Câți bani învârte piața de carte digitală în România

Tinerii români nu fac excepție, preferința acestora pentru e-book sau audiobook, în detrimentul cărții tipărite, constituind un exemplu concludent. Dar să conturăm scena acestor tendințe/metamorfoze, nu de alta, dar trebuie să înțelegem că cel mai probabil copiii și nepoții noștri nu vor mai citi cărți, ci, mai degrabă, le vor asculta. Tot e/ar fi bine, nu.

„Românii vor cumpăra cărți în format digital (e-book și audiobook) în valoare de cel puțin 50 de milioane de lei până în 2025”, arată rezultatele studiului „Piața de carte digitală din România”, prima cercetare de piață dedicată audiobookurilor și e-bookurilor din țara noastră, realizată de platforma (în limba română) Voxa. Ce înseamnă, concret, aceste date? „Audiobookurile reprezintă formatul de carte cu cea mai accelerată creștere în ultimii 5-6 ani la nivel internațional, iar această industrie a crescut puternic în primul an de activitate și în România. Estimările noastre arată că piața cărților în format digital va ajunge la 10% în următorii trei ani, față de sub 1%, cât este în prezent. Iar aceste cifre vor conduce și la o transformare la nivelul societății, pentru că accesul instantaneu și nelimitat la o bibliotecă enormă și timpul câștigat pentru lectură datorită formatului audio vor asigura cea mai importantă creștere a consumului de carte din ultimele decenii”, apreciază Dan Vidrașcu, CEO al Voxa, prima platformă de audiobookuri și e-bookuri în limba română.

Japonia - în cap, România - în coadă

Dar să aprofundăm subiectul! Vânzările de carte din România (în format tipărit, e-book și audiobook la un loc) sunt estimate în prezent la valoarea de aproximativ 500 de milioane de lei, cu mențiunea că piața de carte digitală are o valoare de sub 5 milioane de lei. Ce se întâmplă în acest timp în lumea civilizată? Cedăm cuvântul lui Dan Vidrașcu. „În 2021, în Japonia, formatul digital a reprezentat circa 38% din vânzările totale de carte, iar în SUA ponderea digitalului a fost de aproape 25%, potrivit unui raport al World Intellectual Property Organisation (WIPO). În statele europene, audiobook-urile și e-bookurile reprezintă până la 15% din piața de carte, cu ponderi mai ridicate în statele nordice”. Suntem, cât de cât, în pas cu noile dispoziții culturale, nu? „Aceste tendințe internaționale încep să se reflecte și în comportamentul pasionaților de lectură de pe plan local, chiar am sesizat o cerere în creștere pentru audiobookurile în limba română”, ne asigură Dan Vidrașcu.

190.000 de români, seduși de noul trend

2022 a marcat primul an de activitate al segmentului de audiobookuri în limba română de pe piața de carte din România, platforma Voxa, de pildă, încheindu-și socotelile (în primele douăsprezece luni) pe plus, cu venituri din abonamente în valoare de circa 4 milioane de lei și un număr de 160.000 de utilizatori recurenți. Până în martie 2023, numărul de utilizatori Voxa depășise 190.000 de persoane... Așadar, o afacere deloc de lepădat!

Top 3 audiobooks

„Gândește ca un călugăr”, cartea scrisă de Jay Shetty (povestitor, podcaster și fost călugăr) și narată de actorul Mihai Călin, se află pe primul loc în topul celor mai ascultate cărți pe Voxa de la lansarea platformei până în prezent. „De ce nu mi-a spus nimeni asta până acum”, volum conceput de dr. Julie Smith și narat de Cristina Stănciulescu, precum și „Gânduri către sine însuși” de Marcus Aurelius, narată de Marcel Iureș, completează top trei al celor mai ascultate cărți traduse de Voxa în limba română.

68.000 de titluri disponibile

În prezent, platforma Voxa cuprinde peste 68.000 de titluri (audiobook și e-book în limba română și în limba engleză), iar în primul an de activitate aplicația a fost descărcată de mai bine de 190.000 de persoane.

500 de milioane de lei anual generează vânzările de carte din România (în format tipărit, e-book și audiobook la un loc)

Piața de carte în format digital (e-book și audiobook) va atinge cel puțin 50 de milioane de lei la nivelul anului 2025 și va reprezenta 10% din piața de carte din România - potrivit unui studiu de specialitate marca Voxa

››› Vezi galeria foto ‹‹‹