare care costă Bucureștiul 120.000 de lei. Nicușor e curios: ce face spitalul când îi tai eu căldura?

La data de 8 februarie, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), cea care a achiziționat, recent, celebrele bile antiincendiu, a contractat un studiu de fezabilitate pentru a identifica o soluție de back-up a sistemului de termoficare la Spitalul Clinic Colentina. Plătind pentru acest studiu nu mai puțin de 118.762 de lei. Această achiziție face parte dintr-un contract mai larg pe care ASSMB l-a scos la mezat, fără licitație, la mijlocul lunii decembrie a anului trecut, pentru contractarea a altor 12 studii de fezabilitate pentru digitalizarea a tot atâtea spitale din Capitală. În „buza” Revelionului însă, pe data de 31 decembrie, toate aceste 12 studii au fost anulate pe cale administrativă.

În 20 decembrie 2021, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, instituție aflată în coordonarea Primăriei Generale a Capitalei, anunța intenția de a contracta servicii de elaborare a unor studii de fezabilitate pentru spitalele administrate de Municipalitate. Conform anunțului de participare, publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), autoritatea contractantă a ales calea organizării unei proceduri simplificate, împărțind contractul în 13 loturi.

Ultimul dintre aceste loturi, cel cu numărul 13, este și singurul atribuit. Este vorba despre contractarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru realizarea unui back-up pentru asigurarea agentului termic, în cadrul Spitalului Clinic Colentina.

Despre ce este vorba în caietul de sarcini

Conform caietului de sarcini care a stat la baza organizării acestei proceduri simplificate, „sistemul de termoficare al Bucureștiului este foarte vechi, existând avarii dese”. Iar în cadrul Spitalului Clinic Colentina, „necesită continuitatea alimentării cu agent termic, pentru sporirea gradului de confort termic al pacienților și personalului spitalului”.

Astfel, ASSMB a luat decizia să contracteze elaborarea documentației tehnico-economice pentru faza studiului de fezabilitate și asigurarea asistenței tehnice pe perioada de derulare a acestui studiu de fezabilitate. Prin acest studiu de fezabilitate se înțelege, conform documentației de atribuire întocmite, „analiza și alegerea unei soluții noi de alimentare cu energie termică a Spitalului Clinic Colentina (o soluție de back-up), soluție care să poată suplini sistemul centralizat de termoficare pe perioada avariilor sau a intervențiilor planificate.

În baza acestui studiu de fezabilitate, primăria lui Nicușor Dan vizează elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obținerea avizelor, elaborarea documentației tehnico-economice pentru faza studiului de fezabilitate și asigurarea mentenanței pe perioada de avizare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici.

„Economie” de 238 de lei

Valoarea inițială estimată de ASSMB a acestui studiu de fezabilitate pentru soluția de back-up la sistemul de termoficare al Spitalului Clinic Colentina era de 100.000 de lei fără TVA, adică 119.000 de lei cu TVA inclusă.

La procedura simplificată pentru atribuirea acestui lot s-a prezentat o singură companie, oferta acesteia fiind declarată admisibilă de autoritatea contractantă. Apoi, la data de 8 februarie 2020, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a încheiat cu acest ofertant contractul având numărul 3722/2022, în valoare de 99.800 de lei fără TVA. Cu tot cu TVA, contractul se ridică la 118.762 de lei, adică cu 238 de lei mai scăzut decât estimarea făcută în anunțul de participare.

Firma câștigătoare a organizat un eveniment cu elevi din Basarabia

Ofertantul care va presta aceste servicii de realizare a studiului de fezabilitate la Spitalul Clinic Colentina se numește SC Maxtui & Associates SRL, cu sediul în Sectorul 1 al Capitalei. Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania în cauză a fost înființată, în data de 5 aprilie 2016, de către Dragoș Maximilian Nedelea, care are calitatea de unic asociat și administrator.

Firma are un capital social subscris și vărsat de 200 de lei și se ocupă cu „activități de consultanță pentru afaceri și management”. Jurnalul a identificat în baza de date a SEAP un singur alt contract derulat de această companie cu instituții publice. Este vorba despre un contract atribuit, de asemenea, prin procedură simplificată, de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, care, la 31 ianuarie 2022 a parafat cu SC Maxtui & Associates SRL un contract vizând organizarea unei vizite a elevilor din Republica Moldova la programul „TUIAȘI” – unde participă 100 de elevi și zece profesori, timp de șase zile și cinci nopți, la unele cursuri.

Valoarea acestui contract se ridică la 152.082 de lei cu tot cu TVA.

Municipalitatea mai pregătise 12 studii pentru digitalizare. Pe care le-a anulat de Revelion

Așa cum arătam mai sus, contractul încheiat de ASSMB pentru studiul de fezabilitate de la Spitalul Clinic Colentina este doar unul din cele 13 loturi pe care instituția din subordinea Primăriei Capitalei dorea să le încheie, prin anunțul de participare publicat pe SEAP, la data de 20 decembrie 2021.

Conform documentației de atribuire. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București intenționa să contracteze câte un studiu de fezabilitate în vederea digitalizării altor 12 unități sanitare. Este vorba despre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș”, Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan”, Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic „Colțea”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul „Profesor Theodor Burghele”, Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, Spitalul „Sfântul Stelian”, Spitalul de Bolnavi Cronici „Sfântul Luca” și Centrul de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia”.

Pentru fiecare dintre aceste 12 studii de fezabilitate în vederea digitalizării ASSMB a anunțat că este dispusă să aloce câte 12.605,4 lei fără TVA, adică 15.000 de lei cu TVA inclusă. Valoarea totală a studiilor s-ar fi ridicat, astfel, la 180.000 de lei cu TVA.

Însă în data de 31 decembrie 2021, la 11 zile de la publicarea anunțului de participare simplificat și cu doar câteva ore înainte de Revelion, autoritatea contractantă a decis să anuleze toate aceste 12 loturi, pe cale administrativă.

Afacerea bilelor antiincendiu

Reamintim că, în luna septembrie a anului trecut, aceeași Administrație a Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a cumpărat 3.762 de bile automate de stingere a incendiilor, pentru care a plătit 2.678.160 de lei fără TVA. Trei companii au depus oferte, dintre care doar două au fost considerate conforme. În final, Administrația Spitalelor și Dispozitivelor Medicale a selectat oferta companiei SC Black Vision SRL, încheind cu aceasta, în data 6 septembrie 2021, contractul nr. 23927/2021, în valoare de 2.768.160 de lei fără TVA.

Black Vision SRL, compania care a vândut Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București aceste bile, este, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), înființată la Râșnov, județul Brașov, în data de 28 septembrie 2010. Are un singur acționar și administrator, în persoana Iulianei Ftodiev, născută la Piatra Neamț și domiciliată în Brașov.

Interesant este că bilele antiincendiu pe care SC Black Vision SRL le-a vândut Primăriei Capitalei sunt produse de compania Elide Fire Ball Pro Co LTD Thailanda și sunt importate și distribuite în România de SC Ferplast SRL din Galați. Pe site-ul propriu al Elide Fire Ball Pro Co LTD, prețul unei astfel de bile este de 129 de dolari. Ceea ce înseamnă 112 euro bucata. Probabil că, în cazul unor cantități mari, prețurile sunt negociabile. Prețul, conform contractului atribuit, ajunge la 178,7 euro, față de 112 euro cât este prețul producătorului.