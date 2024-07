Soție de senator, cu două joburi la stat și două posturi în CA-uri. Tot de la stat

Fostul ministru al Învățământului, din perioada Guvernului Orban, Monica Anisie, este senator PNL, calitate în care a completat și depus, la data de 25 mai 2024, declarația de avere și declarația de interese pe portalul oficial al Camerei superioare a Parlamentului României.

În acest document, la rubrica „Venituri ale declarantului, realizate împreună cu familia, în ultimul an fiscal”, senatoarea face unele mențiuni mai mult decât interesante. Mai exact, Monica Anisie declară că a încasat, în 2023, un salariu de 81.499 de lei pe an, adică de 6.791,6 lei pe lună, ca profesor la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București. De asemenea, tot anul trecut, de la aceeași unitate de învățământ preuniversitar, Anisie a mai încasat o „primă de carieră didactică”, în cuantum de 1.599 de lei”, dar și un voucher de vacanță, în sumă de 1.600 de lei.

Practic, Monica Anisie a realizat, odată cu desfășurarea activității de parlamentar, venituri salariale de la Colegiul Național „Tudor Vianu” în sumă totală de 84.599 de lei pe an. Iar, la acesea, se adaugă drepturi de autor aferente sesiunii de Bacalaureat 2023, la Limba și literatura română, în cuantum de încă 981 de lei pe an. În același timp, în 2023, Monica Anisie a mai încasat și indemnizația de senator, în cuantum de 141.636 de lei pe an, adică de 11.803 lei pe lună.

Soțul Monicăi Anisie, pensionar MAI, om de afaceri și consilier la STB

Adunând toate aceste venituri pe care senatoarea PNL le-a realizat, de la stat, în anul fiscal 2023, rezultă o sumă totală de 226.235 de lei pe an (46.170,41 euro), respectiv de 18.852,92 lei pe lună (3.847,33 euro).

Iar lucrurile nu se opresc aici. Soțul senatoarei Monica Anisie, Adrian Anisie, a încasat, conform aceleiași declarații de avere, în anul fiscal 2023, o pensie de serviciu de la Ministerul Afacerilor Interne în sumă de 135.756 de lei pe an, adică de 11.313 lei pe lună. De asemenea, Adrian Anisie a mai încasat și un salariu de 89.597 de lei pe an, adică 7.466,42 de lei pe lună, în calitate de consilier la Societatea de Transport București SA (STB), instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului București, condusă de Nicușor Dan, în calitate de primar, și de Stelian Bujduveanu, în calitate de viceprimar PNL.

Soțul Monicăi Anisie a mai realizat, totodată, venituri de 90.000 de lei, reprezentând dividende de la SC Intelliforce Agency SRL. În total, anul trecut, soțul senatoarei Anisie a încasat 315.353 de lei pe an (64.357,76 euro), respectiv de 26.279,42 de lei pe lună (5.363,15 euro).

În aceste condiții, veniturile soților Anisie în anul fiscal 2023 s-au ridicat la 541.588 de lei pe an (110.528,17 euro), adică la 45.132,3 lei pe lună (9.210,7 euro).

Patru terenuri, trei case și patru mașini

Soții Anisie dețin, potrivit declarației de avere, patru terenuri, dobândite prin donație, moștenire sau contracte de vânzare-cumpărare, cu suprafața totală de 11.831 metri pătrați. Este vorba despre două terenuri intravilane, din care unul, dobândit în 2009, cu suprafața de 1.035 metri pătrați, în Vidra, județul Ilfov, iar al doilea, dobândit în 2020, cu suprafața de 54 metri pătrați, în Valea Doftanei, județul Prahova, la care se adaugă un teren agricol de 10.000 de metri pătrați, din 2010, în Vidra, județul Ilfov, și un teren extravilan la Valea Doftanei, județul Prahova, cu suprafața de 742 metri pătrați, din 2020.

De asemenea, senatoarea împreună cu soțul mai dețin trei imobile, dobândite prin cumpărare și construire, cu suprafața totală de 410,75 metri pătrați. Mai exact, un apartament în București, din 2006, cu suprafața de 57,75 metri pătrați, o casă de vacanță, din 2014, la Vidra, județul Ilfov, cu suprafața de 214 metri pătrați, și un imobil din 2023, cu suprafața de 139 metri pătrați, la Valea Doftanei, județul Prahova.

Monica Anisie are în proprietate patru mașini: un autoturism Hyundai Elantra din 2005, un autoturism Ford Escort din 2018, un autoturism KIA Sportage din 2017 și un autoturism Toyota Rav4 din 2024. În conturi și depozite bancare are economii de 78.803,8 lei.

Familia senatoarei liberale are două credite bancare, la Banca Transilvania. Unul, în sumă de 20.000 de lei, a fost contractat în anul 2013 și este scadent în anul 2026, iar al doilea, în sumă de 120.000 de lei, a fost contractat în 2022 și este scadent în anul 2027.

Soția lui Virgil Guran, două locuri de muncă la stat și membru în două CA-uri

Un alt senator liberal cu o declarație de avere pe anul 2023 interesantă este Virgil Guran. Acesta și-a declarat veniturile la data de 3 iunie 2024, iar, conform acestei declarații, în anul fiscal 2023, a încasat, ca senator în Parlamentul României, o indemnizație în cuantum de 143.315 lei pe an, adică de 11.942,22 de lei pe lună. De asemenea, demnitarul precizează că a mai încasat suma de 1.946 de lei drept dobândă aferentă unui împrumut asociat acordat companiei SC Vitalcoeuro IFN SA. În total, veniturile parlamentarului Virgil Guran, în 2023, s-au ridicat la 145.261 de lei pe an, adică de 12.105,1 lei pe lună.

În același timp, soția lui Virgil Guran, Maria Guran, a reușit, în aceeași perioadă, să cumuleze mai multe salarii de la stat. Respectiv, a încasat de la Ministerul Dezvoltării, conform contractului de muncă, venituri de 63.384 de lei pe an. Tot de la Ministerul Dezvoltării, a mai încasat, ca membru în Consiliul de Administrație, venituri de 18.786 de lei pe an. Tot ca membru al Consiliului de Administrație, Maria Guran a mai realizat venituri de 9.870 de lei de la Administrația Fondului pentru Mediu. Apoi, a mai încasat, în baza unui contract de muncă, de la Agenția Națională Sanitar Veterinară și Siguranță Alimentară, un salariu de 20.440 de lei. La toate acestea, se adaugă dividende în cuantum de 579.366 de lei de la SC Apa Talea SRL, dar și 1.492 de lei reprezentând dobânda împrumutului asociat acordat companiei SC Vitalcoeuro IFN SA. În total, soția senatorului Virgil Guran a câștigat, în anul fiscal 2023, venituri de 693,288 de lei pe an (141.487,35 euro), respectiv de 57.774 de lei pe lună (11.790,61 euro).

Adunate, veniturile familiei Guran în 2023 s-au ridicat la 838.549 de lei pe an (171.1132,45 euro), adică la 69.879,1 lei pe lună (14.261,04 euro).

750.000 de lei, plasamente și investiții

Aceeași declarație de avere, completată și depusă de Virgil Guran la data de 3 iunie 2024, mai arată că familia senatorului de terenuri intravilane, din care 2.340 metri pătrați la Câmpina din 2001, 2.427 metri pătrați în Cornu de Jos, din 2020, precum și trei terenuri la Aninoasa, județul Dâmbovița: 579 metri pătrați din 2022, 475 metri pătrați din 2022 și 559 metri pătrați din 2023.

De asemenea, senatorul mai deține, tot prin încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare, două case de locuit. Una, la Câmpina, de 193 de metri pătrați, din 2001, iar a doua, la Aninoasa, din 2022, de 172 metri pătrați. Virgil Guran mai precizează că, în data de 3 martie 2023, a vândut un teren, către Sabina Laura Dragomir, pe care a încasat suma de 98.044 de lei.

Parlamentarul liberal mai arată că deține în conturi și depozite bancare economii de 154.616,73 lei, dar are și plasamente și investiții în sumă totală de 749.180 de lei. El are 49% din SC Vitalcoeuro IFN SA, în sumă de 403.500 de lei, 50% din SC Dealer Invest SRL, în sumă de 500 de lei, 100% din SC Vital Agent Brokeraj Asigurări SRL, în sumă de 180 de lei, și a acordat un împrumut societății SC Vitalcoeuro IFN SA de 345.000 de lei.

Alina Gorghiu, remunerată de Senat, de Ministerul Justiției și de CSM

Nici declarația de avere pe anul acesta depusă de senatoarea PNL Alina Gorghiu, fosta președintă interimară a Senatului României, în prezent ministru al Justiției în Cabinetul lui Marcel Ciolacu, nu este de ocolit. Iar, ca și în cazul celorlalți doi colegi de Cameră și de partid, rubrica veniturilor din 2023 este la fel de ofertantă.

Astfel, conform declarației de avere din 11 iunie 2024, Alina Gorghiu a încasat, în anul fiscal anterior, o indemnizatie de senator în cuantum de 70.302 lei pe an, După care, a mai încasat, ca ministru al Justiției, o leafă de 84.322 de lei pe an. Tot din calitate de ministru a Justitiei, fiind membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Alina Gorghiu a încasat și de la CSM un salariu anual de 69.873 de lei.

De asemenea, senatoarea PNL a mai realizat câștiguri importante din obligațiuni și titluri de stat în sumă de 23.231 de dolari SUA (106.096 lei) și de 8.369 de euro (41.008,1 lei). În total, Alina Gorghiu a încasat în anul fiscal 2023 venituri de 371.601,1 lei (75.837 de euro), respectiv de 30.966,76 lei pe lună (6.319,75 euro).

Însă, veniturile familiei ministrului Justiției în anul fiscal anterior au fost mult mai consistente. Soțul Alinei Gorghiu, Lucian Isar, a încasat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare din Londra un salariu de 147.470 de lire sterline pe an (869.630,6 lei). De asemenea, din chirii, a mai câștigat 210.800 de euro pe an (52.920 de lei), iar din alocații de la BERD încă 66.456 de lire sterline pe an (391.891,03 lei). Astfel, Lucian Isar a câștigat în total, anul trecut, 1.314.441,63 de lei pe an (268.253,4 euro), respectiv 109.536,8 lei pe lună (22.354,45 euro). De asemenea, cei doi copii ai cuplului Gorghiu-Isar au încasat, în 2023, alocații de stat în sumă totală de 6.144 de lei.

În aceste condiții, veniturile familiei senatoarei PNL în 2023 s-au ridicat, în total, la 1.692.186,73 de lei pe an (345.344,23 de euro), respectiv la 141.015,6 lei pe lună (28.774,7 euro).

Titluri de stat de 479.000 de dolari și de 310.000 de euro

În documentul citat, Alina Gorghiu arată că deține, în nume propriu, un teren extravilan la Mogoșoaia, județul Ilfov, cu suprafața de 1.830 metri pătrați, cumpărat în anul 2005, dar și două imobile. Este vorba despre o casă de locuit în București, din 2008, cu suprafața de 125,25 metri pătrați, precum și despre un apartament în București, din anul 2004, cu suprafața de 174 de metri pătrați, această ultimă proprietate aparținând, în acte, soțului.

Lucian Isar figureză, în această declarație de avere, cu o colecție de ceasuri și bijuterii evaluată la 83.000 de euro, în timp ce Alina Gorghiu precizează că deține lucrări grafice, primite în 2020, în valoare de 8.000 de euro.

Senatoarea și soțul lei declară că au în conturi și depozite bancare economii de 523.556,8 lei, 384,061 euro, 25.429 de lire sterline și 163.617 dolari SUA. Alina Gorghiu mai declară, la capitolul plasamente și investiții, împrumuturi acordate Cabinetului Individual de Avocat Pop Teodor Octavian – Gorghiu Alina Ștefania de 100.000 de lei, la care se adaugă titluri de stat de 479.000 de dolari SUA și de 310.000 de euro. Lucian Isar are un împrumut acordat în nume personal unui anume Aurelian Amurăriței, de 150.000 de dolari SUA, un împrumut acordat companiei Risk and Treasury Advisory, de 613.923 de llei, dar și 100% din capitalul social al aceleiași companii, în valoare de 200 de lei.

Tot Lucian Isar mai apare cu un credit bancar la BRD, în sumă de 38.58 de euro, contractat în anul 2005, cu scadența în anul 2032.

