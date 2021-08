Copiii unei românce omorâte în Germania, lăsați baltă de autorități 

Pierderea unui părinte este o tragedie. Să fie ucis într-o altă țară este o tragedie și mai mare. Familia unui femei din Argeș, omorâtă de un individ în Germania, a simțit ce înseamnă disperarea atunci când vrei să știi ceva despre omul drag și ești ignorat de autorități. Procurorul de caz refuză să comunice cu ei altfel decât prin avocat, iar să trimiți un apărător în Germania costă mult. Nici reprezentanții Consulatului nu le-au dat mai multe detalii. Practic, le-a confirmat doar că a fost o crimă și atât.

Adelina Vizitiu și-a pierdut mama pe 14 iulie. Femeia locuia în Germania cu fiul ei în vârstă de 16 ani. A avut o relație cu un român care era la muncă în același loc, dar i-a pus punct. Bărbatul nu a putut accepta. Într-o dimineață, acesta a pândit-o când știa că se pregătește să meargă la serviciu și a înjunghiat-o. Apoi a luat-o cu el în mașină. A fost găsit pe o autostradă: el își tăiase gâtul, iar cadavrul femeii era în autoturism.

Individul a supraviețuit. Aici, însă, informațiile se opresc. Familia ei este în localitatea Ștefănești, județul Argeș, și în zadar încearcă să afle cum decurge ancheta. Oamenii spun că e ca și cum te lovește viața o dată și autoritățile a doua oară.

Fiul criminalului l-a văzut plecând, dar nu l-a oprit

„Fratele meu era acolo, cu mama. Pe el l-a sunat individul și i-a zis să iasă afară să vadă balta de sânge, că i-a omorât mama. Și așa a fost. El a venit acum acasă și încercăm să îl ajutăm să depășească trauma. A fost un șoc pierderea mamei. Acum mă zbat între a accepta și a afla. Vreau ca acest individ să plătească. Am vorbit de câteva ori cu fiul lui și mi-a spus că l-a văzut pe tatăl lui în noaptea de dinaintea crimei. Era agitat. A plecat de acasă la ora 3. Fiul știa că el este certat cu mama mea, l-a văzut furios, dar nu l-a întrebat ce face, unde și de ce pleacă. L-a văzut că a luat mașina, deși nu avea permis. Nu l-a oprit în niciun fel. După mai multe discuții, mi-a spus că pe el nu îl interesează, să îl las în pace. Am încercat apoi să văd în presa locală, dar și să iau legătura cu autoritățile. Am vorbit la Consulat. Mi-au trimis o notificare în germană, am mers și am tradus-o. Era o confirmare că a fost o crimă. Atât! De parcă nu era evident”, povestește, îndurerată, Adelina, fiica victimei.

A vorbit cu mama în vis

Procurorul de caz a refuzat să dea informații altcuiva decât unui avocat. Familia a stat de vorbă cu un apărător și așteaptă să treacă vacanța, dar și să primească o estimare de preț. Costurile pentru trimiterea unui avocat în Germania nu sunt deloc mici și fiicei i se pare extrem de dureros să nu i se poată spune altfel ce se întâmplă. Dacă nu își vor permite un avocat, probabil că nu vor afla niciodată.

„Aș vrea din suflet să văd declarația lui, să știu și eu ce a zis, de ce mi-a ucis mama. Nu vă gândiți că eu mă aștept să recuperez ceva daune. Nici vorbă. Eu vreau doar să plătească pentru ce a făcut. Eu nu mai am nici lacrimi să plâng, iar cu mama mea am vorbit doar în vis. Mi-a spus să stau liniștită, să mă rog pentru ea, să îi fac slujbe la biserică. Nu a cerut pomeni. A vrut prăjituri. Vede că îi aprind lumânare zilnic, dar și că nu mănânc, nu dorm. Aș da orice să o aduc înapoi. Înainte să îl cunoască pe nenorocitul ăsta vorbeam zilnic. Apoi, el a încercat să o îndepărteze. Eu sunam să vorbesc cu mama și lua el telefonul. Ea trebuia să fie acasă atunci când el a ucis-o, dar am aflat că nu a venit atunci pentru că el îi cheltuise banii și ea a stat să strângă alții. Mi-a zis mătușa mea că nemernicul ar fi violat-o pe mama mea. Ea nu ne-a spus nimic. Acum simt că am pierdut-o pe ea și că sunt și lăsată baltă de autorități”, mai spune tânăra.

