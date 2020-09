Un candidat, ministru în Guvernul Orban, prins cu „ocaua mică”. Sarabanda contractelor de lucrări, pe ultima sută de metri înaintea alegerilor de duminică

Ștefan, deținător al portofoliul celui mai bănos minister al Guvernului României – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și candidat PNL la alegerile locale, pentru Campania Electorală aferentă alegerilor locale continuă, în forță, cu contracte pe bandă rulantă încheiate de autorități ale administrației publice locale de ultimă oră. De la reabilitarea, pe ultima sută de metri, a unor străzi sau drumuri județene la consolidarea unor clădiri sau prin încheierea de contracte privind servicii de promovare, afacerile pe bani publici nu mai contenesc. „Jurnalul” a identificat o parte din aceste situații, derulate în ultimele două săptămâni, în condițiile în care instituțiile implicate în aceste afaceri urmează să primească noi conduceri sau să fie în continuare conduse de aceleași persoane, după votul de duminică, 27 septembrie. Iar unul dintre candidații de notorietate la aceste alegeri, ministrul Ion Ștefan, zis „Grindă”, pretendent al fotoliului de primar al Municipiului Focșani, a fost prins cu minciuna de jurnaliștii locali, după ce a afirmat, într-o emisiune electorală, că firmele sale nu au avut afaceri cu statul. Presa locală a descoperit două contracte pe care o primărie din Vrancea și o instituție din subordinea Consiliului Local Focșani au cumpărat saci și produse de curățenie de la una dintre societățile deținute de controversatul ministru.

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vestitul Ion Ștefan, zis „Grindă” a fost prins cu „ocaua mică” de către jurnaliștii de la Monitorul de Vrancea, după ce demnitarul a susținut, în mai multe rânduri, inclusiv în emisiuni televizate. Că firmele sale nu au derulat contracte cu statul sau cu instituții publice.



Astfel, conform sursei citate, „deputatul liberal Ion Ștefan < > minte în emisiunile electorale despre contractele cu statul ale firmei cu mase plastice unde este acționar. În ultimii ani, liberalul a vrut să își construiască imaginea unui om de afaceri care nu are nicio legătură cu achizițiile publice realizate de instituțiile publice sau administrațiile locale. Realitatea este diferită, după cum o arată informațiile publicate în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice unde sunt realizate achizițiile publice din țară”. Jurnaliștii prezintă o emisiune electorală recentă în care a participat Ștefan, în cadrul căreia el a insistat să-i precizeze moderatorului că societatea de mase plastice la care este asociat, respectiv SC Balcanic Prod SRL Focșani, „nu are facturi la bugetul de stat”. „Societatea pe care am creat-o eu nu are facturi la bugetul statului. În 26 de ani, nu am facturi la bugetulul statului”, a subliniat acesta.

Ei bine, numai anul acesta, compania în cauză, despre care „Grindă” susține că nu a emis facturi către vreo instituție publică, a vândut saci menajeri și produse de curățenie către două autorități locale. Una este comuna Jariștea, iar a doua este Compania de Utilități Publice Focșani, ministrul Ștefan fiind, în prezent, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al Municipiului Focșani, la alegerile de duminică, 27 septembrie 2020.

Mai exact, este vorba despre două notificări la atribuirea directă de contracte de achiziție, prin care, spre exemplu, la data de 6 mai 2020, în plină stare de urgență, Primăria Jariștea făcea cunoscut, pe SICAP (Sistemul Informatic al Achizițiilor Publice), faptul că a achiziționat saci de ambalaj de la SC Balcanic Prod SRL. Conform jurnaliștilor de la Monitorul de Iași, din partea Primăriei Jariștea, achiziția a fost semnată de către o anume Camelia Crețu, care este soția lui Adrian Crețu, fost consilier județean și sectretar general adjunct al Organizației PNL Vrancea. Acesta este și membru în Biroul Politic Județean, ocupând, totodată, și funcția de purtător de cuvânt al Instituției Prefectului Județului Vrancea. În prezent, Adrian Crețu este candidat din partea Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean Vrancea.

Firma este cea cu dividendele, care nu au fost ridicate decât în mică măsură

A doua instituție publică locală către care compania Balcanic Prod SRL Focșani a „facturat”, în ciuda informațiilor lui Ion Ștefan, este, conform sursei citate, Compania de Utilități Publice SA Focșani, entitate la care acționari sunt Consiliul Județean Vrancea, Consiliul Local al Municipiului Focșani, Consiliul Local Odobești, Consiliul Local Panciu, Consiliul Local Adjud și Consiliul Local Mărășești. Se poate observa, așadar, că inclusiv Consiliul Local Focșani, respectiv „guvernul” Primăriei Focșani, unde candidează Ion Ștefan, este asociat în această companie.

În 16 aprilie 2020, Compania de Utilități Publice Focșani SA anunță, tot pe sistemul SICAP, achiziția de la SC Balcanic Prod SRL Focșani a unor produse de curățenie. Tot în stare de urgență, generată de pandemia de Covid-19.

Conform informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, deputatul Ion funcția de primar al Municipiului Focșani, este asociat, împreună cu fratele său, Coman Ștefan, în cele trei companii focșănene Balcanic, despre care parlamentarul susținea, la preluarea mandatului ministerial, că au plătit, în ultimii 20 de ani, aproape 20 de milioane de euro taxe și impozite la bugetul local, fiind, spunea el, cel mai important investitor privat din județul Vrancea. Grupul Balcanic este format din SC Balcanic Prod SRL, SC Balcanic BOPP SRL și SC Balcanic Stretch SRL. Aceste societăți sunt și sursa de dividende pe care Ion Ștefan a menționat-o în declarațiile sale de avere, la care a făcut referire atunci când, în primăvara acestui an, a încercat să găsească o justificare plauzibilă a provenienței sumei de 1,4 milioane de lei, pe care, în campania electorală aferentă alegerilor europarlamentare de anul trecut, a împrumutat-o apropiatei sale Ana Maria Dimitriu. Aceasta din urmă folosit suma luată cu împrumut de la “Grindă”, pentru a face Partidului Național Liberal două donații. Afacerea face, în prezent, obiectul unui dosar cercetat de Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ca urmare a unei sesizări penale înaintate recent, mai ales că, tot din declarațiile de avere ale lui Ion Ștefan rezultă că acesta a ridicat, în ultimii ani, doar 101.500 de lei din dividendele produse de aceste companii.





CNI-ul lui “Grindă”, ca pe vremea lui Udrea

De altfel, nu doar micile contracte cu autoritățile statului încheiate de compania lui “Grindă”, prezentate de Monitorul de Vrancea, caracterizează mandatul acestui politician. “Jurnalul” a dezvăluit, luna trecută, că CNI (Compania Națională de Investiții, entitatea care derulează proiecte pentru Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice), a reluat, în perioada guvernării PNL, în plină pandemie generată de noul coronavirus, practicile existente în vremea regimului “Udrea-Boc-Băsescu”, atunci când, de la bugetul de stat, s-au tocat sute de milioane de euro pentru construcția de săli de sport, bazine olimpice, patinoare și terenuri de fotbal în pantă.

Sub ministeriatul lui Ion Ștefan, zis “Grindă”, se poate observa că această practică revine, chiar în ajunul campaniei electorale pentru alegerile locale care vor avea loc pe data de 27 septembrie. Patru astfel de contracte, încheiate de CNI SA, începând cu a doua jumătate a lunii mai, continuând cu luna iulie și terminând în buza declanșării campaniei electorale, au scos din bugetul companiei de stat nu mai puțin de 30 de milioane de euro. Iar entitățile care execută lucrările aferente acestor contracte se regăsesc și pe lista CNI, din timpul Elenei Udrea și Anei Maria Topoliceanu.





Puzderie de lucrări contractate de UAT-uri, în plină campanie pentru locale

După câteva luni de restricții, generate de măsurile adoptate de guvern, ca urmare a crizei sanitare, alegerile locale determină multe instituții ale adminstrației publice locale să iasă în evidență cu investiții, proiecte și contracte. Numai luna aceasta, când campania electorală se află în linie dreaptă, „Jurnalul” a identificat câteva achiziții făcute de UAT-uri, care de care mai interesantă.

Spre exemplu, în data de 16 septembrie 2020, Primăria Municipiului Constanța a înheiat, cu societatea SC Holiday D’Sing Consult SRL, un contract în valoare de 119.780 de lei fără TVA, pentru elaborarea documentației tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv «Nicolae Rotaru», din municipiu”.

O altă afacere interesantă este contractul încheiat, la data de 11 septembrie 2020, de către Consiliul Județean Ilfov, cu SC Mailbox SRL. Contractul, în valoare de 244.000 de lei fără TVA, vizează servicii de elaborare a unor materiale foto, video, montaj, transmisiuni în direct, prelucrare grafică, interviuri în studio, pentru autoritatea contractantă. Toate acestea urmăresc, printre altele, promovarea proiectelor finanțate din fonduri rambursabile și nerambursabile cu privire la Parcul Științific și Tehnologic Măgurele și Nodul Intermodal de la Moara Vlăsiei, promovarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Park, strategia de dezvoltare a județului Ilfov, promovarea învățământului profesional dual, campania de notorietate publică, realizarea de reportaje privind calitatea transportului public, dar și informarea cu privire la… combaterea țânțarilor.

Mai departe, avem un contract, atribuit în data de 18 septembrie 2020, de către Primăria Municipiului Giurgiu, în valoare de 1.473.818,96 de lei fără TVA, câștigat de SC Crismin and Co. Sisteme de Telecomunicații SRL, vizând execuția de lucrări la proiectul „Modernizarea Grădiniței «Căsuța Fermecată» nr. 4”. La 21 septembrie 2020, Primăria Orașului Siret a încheiat cu Adalde SRL un contract în valoare de 11.507.442,65 lei fără TVA, pentu proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului „creșterea calității vieții în Orașul Siret, prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne”. O altă achiziție la vreme de campanie este cea operată de Consiliul Județean Gorj, tot la 21 septembrie 2020, când a încheiat cu SC E.M. Prime Construct SRL un contract în valoare de 14.863.530,21 lei fără TVA, pentru servicii de asistență tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectiul „Reabilitarea Drumului Județean 665C în comuna Crasna”.

La aceeași dată, Orașul Cugir a parafat cu SC Telecerna SRL un contract de 2.912.240,4 lei fără TVA, pentru modernizarea a patru străzi din localitate.

În 16 septembrie 2020, Consiliul Județean Arad a atribuit companiei Mirenis Grup SRL un contract de 239.001,8 lei fără TVA pentru întreținerea drumurilor pietruite.

Orașul Rovinari a încheiat, în 21 septembrie 2020, cu SC Maxis Trans SRL, un contract în valoare de 2.849.374,75 lei fără TVA, pentru reabilitarea unui bloc din localitate.

În 11 septembrie, Primăria Turnu Măgurele a atribuit un contract de 7.697.973,34 lei fără TVA către Rasub Consult SRL, pentru servicii de proiectare, asistență tehnică și execuția necesare amenajării peisagistice a Parcului Independenței și a reabilitării monumentului independenței. Iar exemplele unor astfel de afaceri pot continua la nesfârșit.



Casa de Asigurări de Sănătate și-a angajat firmă de curățenie

Nu doar administrațai locală încheie contracte interesante în această perioadă, ci și unele instituții guvernamentale centrale. Un exemplu în acest sens îl constituie contractul încheiat, la data de 7 septembrie 2020, de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care a contractat servicii de curățenie. Mai exact, a fost încheiat un acord-cadru, pentru o perioadă de 24 de luni, pentru servicii de curățenie la sediul autorității contractante, servicii care urmează să fie prestate, conform documentației de atribuire, zilnic, săptămânal și trimestrial, de către personalul de specialitate pus la dispoziție în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Concret, trei persoane vor face curățenie de luni până vineri, între orele 7.00 și 15.00. O altă persoană va face curățenie de luni până vineri, între orele 9.00 – 17.00. Iar alte patru persoane vor face curățenie, de luni până vineri, între orele 7.00 – 11.00.

Valoarea finală a contractului, cu tot cu TVA, este de 461.702,4 lei, ceea ce înseamnă că, pentru fiecare lună a acordului-cadru, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va plăti 19.237,6 lei.

Firma contractată se numește SC Coral Clean Serv SRL care, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, este deținută de trei persoane fizice: Ionel Popa (50%), Elena Țena (25%) și Lucian Țena (25%). Acesta din urmă a ocupat, în trecut, funcția de consilier al directorului general al Agenției de Investigare Feroviară Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. În declarațiile de avere și de interese depuse de Țena în anul 2015 (cele mai recente identificate pe portalul ANI), acesta menționează participația avută la această societate comercială.