Vloggerul Andrei Petroff aruncă-n aer „vloggerimea” mioritică

A aplicat o strategie perfectă pentru a-i prinde în plasă pe unii dintre cei mai cunoscuți și urmăriți influenceri din România, trimițându-le un banal pachet de PR cu „Brânza Regelui Carol al III-lea” - brand fals pe care l-a creat în scop demonstrativ, pentru a arăta cum își păcălesc publicul influencerii plătiți pentru a promova produse despre care nu știu absolut nimic. Unii dintre cei prinși în capcană vor să-l dea în judecată, doar că legea e de partea lui, iar din luna august s-au făcut și modificări legislative prin care ANAF, ANPC și CNA impun reguli stricte în privința promovării produselor și serviciilor prin mijloace online.

Demonstrația vloggerului Andrei Petroff, care i-a înfuriat pe influenceri, ar putea fi transformată în campanie comună a autorităților de control ANPC, ANAF și CNA, pe fondul modificărilor legislative care le permit să-i elimine pe toți cei care promovează online produse și servicii. Tânărul care a arătat cât de false sunt „mărturisirile” vedetelor din mediul online nu este nicidecum un diletant, ci un profesionist care se promovează pe contul de LinkedIn ca fiind Strateg, student în ultimul an la Facultatea de Comunicare, Film și Televiziune a Universității din California, absolvent al unui curs de Economie la Harvard și specializat în Relații Internaționale și Economie Politică, la The London School of Economics and Political Science.

Cunoscând foarte bine lumea influencerilor și toate secretele din interior, Andrei „a dat din casă”, într-un singur experiment, tot ce se întâmplă în această nouă „castă” a vedetelor din mediul online care trăiesc din banii primiți pentru a promova orice - de la produse și servicii, până la candidați în campaniile electorale, pentru care influencerii garantează în fața publicului-țintă.

I-a bătut cu armele lor

Fanii influencerilor au aflat, în urma demonstrației lui Andrei Petroff, în ce constă, de fapt, activitatea celor pe care-i urmăresc și faptul că există inclusiv Agenții de Talente - cele care angajează influenceri, pentru a le da astfel de contracte.

Ar putea fi rețeta de succes pentru eliminarea acestor activități, după ce și bloggerii au dispărut, la mai puțin de 10 ani de la lansarea lor pe piață, ca alternativă la mass-media și la companiile de Comunicare, PR, Publicitate și Marketing.

Filmul acțiunii anti-vloggeri arată că Andrei a avut în vedere inclusiv toate problemele de natură juridică ce ar putea apărea, luându-și măsuri de precauție, astfel încât să nu poată câștiga nimeni un proces cu el. În primul rând nu a atacat niciun brand existent și nici nu s-a folosit de vreunul, ci a creat un fals, folosind „ingredientele în trend”: regalitatea, un produs delicios și o metodă „clasică” de promovare.

„Primul pas e să inventezi un brand care sună interesant și un produs care să țină de foame. O să spun că sunt Curtea Regală a României - a nu se confunda, onorată instanță, cu Casa Regală a României sau cu Familia Regală a României - și o să trimit 8 pachete de PR cu un produs intitulat brânza regelui Carol al III-lea”, explică Andrei, în filmul demonstrativ.

Pentru autorități, e un justițiar

Dacă îl vor da în judecată, influencerii riscă nu doar să piardă procesul, ci să-i plătească apoi eventuale despăgubiri, dar să devină și ținta verificărilor din partea mai multor instituții. De altfel, ei pot fi deja verificați, pentru că se derulează chiar în această perioadă campanii de eliminare a publicității mincinoase, la care participă mai multe autorități ale statului.

De luna aceasta, influencerii sunt în atenția ANAF. Autoritatea a publicat un ghid de plată a taxelor pentru cei care câștigă bani de pe internet. Aceștia au obligația să declare sumele obținute și să plătească impozit pe venit și contribuții la stat, dar și produsele primite gratuit în cadrul unei campanii de promovare. Persoanele fizice care obțin bani din postări publicate pe Facebook, Instagram sau TikTok trebuie să depună declarația unică privind impozitul pe venit, până pe 25 mai. Declarația se poate depune la un ghișeu ANAF, prin poștă sau online, prin platforma Spațiul Privat Virtual.

De la 1 august, și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a demarat o acțiune de verificare a conturilor de Instagram ale românilor cu statut de influencer în mediul online. ANPC a trimis scrisori de informare către primii 10 influenceri români la începutul campaniei, informându-i că orice conținut difuzat prin postări pe platforma Instagram trebuie să respecte principiul transparenței. Trebuie să existe claritate maximă asupra oricărui conținut publicitar al postărilor publicate - „publicitatea trebuie să fie clar recunoscută ca atare”. ANPC interzice orice formă de publicitate ascunsă. Regula „trebuie aplicată și cu referire la comunicările difuzate prin intermediul rețelelor de socializare în calitate de influenceri și nu pot lăsa să creadă că acţionează spontan şi dezinteresat dacă, în realitate, promovează un brand”, a explicat ANPC.

Nu-i iartă nici CNA

Vloggerii şi creatorii de conţinut online vor fi verificați și de CNA, conform prevederilor noii Legi a audiovizualului. CNA ar putea să dea amenzi şi să ceară platformelor să suspende un cont pentru un an. Încă nu există o metodă prin care miile de creatori de conţinut online să poată fi monitorizaţi de forul audiovizual, dar se va începe cu cei mai cunoscuți, pe care îi vor verifica mai întâi ANAF și ANPC.

Noua lege a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis şi publicată deja în Monitorul Oficial în vara anului trecut și are un capitol întreg dedicat „platformelor de partajare” - YouTube, TikTok, Instagram, X (fostă Twitter) etc., conținând prevederi care aliniază legislaţia românească la normele europene.

În funcţie de gravitatea faptelor care vor fi constatate, influencerii vor primi amenzi de la 2.000 la 30.000 de lei (între 400 de euro și 6.000 de euro), dacă vloggerii „incită explicit la violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup pe considerente precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, dizabilităţi, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă; - instigă public la săvârşirea de infracţiuni de terorism sau aduc atingere ori prezintă un risc serios şi grav de a aduce atingere securităţii sau sănătăţii publice, inclusiv securităţii şi apărării naţionale”.