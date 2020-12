Cavalerii de Interne: medalii pentru eroism la ușa lui Vela

Decoraţiile importante ale României au devenit simple recompense de serviciu la Interne. Ca un fel de prime, ordinele şi medaliile – decernate cu ocazia Zilei Naţionale - au fost împărţite „sub patronajul” ministrului Vela şi unor persoane cu implicare politică. Unele nominalizări de la MAI nu se potrivesc cu articolele Legii privind sistemul naţional de decoraţii al României.

Ordinul Naţional „Pentru Merit” este a treia distincţie în ierarhia decoraţiilor naţionale şi se acordă cetăţenilor români pentru a recompensa servicii importante aduse statului. Dan Stan a fost avocat în Reşiţa, iar zilele trecute a câştigat înalta distincţie. Cu grad de Cavaler. Meritul: calitatea de membru al PNL şi apropierea de ministrul Vela.

Dan Stan a absolvit Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi până în 2007 a reprezentat, ca jurist, Consiliul Judeţean Caraş-Severin. După 2007 şi-a înfiinţat, la Reşiţa, propriul cabinet de avocatură. În paralel, din 2016, a devenit membru al PNL – filiala Caraş-Severin, organizaţie condusă de ministrul de Interne, Marcel Vela. Iar la începutul acestui an, prin ordin al premierului Orban, avocatul a trecut şi pe linie profesională în subordinea lui Vela: a fost numit în funcţia de subsecretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne. La numirea sa în funcţia de demnitar public la Interne, Dan Stan declara presei locale că nu ştie care îi vor fi atribuţiile, dar este convins că va face faţă provocării profesionale. De atunci, subsecretarul de stat nu s-a remarcat în public decât cu un atac lansat la adresa adversarilor politici.

După fix zece luni de activitate ministerială, demnitarul a intrat în campanie electorală: numele său a apărut în jurnalele electorale din Caraş-Severin odată cu acţiunile electorale efectuate, în teritoriu, sub directa coordonare a şefului său, Marcel Vela.

Potrivit paginii sale de socializare, activitatea de subsecretar al MAI a luat sfârşit în urmă cu o lună: în noiembrie şi-a început activitatea de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Interesant, tot în noiembrie, dar la sfârşitul lunii, Dan Stan a apărut pe lista MAI pentru a fi decorat cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler. Practic, Stan a primit înalta distincţie naţională pentru o activitate desfăşurată timp de zece luni.

Dan Stan ne-a declarat că distincţia a primit-o pe merit. A fost, timp de câteva luni, răspunzător de segmentul de ordine publică al Internelor. Potrivit spuselor sale, implicarea în lupta împotriva COVID i-a fost recunoscută prin „Pentru Merit” în grad de Cavaler. Din nefericire, nu a reuşit să participe la ceremonia de decernare a ordinului: a fost depistat pozitiv COVID, iar în prezent este internat în spital cu nevoie de oxigen.

Conform Legii privind sistemul naţional de decoraţii, numărul 29 din 2000, Ordinul „Pentru Merit” se poate acorda doar în următoarele situaţii: „celor care au apărat interesele supreme ale statului român: independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială; pentru merite în ceea ce privește dezvoltarea economiei naționale; pentru rezultate în domeniul științei, artei și culturii; pentru contribuții la dezvoltarea colaborării dintre România și alte state; pentru concepții înaintate în ceea ce privește organizarea și conducerea operațiunilor militare ori pentru fapte săvârșite pe câmpul de luptă sau în conflicte militare".

O situaţie ciudată

Pe lista celor decoraţi cu Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” în grad de Cavaler, propusă de Ministerul de Interne, figurează numele lui Sorescu Neculai Gheorghe. „Da, este numele meu, Neculai este numele tatălui. Dar nu am primit nicio decoraţie. Căutaţi la Resurse Umane”, a fost declaraţia secretarului de stat Gheorghe Sorescu.

Prim-vicepreşedinte al PNL Botoşani, Sorescu a fost numit de curând în funcţie de înalt demnitar public. Fost prefect de Botoşani şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Sorescu a fost propulsat de Cabinetul Orban, la sfârşitul lui 2019, în funcţia de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, cu rol de coordonare al tuturor prefecţilor.

Instituită în anul 1903, distincţia este echivalentă în ierarhie cu Ordinul „Virtutea Militară” şi era acordată în scopul răsplătirii acelor funcţionari ai statului care au contribuit la restabilirea ordinii şi siguranţei publice. Mai nou, decoraţia se acordă, „în mod curent, pentru meritele ofiţerilor precum şi ale altor categorii de funcţionari cu studii superioare care activează – în principal – în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor”.

Eu nu am cerut, eu am fost chemat

Virgil Nichita, un alt apropiat al lui Marcel Vela, a primit aceeaşi distincţie importantă: Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler. Fost judiciarist în cadrul DNA Timiş, Nichita s-a pensionat recent şi a devenit apoi consilier al ministrului de Interne. La jumătatea acestui an, numele lui a apărut legat de fieful PNL, într-un scandal care privea schimbări în Consiliul de Administraţie al Aeroportului Internaţional Timişoara. Alături de europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, consilierul Virgil Nichita era identificat drept susţinător al noilor numiri politice.

„Eu nu am cerut nimic, am fost chemat. Lucrez pentru ţară. M-am pensionat în august anul trecut şi în noiembrie am fost chemat să ajut. Activitatea este grea, sunt implicat în diferite probleme, în special în cele legate de întocmirea corectă a tuturor documentelor”, declară Virgil Nichita. Despre decoraţia „Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler”, Nichita spune că nu se aştepta, dar că este „o bucurie şi o onoare”. Consilierul ministrului Vela este modest: „Nu doresc să fac publică activitatea mea de la minister. Pot să vă spun doar că am mai primit şi atribuţiile de director de cabinet”.

Despre implicarea sa în scandalul numirilor de la Aeroportul Timişoara, Virgil Nichita combate cele apărute în presa locală: „În realitate, la prima şedinţă a Consiliului de Administraţie eu am fost votat să ocup funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie! Este o funcţie neexecutivă pe patru luni. Şi acolo am fost chemat să muncesc”, a mai declarat Nichita.

De Ziua României, la propunerea ministrului de Interne, Gabriela-Mădălina Sîia Cenușă a fost decorată de preşedintele Klaus Iohannis cu Medalia Națională „Pentru Merit” clasa a III-a. Ea este asistenta ministrului Marcel Vela, fiind angajată pe post de referent în urmă cu şase luni. Potrivit legii, „Medalia Națională Pentru Merit este cea de-a treia medalie națională în ierarhia decorațiilor, pe timp de pace, și a patra în ierarhia decorațiilor militare de război, care se poate acorda cetățenilor români și străini fără studii superioare, pentru a recompensa serviciile importante civile și militare aduse statului român pe timp de pace sau pe timp de război”.