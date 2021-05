Biserica Urși, premiată peste granițe

Satul Urși, din județul Vâlcea, este pomenit acum în toată Europa. Biserica din lemn a localității este de renume internațional, după ce a ajuns pe lista câștigătorilor Premiilor Europene de Patrimoniu. Lăcașul de cult este acum nu doar în patrimoniul național, ci se bucură de recunoaștere și dincolo de granițe. Am mers la Urși să vedem cum privesc localnicii acest premiu și am aflat că restaurarea bisericii s-a făcut cu tot satul.

Când intri în curtea Bisericii Urși treci, mai întâi, prin cimitir. Mormintele îngrijite și mirosul de salcâm ce se răspândește peste tot arată că am ajuns într-un sat de oameni gospodari. Nu facem nici doi pași și o găsim pe tanti Ilinca, o săteancă ce își îngrijește mormintele. Înainte de a se apuca de treabă, a aprins lumânări și tămâie. O salutăm, ne răspunde blajin și întreabă dacă am venit să lucrăm la biserică. Asta a făcut 10 ani. Lucrările de restaurare au început în 2010 și s-au terminat în 2020. În tot acest timp, tinerii care apăreau în sat era clar unde vin: să lucreze la refacerea lăcașului de cult. „Au muncit mult aici. Erau toți așa tineri, ca dumneavoastră, și lucrau mereu. Acum aștept să sfințească biserica și să vin la slujbe aici. Îmi dă liniște locul ăsta, sunt așa aproape de Dumnezeu și mă rog mereu. Să vă rugați! Toți trebuie și avem nevoie de locuri în care să ne rugăm, căci viața de acum e trecătoare și cine știe ce ne așteaptă dincolo”, ne sfătuiește tanti Ilinca. Ne luăm la revedere de la ea și continuăm să pășim pe alee. Mirosul florilor de salcâm e din ce în ce mai puternic.

Am fost la Urși și în 2019 și sesizăm că, atunci, în curtea bisericii mai era o construcție, ce acum lipsește. Apare preotul, care ne explică zâmbind cum, în momentul în care s-au apucat de lucru, specialiștii au făcut schele și acoperiș care să protejeze biserica veche. Au estimat că lucrările vor dura mult, așa că a fost nevoie de o construcție de siguranță peste cea veche. Acum, că lucrurile sunt finalizate, acea parte a dispărut. „Tatăl meu a încercat să introducă biserica într-un program de refacere după 1980. Nu a reușit. Erau hârtii multe, cerințe, așa era în comunism și nu s-a putut. Apoi, în anul 2002, a încercat din nou. Proiectul nostru a fost lăsat undeva de-o parte. În 2010, a venit la Urși Ștefan Sturza de la Fundația Pro Patrimonio. Tata era în putere și i-a arătat biserica și i-a explicat. Atunci, domnul Sturza a spus că va fi refăcută de urgență. Nici nu pot estima cât de mulți oameni au muncit aici. Pe lângă specialiști, am fost toți, săteni și alte persoane. Femeile din sat au gătit pe rând. Localnicii i-au cazat pe voluntari. Așa a vrut Dumnezeu. Să nu fie făcută până atunci. Chiar în 2009, când erau mai mulți arhitecți să o cerceteze, s-a prăbușit bolta altarului, nu se ținea bine, un stâlp de susținere era desprins. Ca să putem să ne bucurăm astăzi de această minunăție, am muncit enorm, a fost multă implicare”, povestește părintele Constantin Valeriu Șerban.

Pictura, unică în România

Cu fundația refăcută, acoperișul și interiorul, Biserica Urși va putea fi sfințită și să fie, din nou, loc de slujbe. Deși mică, biserica este impresionantă. Pictura murală este unică în țară, ceea ce o face greu de refăcut. La interior a fost marea provocarea pentru specialiști. „Nu e la fel ca alte biserici din lemn, am făcut multe teste. Am folosit materiale compatibile cu materialul originar. Toți profesorii de la catedra de Arte au pus umărul și ne-au sprijinit. Special a fost faptul că am avut multă colaborare din partea comunității locale. Toți ne-au ajutat pentru bisericuța asta. Numai primari câți s-au schimbat în 10 ani. Bucătărese au fost zeci sau sute. Un domn cu un gater ne-a tăiat tot lemnul. Alți săteni ne transportau cu tractorul sau cu ce puteau. Copiii din sat, cei mai mari, veneau și ei la lucru acolo. În timp am adunat toate listele cu numele celor care au lucrat și le-am trecut pe filmulețul care a făcut parte din prezentarea proiectului câștigător. Au fost peste o sută de voluntari, peste 40 de studenți de la secții de restaurare. Am avut și antropologi și istorici de artă, etnologi. Au fost înlocuite bârne din cele putrede, în rest totul a fost consolidat. Premiul a venit ca o încununare a muncii. Tot treceau anii, erau greu, dar a meritat. Premiul va ajuta și alte biserici de lemn și alte în inițiative de acest gen. Faptul că e premiat un proiect de voluntariat îi va motiva și pe alții, și pe donatori. Nu am fi reușit fără donatori”, spune Ana Chiricuță, restaurator.

Biserica Urși urmează să fie sfințită în acest an.