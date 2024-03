Apele Române scot la licitație nisipul din Mamaia, de 6 ori mai scump decât în 2022

Scandalul din primăvara lui 2023 s-ar putea repeta, atrag atenția patronatele din turism, pentru că deja a devenit obișnuință întârzierea avizelor pentru amenajarea plajei. De această dată, cea mai afectată stațiune ar fi Mamaia, unde Apele Române au scos la licitație 38 de subsectoare de plajă neatribuite în cele trei etape organizate în cursul anului 2023, din totalul de 44. Cei care au afaceri în acest domeniu sunt nemulțumiți mai ales de faptul că nu li se oferă o legislație ca în Bulgaria, unde sectoarele de plajă se închiriază de la stat pe perioade de 20 de ani, nu pentru 2 ani, astfel încât să fie compromise investițiile.

Operatorii economici de pe Litoral se plâng de faptul că anul acesta, o suprafață de plajă a ajuns să fie închiriată de Apele Române cu până la 55.000 de euro, iar prețurile sunt, în general, de 6 ori mai mari decât acum doi ani. Situația îi afectează grav pe investitorii care și-ar dori continuitate pe suprafețele pe care le-au administrat până acum, pentru că nu au luat în calcul scumpirile.

Licitațiile se fac acum doar pentru un an, deși inițial se închiriau sectoarele de plajă pe perioade de 10 ani, astfel încât să se justifice investițiile ce trebuie făcute.

Joi, 29 februarie, a fost reluată procedura de licitație pentru sectoarele de plajă ale căror contracte de închiriere au expirat și nu au fost atribuite la licitațiile anterioare. Licitația o organizează Administrația Națională ,,Apele Române” (ANAR). Cele mai multe subsectoare scoase la licitație sunt localizate în stațiunea Mamaia (38), alte 4 sunt în Constanța, iar în Saturn și Mangalia este scos la licitație câte un subsector.

Explicația pe care au dat-o Apele Române pentru reducerea perioadelor de închiriere este că până se ajunge la o egalizare a perioadelor de contractare, pentru a se face din nou licitații pentru perioade de 10 ani, toate suprafețele de plajă pentru care expiră contractele vor fi scoase la licitație pe perioade scurte, acum ajungându-se la finalul acestei perioade de tranziție din ultimii trei ani. Dar tot acum au crescut foarte mult și prețurile, deși e mai greu de scos investiția.

E previzibil doar haosul

Patronatele din turism se așteaptă să fie și la începutul sezonului estival de anul acesta probleme legate de întârzieri la obținerea tuturor avizelor necesare pentru amenajarea suprafețelor de plajă care vor fi atribuite în urma licitației. Din cauza acestor întârzieri, cei care vor să înceapă construirea teraselor, barurilor, restaurantelor sau a altor zone specifice plajei ar putea pierde prima lună a sezonului de concedii, așa cum s-a întâmplat și în 2023.

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) a făcut apel la ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, către ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, şi către directorul Administraţiei Naţionale a Apelor Române, Sorin Lucaci, pentru a soluţiona situaţia plajelor, în vederea pregătirii sezonului estival 2024. „Pe noi ne interesează turistul și îl plasăm ca prioritate în jurul căreia trebuie construită o strategie reală de management al plajelor - astfel încât să nu mai ajungem la momentele critice care ne-au adus atât de multe deservicii, în anii trecuți”, a explicat Corina Martin, Secretarul General FPIOR.

România se sabotează

Aceasta a declarat, pentru Jurnalul, că aștepta o altă abordare din partea actualului guvern, după scandalul de anul trecut, când fostul ministru al Mediului, Tánczos Barna, declarase că la ministerul pe care îl conducea nu se face turism, deci interesul Apelor Române este să închirieze la prețuri cât mai mari. Cei care au afaceri pe Litoral s-au revoltat, arătând că prin această abordare și prin refuzul de a face o strategie comună între Ministerul Mediului, Ministerul Economiei și mediul de afaceri, practic, statul român își sabotează turismul, în beneficiul țărilor care reprezintă concurența pentru litoralul românesc.

Bulgaria, de exemplu, absoarbe o mare parte a turiștilor români care nu se mai duc în stațiunile noastre din cauza prețurilor foarte mari de pe plaje, în timp ce hotelurile bulgarilor oferă serviciile gratuit, dar nimeni nu explică de ce există această situație. În timp ce Bulgaria face contracte de închiriere a sectoarelor de plajă pe 20 de ani, cu planuri clare de investiții și strategii integrate pentru dezvoltarea turismului, România a ajuns să scoată plajele la licitație pe un an și la prețuri exorbitante, astfel încât investitorul e, practic, obligat să aplice prețuri foarte mari, ca să-și acopere măcar investiția.

Una au promis, alta au făcut

Corina Martin a mai explicat pentru Jurnalul că la întâlnirea organizată la Prefectura Constanța, pe 21 februarie, unde a participat și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, mediul de afaceri a cerut o situație clară a sectoarelor de plajă care vor fi scoase la licitație, dar reprezentanții ANAR le-au spus celor prezenți că sunt circa 70 de sectoare de plajă pentru care expiră contractele de închiriere, cele mai multe fiind în Eforie Nord. Acum, când s-au scos la licitație cele 44 de subsectoare, s-a constatat că cele mai multe sunt la Mamaia și nu e nici măcar unul la Eforie Nord.

Problema cea mai gravă, în acest caz, este că investitorii care vor licita vor fi nevoiți să-și scoată banii doar în această vară, în condițiile în care plajele trebuie să fie libere – adică totul se demolează înainte de atribuire, chiar dacă același operator economic licitează pentru porțiunea pe care a avut-o închiriată, urmând să-și reconstruiască totul în mai puțin de două săptămâni, până începe sezonul, după ce obține autorizațiile.

Preferă să deschidă fără autorizații

De fapt, operatorii economici au explicat, de anul trecut, că durează 6 luni să reamenajeze plaja, dacă așteaptă toate autorizațiile de construire și de funcționare. Tocmai de aceea, la începutul sezonului estival din 2023, peste 80% dintre plaje au fost găsite funcționând neautorizat, pentru că mulți au de ales între a nu deschide sezonul sau a funcționa ilegal, plătind amenzi până obțin toate documentele necesare funcționării.

Costurile acestui circ devenit anual sunt suportate de turiști, dar se vor regăsi în economia României, ca scăderi la Produsul Intern Brut, nu doar acum, ci pe termen lung, prin degradarea sistematică a imaginii litoralului românesc.

INFORMARE Cu privire la Licitatii plaje 2024 Ca urmare a publicării Anunțului 5364/LM/27.02.2024 de participare la licitația publică etapa I, 2024, pentru închirierea unor bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea ANAR vă informăm că au fost scoase la licitație 44 de subsectoare de plajă, conform detalierii din anunt. Precizam ca in cadrul anunturilor de atribuire in urma etapelor desfasurate in anul 2023, sunt publicate preturile adjudecate in cadrul procedurilor de licitatie, acestea fiind ofertate conform principiilor de licitatie publica. Preturile initiale de pornire au respectat nivelul stabilit pe functii si categorii de plaja aprobat prin O.U.G nr. 8/2023 privind Procedura de închiriere a suprafețelor de plajă turistică pentru sezoanele estivale 2023 -2024, document care a parcurs in prealabil procedura publica de consultare. In urma celor trei etape de licitatie in anul 2023, s-a atribuit un procent de 72% din totalul sectoarelor/subsectoarelor intrate in licitatie. In ce priveste nivelul de pret adjudecat, acesta a fost cu 58% peste valoarea totala de pornire. Din punct de vedere al termenelor de derulare a procedurii, acestea au respectat termenele prevazute de OUG Nr. 8/2023, care au fost deja reduse fata de cele prevazute in Codul Administrativ aprobat prin OUG Nr. 57/2019.

