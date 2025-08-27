Sistemul de termoficare al Capitalei crapă, iar Termoenergetica se îngroapă în pierderi de 1,2 miliarde de lei 

După mai multe zile în care angajații Termoenergetica au intervenit pentru remedierea avariei, ieri încă erau blocuri care nu aveau apă caldă, pentru că lucrările de remediere a avariei majore de pe Splaiul Unirii au generat noi probleme în rețeaua de transport a agentului termic. „În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii, procesele de presiune și repunere în funcțiune a sistemului au generat solicitări suplimentare asupra infrastructurii existente. Aceste manevre tehnice au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport, situație care necesită intervenții imediate și punctuale în toate locațiile identificate”, a comunicat luni Termoenergetica. Până când aceste probleme vor fi rezolvate de conducerea municipalității, rețeaua de termoficare continuă să înregistreze pierderi de milioane de litri de apă pe oră, iar situația financiară a companiei Termoenergetica devine tot mai complicată.

Pierderile apă fierbinte ale sistemului de termoficare al Capitalei au crescut permanent în ultimii ani din cauza vechimii conductelor care cedează tot mai des. Ritmul lor de înlocuire este extrem de lent, ceea ce face ca pierderile să se acumuleze cu repeziciune în conturile companie Termoenergetica, administratorul sistemului de termoficare, și, implicit, asupra bucureștenilor care plătesc facturile. Avariile la rețea urmate de oprirea furnizării apei calde au devenit un lucru obișnuit pentru locuitorii Capitalei, iar apropierea sezonului rece, când se va relua și furnizarea căldurii, va pune o presiune suplimentară pe rețeaua de conducte învechite.

Sistemul este îmbătrânit

Sistemul de termoficare al Bucureștiului deservește astăzi circa 63% din gospodării - peste 560.000 de apartamente, alături de instituții publice, agenți economici și sere. Agentul termic este transportat printr-o rețea uriașă: 987 km de conducte primare și aproape 3.000 km de conducte secundare. Starea rețelei este critică, iar cifrele sunt concludente în acest sens: 69% din conductele principale și 48% din cele secundare au mai mult de 25 de ani, în timp ce doar 10,5% din rețeaua principală și 22% din cea secundară au o vechime mai mică de 10 ani. În ciuda unui program de reabilitare desfășurat între 2020 și 2024, în care au fost înlocuiți aproximativ 300 km de conducte, pierderile rămân la un nivel foarte ridicat.

În anul 2024, sistemul de termoficare al Bucureștiului a înregistrat pierderi semnificative, culminând cu o datorie a Termoenergetica către ELCEN, producătorul agentului termic, în valoare de peste 1,18 miliarde de lei la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, facturi neachitate pentru consumul din martie-decembrie 2024.

Pământul, inundat cu apă fierbinte

Problemele sunt accentuate de faptul că producția din centrale din municipiul București scade foarte mult în perioada aprilie-octombrie în absența termoficării și din cauza vechimii grupurilor generatoare din centralele existente, subliniază raportul „Starea Mediului București 2025”. Energia termică este furnizată de Compania Municipală Termoenergetica București SA, prin intermediul rețelei existente. Aceasta include 46 de centrale de cvartal, 1.012 puncte termice și module termice, 987,34 km de conducte primare și 2.964,64 km de conducte secundare. Din cauza vechimii foarte mari a rețelei de termoficare, se pierd pe rețeaua de distribuție circa 2,2 milioane litri de apă fierbinte pe oră, conform datelor Termoenergetica. Această cantitate uriașă de apă fierbinte se pierde zilnic în pământ prin fisurile din conducte, afectând inclusiv solul

S-au reabilitat doar 300 km de rețea principală

În ultimii 5 ani s-a început un amplu program de reabilitare a rețelei de distribuție a agentului termic, între 2020-2024 fiind reabilitați 300 km de conducte din rețeaua principală. Rețeaua de distribuție a energiei termice acoperă circa 63% din gospodăriile municipiului București (circa 562.000 de locuințe aflate în 8.200 de blocuri şi 600 de imobile, 5.600 de instituții bugetare, agenți economici şi sere). Restul își produc energia termică prin centrale de imobil, centrale individuale și chiar sobe. În cazul centralelor de imobil și al celor individuale, combustibilul utilizat este gazul metan. De altfel, peste 90% din locuințe au acces la rețeaua de alimentare cu gaz metan, distribuția realizându-se prin cei 2.142,8 km de conducte.

Termoenergetica, pierderi financiare semnificative

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. a înregistrat o cifră de afaceri de 2.299.216.758 de lei în 2024, dar a raportat o pierdere de 208.204.253 de lei. Aceste date indică dificultăți financiare pentru companie, care a înregistrat pierderi semnificative în 2024, chiar dacă a avut o cifră de afaceri mare. După anul 2020 compania municipalității a înregistrat permanent pierderi, cele mai mari fiind raportate în 2022 când s-au ridicat la circa 427 de milioane de lei. Per total, în intervalul 2020-2024, pierderile cumulate s-au ridicat la aproape 1,2 miliarde de lei. Compania a fost înființată în primăvara anului 2019, acesta fiind, de altfel, și singurul în care compania a raportat profit, el ridicându-se la 7,87 de milioane de lei.

Probleme și cu energia electrică în București

Și energia electrică produsă la nivelul orașului este insuficientă, așa că ea este suplimentată prin aprovizionare din rețeaua națională gestionată de Transelectrica. Gradul de conectare al gospodăriilor cu energie electrică este de 100%. Cu toate acestea, conform societății Transelectrica, apar probleme în aprovizionarea cu energie electrică în municipiul București în special în timpul iernii și al valurilor de căldură, când consumul depășește 1.500 MW la vârful de sarcină, ce reprezintă circa 77% din capacitatea de injecție din Rețeaua Electrică de Transport în Rețeaua Electrică de Distribuție (1.950 MW).

