Caz horror în Argeș! Au îngropat un copil, dar nu știu dacă era al lor 

Denis Ciupitu. Este numele unui bebeluș care și-a pierdut viața în 2017, imediat ce a fost externat, după naștere. De atunci, părinții lui au tot încercat să afle cine a fost de vină pentru moartea băiatului lor. Și, căutând mereu prin hârtii, au văzut că unele date nu corespund. Copilul din fișa completată la naștere are alte dimensiuni decât cel din fișa de la autopsie. Anchetatorii au clasat dosarul de fals făcut la plângerea părinților și au spus că a fost vorba, probabil, de greșeala unei asistente care a completat hârtiile. Tot clasare a primit un al dosar, cel de ucidere din culpă, făcut tot după sesizarea părinților. Iar părinții au aflat de la reporterii noștri că dosarul e de mult în arhivă.

De 7 ani, Mădălina Ciupitu se întreabă neîncetat ce s-a întâmplat cu bebelușul ei, cum de s-a îmbolnăvit imediat după naștere, cum de nu a putut fi sau dacă a fost tratat corespunzător și dacă vreodată va plăti cineva pentru durerea ei. Răspunsurile așteptate este posibil să nu le găsească niciodată. Ele există, dar nu într-o formă pe care mama să o accepte pentru că, spune ea, nu ar fi conforme cu realitatea trăită de ea.

Oficial, bebelușul a murit din cauza unei insuficiențe acute multiorganice generate de „detresa respiratorie”. Suferea de pneumonie congenitală. Și de aici începe un lung șir de lucruri pe care oamenii au sperat că anchetatorii le vor verifica. „Noi avem adunate toate hârtiile, tot ce am putut obține din spital, de la necropsie, de peste tot. Și în multe sunt lucruri care sfidează logica. Au spus că pe Denis l-au tratat, dar au făcut-o cu niște tratamente despre care am aflat ulterior că se folosesc la copii de peste 12 ani. Au zis că i-au făcut radiografii pulmonare, dar pe fișa lui apare o dată greșită, așa că radiografiile ar fi fost făcute cu o lună înainte de nașterea lui. Probabil că au adăugat după, ca să se scoată basma curată. La naștere apare că are o greutate și o lungime, la necropsie, altă greutate, altă lungime. Este o diferență de câțiva centimetri în plus, iar la greutate, câteva sute de grame, tot în plus, ori era imposibil ca el să ia în greutate pentru că nu mai mânca. Pe certificatul de naștere avem o serie și un număr, la externare, pe fișa lui apar altă serie și alt număr, nu știu de unde, că noi nu i-am dus niciodată certificatul la spital. Sunt prea multe lucruri pe care noi le considerăm false. Nu i-au recoltat probe de sânge, nu corespund datele și este imposibil să nu ne întrebăm ce copil ne-au dat? Când au greșit: când am născut sau la necropsie? Pentru anchetatori nu a fost nimic relevant”, spune mama bebelușului mort, Mădălina Ciupitu.

Cercetare încheiată cu concluzia unei greșeli

După plângerea pentru fals, polițiștii au chemat la audieri doi medici și mai multe asistente ale Secției Neonatologie din cadrul Spitalului de Urgență Pitești. Și procurorii nu au găsit vreun vinovat, doar ceva ce au numit „o greșeală birocratică”. Și au dispus clasarea dosarului. „În ceea ce privește mențiunea greșită a numărului și seriei certificatului de naștere în foaia de observație, este foarte probabil să fie vorba de o greșeală birocratică a persoanei care a făcut mențiunile, nu de o intenție. Ambii medici precizează că mențiunile în cauză nu le aparțin și că nu intră în competențele lor să consemneze datele respective pe foaia de observație, aceste mențiuni fiind făcute de asistenta șefă. În plus, menționează că imediat după naștere, minorul primește o brățară cu datele de identificare. În opinia celor doi medici, minorul decedat și ulterior supus necropsiei este Ciupitu Denis, deoarece înainte de transfer s-au verificat identitatea acestuia în foaia de observație și brățara”, au concluzionat anchetatorii. Eroarea există și au scris și polițiștii acest lucru negru pe alb, dar și faptul că Spitalul de Urgență nu a primit certificatul de naștere al copilului. Asistenta a spus la audieri că, pentru faptul că nu avea actul, a sunat la Direcția Evidenței Persoanei din Pitești și a obținut datele prin telefon. Mai spun anchetatorii că fapta nu are consecințe juridice, așa că au decis clasarea.

Alt dosar, altă clasare

Dacă această decizie a fost greu acceptată de părinți, o lovitură și mai mare au primit atunci când au aflat că și dosarul de ucidere din culpă în care erau cercetate împrejurările în care a murit copilul lor a fost clasat. Deși asta s-a întâmplat în urmă cu un an de zile, oamenii spun că nu ar fi fost anunțați niciodată. „Pentru dosarul la care faceți referire, s-a decis clasarea. Acest lucru li s-a comunicat părților prin poștă, la adresa de domiciliu”, a declarat pentru Jurnalul, Nicolae Argeșanu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. Și i-am spus asta și Mădălinei Ciupitu, mama copilului decedat. Femeia susține că nu a primit nimic. Familia spune că nu se va opri aici și intenționează să meargă la CEDO.

Medicul care a asistat-o pe mamă la naștere a spus la audieri că nu o cunoaște. După plângerea părinților, s-a aflat că blocul operator nu a fost dezinfectat, iar spitalul a primit o amendă derizorie, de 1.000 de lei.

„La naștere apare că are o greutate și o lungime, la necropsie, altă greutate, altă lungime. Este o diferență de câțiva centimetri în plus, iar la greutate, câteva sute de grame, tot în plus, ori era imposibil ca el să ia în greutate pentru că nu mai mânca”- spune Mădălina Ciupitu, mama copilului decedat

„În opinia celor doi medici, minorul decedat și ulterior supus necropsiei este Ciupitu Denis deoarece înainte de transfer, s-au verificat identitatea acestuia în foaia de observație și brățara” – arată referatul procurorilor