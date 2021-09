Autoritățile din Argeș își bat joc de trei sate: 8 kilometri până la prima stație de autobuz!

Scoasă la iveală de tragedia de la Caracal, problema transportului în comun încă există în multe locuri. În Poiana Lacului, lângă Pitești, mai mulți elevi de liceu sunt nevoiți să circule pe jos sau cu ocazie, pentru că în satul lor nu ajung microbuze. Și la fel fac naveta și adulții. Autoritățile ridică din umeri.

Sămara, Dealul Orașului, Metofu sunt trei sate din comuna Poiana Lacului ce nu au mijloace de transport în comun. În 2021 și după zeci de sesizări, de proteste, de audiențe la Primărie și telefoane la Consiliul Județean Argeș. Oamenii au mers chiar și la patronul care are licența de transport în comună. Li s-a spus că nu mai are șofer pentru zona lor și că o să angajeze, dar nu s-a întâmplat. Și lucrurile au fost lăsate așa luni întregi.

Acum, elevii de liceu trebuie să meargă la școală. Circulă pe jos până la primul loc prin care trece un microbuz. Au de mers 3 kilometri ca să iasă la drumul principal, o șosea națională ce trece prin localiatea aflată la doar 20 de minute de Pitești. Asta înseamnă să plece de acasă cu două ore înainte de începerea cursurilor. Cei mai mulți învață după-amiaza, așa că cea mai mare problemă apare seara. „Seara nu mai trece nici microbuzul de Cotmeana, cel pe care îl iau ei ziua. Doar Poiana Lacului. Adică un mijloc de transport ce îi lasă în centrul localității și ar avea de mers pe jos 8 kilometri, pe întuneric. Ne mai ducem părinții cu mașini. Facem cu rândul și îi luăm pe toți. Niciodată o mașină nu pleacă doar cu copiii mei, ci cu mai mulți. Dar și noi muncim. Sunt fete și trebuie să vină pe jos, prin beznă. Noi am mai făcut scandal și a venit un maxi-taxi și a făcut o lună, nici atunci toate cursele. Ne costă 10 lei dus-întors, în afară de ce plătesc ei în oraș, bilet de autobuz”, povestește una dintre familiile afectate.

Navetiștii, la voia sorții

Pe lângă elevi, mai sunt și oameni care lucrează la firme din Pitești. Sau bătrânii care trebuie să ajungă din aceste sate la medicii de familie care au cabinete în centrul localității. Singura lor șansă este să fie luați la ocazie, iar din sat, șansele sunt mici. Femeile povestesc cum au stat și două ore la poartă ca să găsească un mijloc de transport. Nu le este mai ușor nici celor care pleacă zilnic și nu au mașini sau permise de conducere. „Sunt navetistă și, dacă nu mai prind maxi-taxi când ies de la serviciu, merg la ocazie. Vă spun sincer că îmi este frică. Nici nu ai prea mult de ales că nu oprește toată lumea, așa că tot ce poți face este să speri că nu dai peste vreun nebun, ca la Caracal. Avem și noi fete. Trăim cu teama asta zi de zi, că poate nu mai ajungi sau poate nu îți mai ajung copiii acasă”, ne spune o altă localnică.

Firma de transport este în insolvență

Primăria Poiana Lacului a fost prima care a spus că nu are nicio putere. Drumul este unul județean, așa că nu este autoritatea locală cea care face contractele de tranport. Consiliul Județean a tot încercat discuții cu cel care are licența, un act pe care îl poate retrage doar Autoritatea Rutieră Română. Printre hârtii și vorbe, oamenii nu mai înțeleg nimic și rămân cu problema. „Patronul firmei nu vrea să mai aducă mașină și nu explică motivul. Nu explică nimic. Am fost cu oamenii și la sediul firmei, și la Autoritatea Rutieră, dar degeaba. Mi-a zis să mă duc eu șofer. Eu îi anulam contractul dacă puteam și făceam licitație, dar zic că e pandemie și nu s-a putut organiza”, se scuză primarul Ion Dumitrache.

„Colegii mei de la Autoritatea Județeană de Transport au fost sesizați în această privință și chiar s-au deplasat în satul Sămara. Traseul propriu-zis, conform autorizației de transport, include și acest sat, însă, din varii motive, maxi-taxiul nu mai ajunge acolo. Consiliul Județean Argeș are atribuții limitate. Putem trimite o adresă către Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier și operatorului de transport să identificăm motivul pentru care s-a modificat traseul. Vom analiza cum ne putem implica pentru a rezolva această situație. Firma de transport este în insolvență, trebuie să predea mașina de pe traseu și va fi trimisă apoi la Sămara. Facem acolo și un studiu de trafic”, a spus Adrian Bughiu, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș.