Bombă politică. Posibil conflict juridic constituțional, generat din culpa lui Ilie Bolojan, care nu a desemnat un înlocuitor al lui Dragoș Anastasiu ca vicepremier

Premierul Ilie Bolojan nu a propus desemnarea unui înlocuitor al lui Dragoș Anastasiu în funcția de vicepremier nici după expirarea interimatului de 45 de zile, prevăzut de Constituție și de Codul Administrativ.

Ceea ce face ca, în acest moment, conform unor surse politice apropiate Coaliției de guvernare, să existe un conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Executiv, generat de faptul că Guvernul nu mai respectă hotărârea Legislativului de la momentul acordării votului de încredere. De altfel, interimatul lui Ilie Bolojan în funcția din care Dragoș Anastasiu a demisionat a expirat încă din data de 27 septembrie, fapt ce înseamnă că această situație de nelegalitate persistă de 10 zile. Premierul putea evita acest conflict juridic în două moduri: fie propunea un alt vicepremier fără apartenență politică, fie se prezenta în fața Parlamentului pentru un nou vot de încredere care să stabilească desființarea celei de-a cincea poziții de vicepremier.

Situație fără precedent la nivelul cel mai înalt al Guvernului. Termenul de 45 de zile al interimatului premierului Ilie Bolojan în funcția de viceprim-ministru, post din care a demisionat, în această vară, afaceristul Dragoș Anastasiu, a expirat de mai bine de o săptămână. Mai exact, acest interimat a ajuns la capătul prevăzut de lege în data de 27 septembrie 2025.

În această manieră s-a ajuns la o succesiune de evenimente care a făcut ca Guvernul condus de Ilie Bolojan să se afle pentru a doua oară, în doar câteva luni, în situația de a funcționa în afara mandatului și a compoziției politice validate de Parlamentul României, așa cum au fost ele stabilite la momentul acordării votului de învestitură.

Concret, la data de 27 iulie 2025, Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de viceprim-ministru, însă abia la data de 7 august 2025 a fost emis Decretul prezidențial nr. 891/2025, prin care s-a luat act de această demisie. Cu o întârziere de 11 zile.

De la momentul decretului, funcția de vicepremier a rămas neocupată și neasigurată timp de 7 zile, până în 14 august 2025, când președintele României, Nicușor Dan, a catadicsit să emită Decretul nr. 909/2025, prin care l-a desemnat pe premierul Ilie Bolojan ca interimar în funcția de vicepremier.

Altă structură și altă compoziție

Conform articolului 46 din Codul Administrativ, interimatul funcției de membru al Guvernului nu poate depăși 45 de zile, termen care, în această situație, s-a împlinit la data de 27 septembrie 2025. Cum astăzi ne aflăm în data de 7 octombrie 2025, înseamnă că s-au scurs 10 zile de la momentul în care interimatul lui Ilie Bolojan este finalizat de drept. Cu toate acestea, și în prezent, pe site-ul oficial al Guvernului, la secțiunea „Cabinetul de miniștri”, figurează ca vicepremier interimar tot Ilie Bolojan.

Mai mult, nu a fost desemnat un alt vicepremier și nici nu a avut loc o remaniere guvernamentală prin care să fi fost desființată cea de-a cincea funcție de vicepremier. Articolul 85 alineatul 3 din Constituție statuează faptul că dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a guvernului, președintele României va putea revoca și numi, la propunerea premierului, pe unii membri ai guvernului numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea prim-ministrului.

Parlamentul, obligat să sesizeze CCR

Reamintim că, la momentul prezentării în fața Parlamentului României, pentru a primi votul de învestitură, Guvernul Ilie Bolojan avea o anumită compoziție politică. Executivul este, oficial, compus din PSD, PNL, USR și UDMR, este condus de un premier politic și de cinci vicepremieri, dintre care patru sunt politici, în timp ce a cincea funcție de vicepremier este alocată unui membru fără apartenență politică, adică exact funcția ocupată, până la demisie, de Dragoș Anastasiu. După oficializarea demisiei lui Anastasiu, prerogativele sale au fost preluate, interimar, chiar de premierul Ilie Bolojan.

Întrucât această procedură de numire a unui noi vicepremier nu a fost îndeplinită până la data de 27 septembrie 2025, Guvernul a căpătat oficial o nouă structură și o nouă compoziție politică, alta decât cea aprobată de Parlament, ceea ce presupune automat că actualul Executiv nu mai respectă votul de învestitură de la momentul numirii și că va fi necesar, în premieră în România postdecembristă, să revină în fața Legislativului, pentru a primi un nou vot de încredere. Însă nici acest lucru nu s-a întâmplat, deși ne aflăm în data de 7 octombrie.

Surse politice au declarat, în exclusivitate pentru „Jurnalul”, că, în acest moment, din culpa exclusivă a premierului Ilie Bolojan, se conturează existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României, pe de o parte, și Guvernul României, pe de altă parte, generat de încălcarea de către Executiv a hotărârii Parlamentului de la momentul învestirii Guvernului. „Parlamentul României este obligat să sesizeze de îndată Curtea Constituțională”, au adăugat sursele citate.

Actele adoptate din 27 septembrie, sub semnul întrebării

Este puțin probabil ca vreun grup parlamentar al partidelor aflate la guvernare să inițieze un demers de sesizare a CCR cu existența acestui conflict juridic de natură constituțională, dar reprezentanții Puterii nu exclud ca o astfel de acțiune să plece din rândurile Opoziției. Derularea etapelor procedurale este prevăzută în cuprinsul articolelor 146 litera „e” din Constituție, respectiv 34 - 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

În acest context, este justificată întrebarea ce se întâmplă cu actele normative adoptate de Guvernul Ilie Bolojan în perioada 27 septembrie 2025 și până la soluționarea acestui conflict.

De la expirarea interimatului pe funcția de vicepremier și până ieri, Executivul a adoptat 60 de acte normative, hotărâri de guvern, decizii ale premierului și ordonanțe de urgență. Iar unele dintre acestea sunt de cea mai mare importanță.

Spre exemplu, în 29 septembrie, a fost adoptată OUG 49/2025 pentru modificarea și completarea OG 71/2001 privind organizarea și executarea activității de consultanță fiscală. La 1 octombrie au fost adoptate HG privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu - Făgăraș, dar și Ordonanțele de Urgență nr. 50/2025 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, respectiv nr. 51/2025 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹