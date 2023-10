Coaliția pentru Bucovina

În zi de mare sărbătoare, de Sfânta Parascheva și la 170 de ani de la nașterea marelui compozitor Ciprian Porumbescu, evenimentul organizat de Antena 3 CNN a constituit prilejul perfect pentru o dezbatere despre soluțiile ideale care stau la baza creșterilor în turismul din România. OMD-ul este primul de acest fel creat la nivel național, celelalte fiind organizații locale, nu județene. În OMD au intrat autoritățile locale și județene, mediul de afaceri și instituțiile responsabile de promovare a regiunii. S-au asociat cu scopul dezvoltării turismului, dar și pentru atragerea investitorilor de orice fel, în acest județ.

Bucovina a fost prima regiune care s-a promovat printr-o formă foarte productivă de asociere, după anul 2000 - APT (Asociația Pentru Turism). De atunci s-au înregistrat continuu creșteri în turism, zona devenind din ce în ce mai atractivă. Actualul OMD duce mai departe ceea ce a reușit să creeze APT Bucovina, adăugând idei și proiecte noi, care le completează pe cele deja implementate cu mare succes. Președintele OMD Bucovina este fostul ministru al Agriculturii și al Transporturilor, Gheorghe Flutur, acesta fiind și președintele Consiliului Județean Suceava.

În cadrul evenimentului, președintele OMD Bucovina a arătat importanța asocierii factorilor de decizie din regiune, pentru promovarea turismului, prezentând elementele de bază ale strategiei de dezvoltare a întregii zone. Flutur a explicat și de ce județul său este una dintre cele mai vizitate zone din România.

„Aș spune ceva despre succesul din ultimii ani. Am încercat să ne implicăm în investiții, de la pensiunile agroturistice, la patrimoniul cultural și natural. Am modernizat drumurile, de exemplu cel către Platoul Rarăului. Avem 600 de kilometri de pistă de bicicletă”, a explicat Flutur, referindu-se la „Via Transilvanica”.

Gheorghe Flutur, a subliniat că odată cu lansarea Stațiunii Turistice Bucovina, oferta pentru vizitatorii din zonă va fi mărită, cu proiecte precum „Trenul Zăpezii”, sau cu extinderea programului de schi de la Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Vorbind despre obiectivele turistice care au făcut să crească atractivitatea acestei zone, președintele CJ a amintit și de hergheliile de la Lucina și Rădăuți, printre cele mai vechi și mai mari din România.

Investiții pentru un viitor verde

Ceea ce vizează, în prezent, OMD Bucovina, este atragerea unor noi investiții, modernizarea întregului județ și creșterea numărului de înnoptări ale turiștilor care se cazează în județul Suceava, prin sporirea atractivității zonei.

Unul dintre actorii principali în această Organizație de Management a Destinației este municipiul Suceava. Orașul a văzut transformări majore în ultimii ani și a ajuns să fie unul dintre cele două în România selectate între cele 100 de localităţi inteligente din Europa. Planurile Organizației de Management a Destinației sunt mari. În cadrul Conferinței organizate de Antena 3 CNN au fost expuse multe dintre aceste proiecte de viitor, investiții pentru dezvoltarea turismului. Una dintre necesitățile cele mai mari a fost identificată de toți participanții ca fiind nevoia de drumuri de mare viteză, autostrăzi, care să permită accesul cât mai ușor al turiștilor.

La eveniment au participat și reprezentanții celorlalte instituții care fac parte din OMD-ul regional pentru promovarea Bucovinei. Primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu, și Ministrul Mediului, Mircea Fechet, au vorbit despre investițiile în soluții „verzi” și importanța lor pentru ecoturism.

„Suceava este primul oraș care a avut transport electric în România și e primul oraș care astăzi are transport electric 100%. Încercăm să facem un turism organizat, inteligent, în așa fel încât să avem cu toții de câștigat. Avem o societate nouă de termoficare, avem 75 de stații de încărcare rapidă și standard pentru mașini electrice, suntem foarte aproape de aprobarea unui parc de panouri fotovoltaice, avem multe proiecte și strategii și o foarte bună colaborare cu universitatea care vine cu soluții și proiecte inteligente. Depunem proiecte împreună cu Universitatea de la Suceava”, a explicat, în cadrul conferinței, primarul Sucevei.

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a completat cele spuse de primarul municipiului reședință de județ, vorbind despre ecoturismul din Bucovina. „Sunt foarte interesat de acest subiect. Bucovina este și destinația mea preferată. Cea mai bună ciorbă rădăuțeană și cei mai buni papanași, cu siguranță îi găsim în Bucovina. Când spui ecoturism, primul lucru la care ne gândim este conectarea la natură și este mai mult decât o tendință. Este un angajament pentru un turism responsabil și ar trebui să vină la pachet cu îmbunătățirea bunăstării comunităților locale”, a explicat Fechet.

Importanța monumentelor UNESCO

Pe lângă natura care a fost foarte generoasă cu această zonă a României, patrimoniul cultural completează oferta de nerefuzat pentru orice turist român sau străin. Despre importanța acestui patrimoniu a vorbit, în cadrul conferinței, și Lucian Gheorghiu, președinte executiv al Camerei de Comerț și Industrie Suceava. „Eu sunt adeptul ideii că România are nevoie de un minister al Culturii și Turismului, cum a avut Grecia. Aceste două domenii îngemănate ar putea avea o acțiune mult mai concertată. Bucovina chiar este un exemplu, la nivel național. Avem patrimoniul natural, dar în mod cert monumentele UNESCO au dus la încărcătura spirituală care atrage oameni din toate părțile lumii. S-au făcut foarte multe lucruri pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural”, a explicat Gheorghiu. Acesta a mai spus că sunt 18.720 de companii active în județ, dintre care 1.420 de firme activează în domeniul HoReCa, adică 7,5% din totalul firmelor din acest județ. În regiune sunt peste 6.300 de locuri de muncă în industria HoReCa, deşi Bucovina a fost puternic afectată de pandemie. „S-ar putea vorbi chiar despre o revigorare a acestui domeniu de activitate, iar digitalizarea joacă un rol de frunte”, a mai explicat Lucian Gheorghiu.

Prezent la dezbaterea organizată de Antena 3 CNN, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est, Vasile Asandei, a spus că Bucovina este un exemplu în atragerea de finanțări atât pentru investiții de renovare și restaurare, cât și pentru fondurile de dezvoltare a infrastructurii turistice.

Cu ajutorul patrimoniului natural și cultural, turismul din Bucovina s-a dezvoltat în jurul celor 25 de stațiuni din județ. La nivel național sunt în total circa 200 de stațiuni, ceea ce arată importanța pentru turism a acestei zone

Sâmbătă, la Suceava a avut loc și un eveniment demn de Cartea Recordurilor, dedicat marelui compozitor Ciprian Porumbescu. Pentru a marca 170 de ani de la nașterea compozitorului, 170 de violoniști au interpret, în centrul Sucevei, Balada lui Ciprian Porumbescu, lângă Palatul Administrativ.

Componența OMD Bucovina

Membrii fondatori ai OMD Bucovina sunt județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava, Organizația de Management al Destinației Locale „Suceava – Orașul Cetății de Scaun”, Organizația de Management al Destinației Locale „Țara Dornelor”, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Regia Autonomă „Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava”, Municipiul Câmpulung Moldovenesc prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Municipiul Fălticeni prin Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, Orașul Gura Humorului prin Consiliul Local al Orașului Gura Humorului, Orașul Siret prin Consiliul Local al Orașului Siret, Comuna Coșna prin Consiliul Local al Comunei Coșna, Comuna Fundu Moldovei prin Consiliul Local al Comunei Fundu Moldovei, Comuna Pojorâta prin Consiliul Local al Comunei Pojorâta, Comuna Sadova prin Consiliul Local al Comunei Sadova și Asociația „Produs în Bucovina”.

Circuite naționale și europene

Circuitul pentru bicicletă pornește din Bucovina, de la Mănăstirea Putna, având 136 km. Traseul leagă zone pitorești și monumente istorice unice în lume, mergând spre depresiunea Sucevița, apoi prin Vatra Moldoviței, prin Obcinele Bucovinei către Pasul Mestecăniș din comuna Pojorâta, continuând spre Țara Dornelor, prin munții Giumalău, Suhard și Călimani. De acolo, drumul șerpuiește pe dealuri și poieni, până în Poiana Negri și Poiana Stampei, localitate care încheie traseul din regiunea istorică Bucovina.

Gheorghe Flutur a vorbit și despre Via Mariae, un traseu al turismului spiritual, de pelerinaj, care se bazează pe cinstirea Sfintei Maria de către popoarele din Europa Centrală, dar totodată unește locurile mariane și valorile istorice, culturale aflate de-a a lungul traseului, fără să deosebire de religie. Via Mariae are ca scop construirea în Europa Centrală a traseului turistic și de pelerinaj, respectiv a rețelei care să sistematizeze valorile religioase din această regiune.

Drumul trasează o cruce pe harta Europei Centrale ( Austria, Ungaria, România, Slovacia, Polonia, Croația, Bosnia), realizând astfel o rețea de trasee de pelerinaj bazate pe valorile locale, asemănător cu El Camino.

Drumul simbolic Izvoarele Sucevei – Șepit

Cu o zi înainte de evenimentele de la Suceava a fost finalizat, în mod simbolic, drumul către viitoarea vamă cu Ucraina, de la Izvoarele Sucevei – Șepit, localitatea în care s-a născut marele compozitor Ciprian Porumbescu. S-au modernizat trei kilometri de drum de la Izvoarele Sucevei până la granița cu Ucraina și alți trei km în Ucraina, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier, o investiție similară realizându-se și în partea ucraineană.

Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina”

Vineri s-a deschis, în centrul Sucevei, și Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina”, care nu e întâmplător – așa cum a declarat, în cadrul conferinței din seria „România Inteligentă”, președintele CJ Suceava și al OMD Bucovina, Gheorghe Flutur. Sucevenii și turiștii au fost întâmpinați, timp de trei zile, cu preparate din carne, brânzeturi, plăcinte, cozonaci, prăjituri, zacuscă, murături, afinată, zmeurată, must, suc de mere, fructe şi legume de la producătorii locali.

Această asociere am făcut-o pentru a vinde pachete turistice. Trebuie să-i convingem pe turiști că pot sta mai mult de două zile și jumătate aici, în Bucovina. Astăzi lansăm pachete turistice.

Gheorghe Flutur, președintele OMD Bucovina

Bucovina este, de 15 ani, una dintre cele mai bune destinații turistice din România. Avem peste 20.000 de locuri de cazare în mai mult de 1.000 de unități. S-a dezvoltat mult turismul, iar cifrele arată că Bucovina e o poveste de succes.

Gheorghe Flutur, președintele OMD Bucovina

Una dintre atracțiile Bucovinei este reprezentată de Cetatea de Scaun a Sucevei. Pe lângă investițiile în reabilitare, făcute în ultimii ani, Cetatea atrage și prin evenimentele organizate aici, mai ales Festivalul de Artă Medievală.