Blondie - asociația care a salvat peste 400 de copii

Fetița de nici 7 ani este doar unul dintre cei peste 400 de copii români cu afecțiuni foarte grave care au primit șansa de a trăi datorită acestor zboruri medicale în regim de ambulanță aeriană.

În România, în fiecare zi, două persoane află că boala de care suferă nu poate fi tratată în țară. Deși tratamentul într-o clinică din străinătate este decontat de statul român, prin formularul E112, transportul până acolo, nu. În lipsa unei soluții, pacienții care nu își pot permite costul zborului încearcă, unii cu riscuri mari, să ajungă la spitalele din afara țării cu zboruri de linie. Cei mai mulți, însă, mor. Alții nici măcar nu pot ajunge la avion pentru că depind de aparatura din Terapie Intensivă.

În ultimii trei ani, în care transportul la clinici de peste hotare a fost și mai dificil din pricina pandemiei, Asociația Blondie a organizat și susținut nu mai puțin de 144 de zboruri medicale în regim de ambulanță aeriană. Ultimul dintre ele a avut loc marți, pe ruta București – Milano – București. Doi copii cu malformații cardiace au fost transportați pentru intervenții medicale ce urmează a fi efectuate la Clinica San Donato, iar la întoarcere alți doi copii operați în Italia au fost aduși acasă.

Gabriel Neagu, tatăl Medeei, spune că au aflat despre boala copilei când aceasta avea deja vârsta de 3 luni. Fetița a mai suferit două intervenții chirurgicale până acum, în România, dar în continuare nu poate să facă efort, deoarece malformația cardiacă nu a fost reparată decât parțial.

„Necesită, practic, să i se schimbe toată circulația. O parte s-a făcut deja prin intervențiile făcute până acum”, explică Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie.

Cea de-a treia operație, care este programată la clinica din Milano pe data de 3 aprilie, va fi și ultima și îi va permite Medeei să alerge și să se joace ca orice alt copil de vârsta ei și, de ce nu, să devină „doctoriță”, așa cum își dorește ea acum.

Un medic și 2 rezidenți au ținut în viață un bebeluș intubat

Al doilea pacient transportat marți la Milano este un bebeluș de numai două luni, născut, de asemenea, cu o malformație cardiacă, dar și cu una la intestine.

„Este într-o stare gravă, este intubat și călătorește singur (fără părinți – n.r.), deci sunt și mama lui astăzi. Băiețelul s-a născut și cu o problemă la intestin, de asta el și pleacă târziu. El are două luni și ar fi trebuit să fie operat în primele 2 săptămâni, dar, pentru că a mai avut nevoie de o operație, pleacă acum”, a povestit Adelina, mărturisind că, doar cu câteva ore înainte de decolarea aeronavei, încă făcea acte ca să fie împuternicită să însoțească bebelușul până în Italia.

Din momentul în care a părăsit Spitalul „Marie Sklodowska Curie” din București, în timpul zborului și până a fost preluat de echipa de medici italieni de la Clinica San Donato, pe aeroportul din Milano, cei doi medici rezidenți i-au făcut bebelușului ventilație manuală cu ajutorul unui balon.

„Blondie a fost salvarea noastră în pandemie. Când toate liniile aeriene erau închise, noi am făcut transporturi cu Blondie. Altfel nu s-au mai putut face” a declarat dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secţiei de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul M.S. Curie, care a însoțit copiii transportați marți în și din Italia.

Dr. Cîrstoveanu: „Blondie a fost salvarea acestor copii!”

Din nefericire, România face puțin, până acum, pe zona de chirurgie cardiacă pediatrică, iar cazurile foarte complicate au o șansă doar dacă ajung în centre cu experiență de 30-40 de ani, cum este și Clinica San Donato.

„Noi avem 10 ani, facem destul de multe lucruri. În momentul acesta, în secția noastră, la Marie Curie avem 14 sau 15 copii, nou-născuți, operați pe inimă. Deci ne facem treaba și acasă, dar suntem chiar depășiți uneori. Și dăm șansă oricui, că este de la Iași, de la București, că părinții au bani sau n-au bani, că e de o religie sau alta – toți au aceeași șansă la noi”, mai spune medicul, adăugând că „de fapt, Blondie a fost salvarea acestor copii!”.

„Transportăm copii care au probleme grave, adică au insuficiență de organ: o insuficiență cardiacă, o insuficiență respiratorie, uneori au și insuficiență renală și-i luăm un timp - plecăm cu ei de pe dializă – 2-3 ore zburăm și, apoi, continuă în Italia. Cu astfel de copii zburăm. Avem și copii care nu sunt intubați, dar avem și copii cărora nu le merg mai multe organe și asta este foarte complicat pentru noi”, spune dr. Cîrstoveanu, adăugând că, deși au transportat circa 450 de copii „în toate condițiile clinice”, n-a murit niciunul până acum în timpul zborului.

„Avem un ajutor extraordinar: Tarom și Blondie. Fără ei nu puteam să o facem. Pandemia ne-a încurcat lucrurile rău de tot și sunt sute de copii pe care i-am dus în felul ăsta”

Dr. Cătălin Cîrstoveanu

„Am crezut că va exista doar un zbor și atât”

Un zbor medical costă între 20.000 și 30.000 de euro, dar poate ajunge chiar și la 50.000 de euro, iar fondatoarea asociației povestește că totul a început în martie 2020, când un băiețel operat în Italia, intubat și ventilat, a rămas blocat în «zona roșie» din cauza pandemiei de Covid.

„Acum 3 ani, am crezut că va exista o singură dată «bine ați venit la bordul aeronavei» și gata, pentru că era 27 martie 2020, abia începuse pandemia, când, pentru prima dată, am realizat - și cred că nu doar noi - ce înseamnă lipsa transportului și ce înseamnă transportul atunci când vorbim despre copii foarte bolnavi. Era vorba despre copii care plecaseră la operații la Milano, în toată Europa, și care nu au mai avut cu ce să se întoarcă acasă. A existat un băiețel care trebuia să se întoarcă în țară, intubat și ventilat, pentru care ni s-a cerut ajutorul prima dată și, deși nimic din ce făceam atunci nu ne pregătise pentru asta – să vorbești despre martie 2020 și zboruri în aceeași propoziție nu se putea atunci -, dar ne-a ieșit. A fost incredibil de greu. Îmi amintesc că eram deasupra Bucureștiului când am fost anunțați să schimbăm ruta de zbor, pentru că nimeni nu luase în calcul că, în perioada aia, un cetățean român putea să vină din «zona roșie» cu altă problemă medicală decât Covid. Am crezut că va exista doar un zbor și atât, dar am primit apoi alte solicitări de la alți părinți care erau în Europa și a existat zborul nr. 2”, a povestit Adelina Toncean, în cadrul unei conferințe de presă organizate chiar la bordul aeronavei speciale Tarom, pe ruta București – Milano.

Al treilea zbor a fost în sens invers, pentru un copil din România, care avea nevoie de un transplant de ficat într-un spital de peste hotare. „Undeva pe la zborul cu numărul 5-6 ne-am dat seama că n-o să ne mai oprim. Între timp, am ajuns la 144. Am plătit, undeva, aproape de 4 milioane de euro, am parcurs 400.000 km și ne place să spunem că, dacă i-am fi făcut pe toți odată, am fi ajuns până la Lună și am fi înconjurat Pământul de 10 ori”.

Nu a refuzat niciun caz care a ajuns la Asociația Blondie, mai spune ea: „Absolut de fiecare dată, întâi spunem «da» și apoi vedem cum o rezolvăm”.

„Efectiv, uneori, mă gândesc: «n-oi fi inconștientă când îi spun părintelui inclusiv la ce oră vine ambulața, când habar nu am de unde vom găsi bani de zbor?!». Dar n-am luat niciodată în calcul că s-ar putea să nu iasă vreun zbor. De fiecare dată am ajuns aici”, mărturisește Adelina.

Transportă copiii cu avioane mari pentru că este mai ieftin. „Compania Tarom nu are niciun profit la zborurile pe care le facem, noi suportăm doar cheltuielile de operare. Asta ne permite să zburăm cu mai mulți copii odată, putem să scoatem medicul din spital odată pentru mai mulți copii, ne permite să zburăm cu medicii noștri, care cunosc copiii pe care-i transportăm, ne permite să aducem alți copii în țară, pentru că aeronavele Tarom se întorc întotdeauna în România”, mai spune Adelina.

„Transportăm cele mai grave cazuri medicale - boli rare, boli genetice, afecțiuni oncologice, renale, pulmonare, neurologice, malformații cardiace complexe”,

Adelina Toncean, Asociația Blondie

Anual, în România, se nasc peste 1.000 de copii cu malformații cardiace congenitale și mai puțin de 500 dintre aceștia sunt operați. Aproximativ unul din 10 nou-născuţi cu astfel de malformații ar trebui operat în primele trei săptămâni de viaţă.

Nu toți copiii născuți cu malformații grave supraviețuiesc, chiar dacă sunt supuși unor intervenții chirurgicale complexe. Potrivit dr. Cîrstoveanu, „în cele mai bune centre din lume, supraviețuiesc 95%, iar dintre aceștia, unii au multe, multe operații în viață”.

80% dintre pacienții transportați de Asociația Blondie la clinici de peste hotare nu împliniseră vârsta de 1 an, iar cel mai mic copil transportat avea doar 3 zile.

O ambulanță aeriană, la dispoziția micilor pacienți

Pentru că timpul este vital pentru acești copii cu diagnostice foarte grave și nu întotdeauna sunt aeronave disponibile atunci când și starea micilor pacienți le permite să zboare, obiectivul Asociației Blondie este să cumpere un avion – ambulanță aeriană. Cu circa 1.500.000 de euro spun ei că ar putea să achiziționeze o aeronavă și să o doteze cu toate echipamentele medicale necesare.

„Creăm astfel primul serviciu de ambulanță aeriană din România, un serviciu extrem de necesar. Fiecare caz care ajunge la noi, fiecare copil pare că ne spune «Eu zbor sau mor!». Vorbim de urgențe, de cazuri grave, care nu pot fi tratate în România. De pildă, duminică am transportat un copil de 3 ani cu cancer de prostată. Clinica din Paris a crezut că am completat greșit actele, că era vorba de un bărbat de 30 ani și chiar și așa, tot era un caz prematur”, spune Adelina Toncean.

Câteva cifre despre zborurile Blondie: