Noua conducere a CSM, aleasă cu unanimitate de voturi. Viitorii șefi promit întărirea Inspecției Judiciare

Astfel, cu unanimitate de voturi, membrii CSM reuniți au ales-o în funcția de președinte pe judecătoarea Denisa Angelica Stănișor, iar pentru funcția de vicepreședinte al CSM și de președinte al Secției pentru Procurori a Consiliului au votat-o pe procuroarea Emilia Ion. Ambele voturi au fost exprimate în unanimitate. Mandatele celor două noi șefe ale Consiliului Superior al Magistraturii au termen de un an, iar exercitarea acestora va începe din data de 7 ianuarie 2024. Denisa Angelica Stănișor și Emilia Ion îi vor înlocui, astfel, pe actualul președinte al CSM, judecătorul Daniel Grădinaru, și pe președintele în exercițiu al Consiliului Superior al Magistraturii, celebrul procuror Daniel Horodniceanu, aleși, la începutul acestui an, pentru un mandat de 12 luni.

Noul președinte al CSM, judecătoarea Denisa Angelica Stănișor (FOTO) și-a început cariera în 1992, ca avocat în Baroul Argeș, și a devenit judecător la Judecătoria Pitești, în anul 1994. După care, până în anul 2011, a activat ca magistrat la Tribunalul Argeș, la Tribunalul București, la Curtea de Apel Pitești și la Curtea de Apel București.

Între 10 octombrie 2011 și 15 iunie 2013 actualul șef al CSM a ocupat funcția de președinte al Secției de Contencios administrativ și fiscal de la Curtea de Apel București, iar între 15 iunie 2016 și 1 decembrie 2019 a fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ulterior, până la numirea sa ca membru în Consiliul Superior al Magistraturii, Denisa Angelica Stănișor a ocupat funcția de președinte al Secției de Contencios administrativ și fiscal de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Proaspăt aleasa președintă a CSM a prezentat în fața colegilor săi un proiect managerial în care și-a propus consolidarea statutului judecătorului și procurorului, având ca scop asigurarea independenței justiției, asigurarea unei reale independențe financiare a puterii judecătorești, elaborarea și punerea în practică a unei strategii de resurse umane previzibile, cu sprijinul asumat al celorlalte puteri ale statului, îmbunătățirea coerenței și previzibilității practicii în materie disciplinară a CSM și eficientizarea activității Inspecției Judiciare, îmbunătățirea condițiilor de lucru ale judecătorilor și consolidarea încrederii publice în puterea judecătorească, inclusiv prin îmbunătățirea transparenței și prin comunicare.

Accent pus pe abaterile disciplinare

Noua vicepreședintă a CSM, Emilia Ion a fost procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. În proiectul managerial prezentat, aceasta susține că CSM trebuie să aibă un rol preventiv, prin crearea unei practici unitare și predictibile la nivelul secțiilor în materie disciplinară.

„Secția pentru Procurori în materie disciplinară își propune acest obiectiv, precum și pe acela de diseminare la nivelul unităților de parchet a hotărârilor definitive relevante pronunțate în materie, pentru familiarizarea proceselor cu exigențele răspunderii disciplinare”, se arată în acest proiect. Emilia Ion susține că „revine Inspecției Judiciare sarcina de a cristaliza o practică unitară în materie disciplinară modulată de hotărârile pronunțate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Înalta Curte de Casație și Justiție”. „Nu în ultimul rând, îmi propun să popularizez sinteza situațiilor de incompatibilitate și interdicții cu care a fost sesizat CSM de-a lungul timpului și în raport de care a emis puncte de vedere pentru asigurarea unui cadru previzibil”, mai notează vicepreședinta aleasă a CSM

Declarații de avere impresionante

Conform ultimei declarații de avere depuse, judecătoarea Denisa Angelica Stănișor, președinta aleasă a CSM, deține cinci terenuri intravilane în Argeș și București, cu suprafața totală de 6.520 de metri pătrați, un apartament, un spațiu comercial și o casă de locuit, precum și un autoturism Land Rover fabricat în 2021. Mai are bijuterii din aur și tablouri de 8.000 de euro și a vândut un apartament cu 147.000 de euro. Are economii în bănci de 150.128 de lei și de 413.249 de euro.

În ultimul an fiscal, noua președintă a CSM a încasat 441.499 de lei de la Înalta Curte de Casație și Justiție, 22.111 lei de la CSM, ca indemnizații de comisii, și chirii de 296.720 de lei.

La rândul său, procuroarea Elena Ion, vicepreședinta aleasă a CSM, arată, în ultima declarație de avere, că deține tot cinci terenuri, în București și Brașov, cu suprafața totală de 2.613 metri pătrați. Pe lângă acestea, mai are două case de locuit (una de 333 de metri pătrați, iar a doua de 140 de metri pătrați, un apartament de 66 de metri pătrați și o casă de vacanță cu suprafața de 60 de metri pătrați. Elena Ion conduce un autoturism Audi, fabricat în 2011, iar în conturile bancare are economii de 500 de lei, 24.000 de euro și 15.028 de dolari SUA. Are și datorii de 10.000 de euro.

În ultimul an fiscal, procuroarea Elena Ion a încasat 375.869 de lei de la Parchetul Curții de Apel București și 26.848 de lei de la CSM. Soțul, medic primar și profesor universitar, a realizat câștiguri de natură salarială în cuantum de 250.000 de lei pe an.

Actualul vicepreședinte, „spălat” de CSM înainte să-și termine mandatul

Cele două noi șefe ale Consiliului Superior al Magistraturii vor înlocui, începând cu data de 7 ianuarie 2024, actuala conducere a CSM. În timp ce Denisa Angelica Stănișor îi va lua locul lui Daniel Grădinaru, procuroarea Emilia Ion îl succede pe Daniel Horodniceanu (FOTO), pe care Secția de Procurori în materie disciplinară de la CSM, din care face parte și Elena Ion, l-a „spălat”, chiar luna trecută, în dosarul disciplinar instrumentat de Inspecția Judiciară cu privire la comportamentul vicepreședintelui CSM în exercițiu și fost șef al DIICOT atunci când a fost oprit în trafic de un echipaj al Poliției Rurale.

Inspecția Judiciară, care a cerut sancționarea disciplinară a lui Horodniceanu, a atacat cu recurs hotărârea Secției pentru Procurori în materie disciplinară a CSM, la Completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dosarul se află încă în procedură de filtru, urmând să-i fie alocat un prim termen de judecată. Ultima comunicare care a avut loc în acest dosar a fost făcută luni, 4 decembrie 2023, cu doar o zi înainte de alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii.

