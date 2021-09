Strategul din spatele noului șef al Poștei Române, un consilier general specializat în minuni economice în declarațiile de avere

Noul șef al Companiei Naționale Poșta Română, sprijinit de gruparea lui Florin Cîțu din PNL, Valentin Ștefan și-a adus, drept consilier personal, în această societate de stat, unul dintre consilierii generali ai formațiunii liberale. Este vorba despre Diana Mardarovici care, printre alte calități care au recomandat-o să-l consilieze pe șeful Poștei, pare să se afle și aceea că reușește o adevărată minune financiară. Dintr-un profit pe anul trecut al companiei de publicitate pe care o patronează de 147.000 de lei, a încasat dividende de aproape 300.000 de lei. Mai mult, în declarația de avere pe anul în curs nu au fost menționate indemnizațiile încasate de la Consiliul General al Capitalei, iar din declarația de interese lipsește calitatea de reprezentant a acesteia în patru companii municipale.

Proaspătul consilier personal al noului director al Poștei Române are câteva lacune privind transparența situației financiare în declarațiile de avere pe care le-a depus. Diana Mardarovici a candidat, anul trecut, la funcția de consilier general al Capitalei, dar și la un consiliu local de sector. Din această postură, persoana în cauză a completat, în datele de 5 și 14 august 2020, declarații de avere din care rezultă că avea datorii de 32.000 de dolari SUA către trei membri ai familiei sale, cu scandență anul acesta. Câte 5.000 de dolari au fost împrumutați de la Daniela și Ecaterina Mardarovici, iar 12.000 de dolari au fost împrumutați de la Ion Mardarovici. Același tip de datorii se regăsesc în ambele declarații de avere. La fel ca și veniturile realizate în ultimul an fiscal, unde menționează un salariu anual de 7.000 de lei de la compania constănțeană Yellow Custom Services, dar și dividende în sumă de 200.000 de lei de la compania SC The MDA Media SRL.

În 26 noiembrie 2020, Diana Mardarovici completează declarația de avere în calitate de consilier general în Consiliul General al Municipiului București, unde, pe lângă datoriile către membrii familiei sale, mai apare una, în sumă de 60.000 de lei, luată de la un anume Dumitru Durnescu. Împrumutul a fost contractat anul trecut și trebuia să fie restituit anul acesta.

Interesant este că, potrivit unui Raport al Autorității Electorale Permanente, publicat în luna aprilie a acestui an, exact această sumă de 60.000 de lei apare în dreptul persoanei fizice Diana Mardarovici ca fiind donată Organizației PNL București, în data de 7 septembrie 2020. În declarația de avere din 15 iunie 2021, consilierul arată că a restituit către Dumitru Durnescu suma de 23.000 de lei, din cei 60.000 de lei.

Cum dispar, după care să apară dividende. Mai mari decât profitul firmei

Așa cum arătam mai sus, Diana Mardarovici scria, în ambele declarații de avere completate în 5 și 14 august 2020, că a realizat dividende de la SC The MDA Media SRL în cuantum de 200.000 de lei. Numai că, în declarația de avere din 26 noiembrie 2020, dividendele au dispărut. Pentru ca în declarația de avere completată la data de 15 iunie 2021, aceste dividende să explodeze, la propriu, Diana Mardarovici arată că a încasat de la SC The MDA Media SRL dividende de 299.090,73 de lei.

Studiind datele fiscale declarate de această societate la Ministerul Finanțelor, aflăm că firma în cauză nu a realizat niciodată, de la înființarea ei, profituri care măcar să se apropie de o asemenea sumă. Astfel, conform bilanțului fiscal publicat în 2016, SC The MDA Media SRL a avut o cifră de afaceri de 43.393 de lei și un profit net de 25.452 de lei. În 2017, se arăta că cifra de afaceri a fost de 17.578 de lei, iar profitul, de 3.978 de lei. În 2018, bilanțul arăta o cifră de afaceri de 26.860 de lei, iar profitul a fost de 21.469 de lei. În 2019, se publica o cifră de afaceri de 209.408 lei și un profit de 170.594 de lei. Iar în 2020 se arăta o cifră de afaceri de 185.683 de lei și un profit net de 147.698 de lei. Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, SC The MDA Media SRL a luat ființă în data de 2 decembrie 2014, se ocupă cu activități ale agențiilor de publicitate, iar Diana Mardarovici este unic asociat și administrator.

A uitat să menționeze cât a câștigat ca membru în Consiliul General. Nicio referire la companiile municipale

O altă minune din declarațiile de avere ale consilierului general al Capitalei, numit și consilier personal al noului director al Poștei Române, are legătură cu veniturile realizate din salarii sau din servicii prestate ca angajat. Mai exact, cu lipsa lor. În declarația de avere depusă la data de 26 noiembrie 2020, Diana Mardarovici preciza că i-a scăzut venitul încasat de la Yellow Custom Services SRL, de la 7.000 de lei, cât declara în 14 septembrie, la 3.000 de lei. Suma a fost realizată din „broderie”. În declarația de avere din 15 iunie 2021, aflăm că în ultimul an fiscal, consilierul general al Capitalei a realizat doar venituri de 2.528 de lei, în calitate de administrator al SC The MDA Media SRL. Nicio referire însă la indemnizația de membru al Consiliului General al Municipiului București, în condițiile în care CGMB s-a întrunit de cel puțin două ori la finalul anului trecut, prilej cu care Diana Mardarovici a fost numită în Adunările Generale ale Acționarilor în patru companii municipale. Da, acele companii municipale mult hulite de noua orânduire a Capitalei, ca fiind înființate de fosta administrație.

Prin Hotărârile CGMB adoptate în 21 și 28 decembrie 2020, Diana Mardarovici a devenit reprezentantul Consiliului General al Municipiului București, din partea PNL, în Compania Municipală Parking București SA, unde al doilea acționar este SC Service Ciclop SA, dar și în Societatea de Transport București SA, unde al doilea acționar este Consiliul Județean Ilfov.

Mai mult, în 15 martie 2021 și în 28 aprilie 2021, statutele actualizate ale Companiei Municipale Tehnologia Informației București SA și Companiei Municipale Energetice Sevicii București SA o menționau, de asemenea, pe Diana Mardarovici drept reprezentant al acționarului majoritar Consiliul General al Municipiului București. Aceste mențiuni lipsesc atât din declarația de avere, cât și din cea de interese ale consilierului general Diana Mardarovici.

Aducerea Dianei Mardarovici în Poșta Română vine odată cu o nouă strategie a proaspătului director de reorganizare a instituției. Mai exact, spun surse politice, ea va coordona procesul de restructurare a companiei, „deși aceasta nu are în trecutul său profesional niciun fel de experiență în domeniul serviciilor poștale, unul specific care nu poate fi înțeles în doar câteva săptămâni de activitate, fie ea dusă pe lângă managerul general și la cel mai înalt nivel”. În acest timp, Poșta este supusă unui proces de tăiere de posturi.