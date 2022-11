Creșterea și căderea în arest a „inventatorului” meseriei de manechin, în România. Cine e Morel Bolea?

Mereu s-a prezentat drept cel care luptă pentru drepturile omului, pentru democrație și împotriva abuzurilor. A creat ONG-uri prin care și-a făcut loc la evenimente importante și așa și-a câștigat, ușor, ușor, un scaun sus în piramida societății ieșene. Apoi, balanța s-a schimbat. Era el cel care acorda însemne, dădea importanță celor care participau la evenimentele făcute de ONG-urile sale. S-a extins și evenimentele au căpătat amploare. A adus în spațiul public o agenție de modele și s-a lăudat 30 de ani că a inventat în România meseria de manechin. Că a dus-o la alt nivel, că i-a conferit legitimitate și a spălat-o de amestecul cu influențele prostituției. Așa a ajuns, mulți ani, să organizeze defilări de modă sau evenimente de profil la Iași și nu numai, dar cu finanțări de la administrația locală, cu participarea multor oameni politici, de stat, persoane publice, persoane influente.

Cine e Morel Bolea? Un bărbat în vârstă de 62 de ani, care, în ultimii 30, pare să nu fi practicat vreo meserie. A validat și a fost validat la diverse conferințe, reuniuni, show-uri și apariții. A fost și pare să fie în continuare, promotorul unor proiecte pentru tineri, cu bani despre care spune că au venit de la Primăria Iași sau chiar de la Uniunea Europeană. Cine e Morel Bolea? Un individ care 30 de ani a dat din gură la multe evenimente publice, din dorința exprimată de a ajuta societatea. Este cel care pe toate afișele publice s-a autointitulat mulți ani „Excelența Sa”, spunând despre el că este membrul Ordinului Cavalerilor de Malta. Chiar pe casa din Miroslava stă la intrare un însemn cavaleresc.

Cine e acum Morel Bolea? Un cetățean în vârstă de 62 de ani, care împarte o cameră a arestului Poliției Iași cu alții și speră ca unul dintre contactele din agenda sa să pocnească un deget, să-și exercite autoritatea și să-l scoată de după gratii. Morel Bolea a fost arestat pe 10 noiembrie pentru următoarele acuzații: trafic de minori prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate și exploatare sexuală prin lipsire de libertate ori aservire. Fapte comise în perioada 2000-2016, ani în care unul dintre ONG-urile lui Bolea avea parteneriate împotriva traficului de persoane.

Potrivit chiar comunicatului dat publicității de procurorii DIICOT, Morel Bolea ar fi săvârșit aceste infracțiuni în urmă cu 22 de ani. Sau, cel mai probabil, atunci ar fi început coșmarul trăit de una dintre victimele care au depus plângere împotriva sa. Sunt 5 fete care au dat mărturie contra lui Morel Bolea în fața anchetatorilor. Toate au povestit aproape același lucru. Morel Bolea, spun victimele, avea o singură rețetă cu care ajungea să-și subjuge victimele încât le aducea la un nivel de aservire totală. Sunt sute, poate chiar mii de adolescente care au trecut pe la agenția sa de modele. O agenție care a ajuns să furnizeze chiar la nivel național, personal de hostess pentru o gamă largă de evenimente. O agenție despre care s-a scris de-a lungul timpului că ar fi un paravan pentru o rețea de prostituție de lux. Dar pe care Morel Bolea o oferea exemplu de bune practici în emisiunile de televiziune la care participa. „Legea antitraficului este foarte clară la articolul 12. Traficul are la bază un proces de înşelăciune. Eu am redefinit acest fenomen: trafic modern de fiinţe umane care se ascunde sub titulatura de agenţii de modelling. Prostituata de lux de ce este scumpă? Odată cei care racolează şi le dresează, ăia mănâncă bătaie dacă nu fac rost de cărniţă nouă, pentru că fetele se depreciază foarte repede, ca să fiu cinic”, asta spunea Morel Bolea, în urmă cu 9 ani, într-un platou de televiziune. El vorbea despre traficul de carne vie, despre cum unul dintre ONG-urile sale se implică activ în combaterea acestui fenomen. Aşa şi era. Unul dintre ONG-urile sale, EuroDemos, percheziţionate pe 9 noiembrie de DIICOT, era partener în diverse acţiuni la acea vreme cu mama luptei împotriva traficului de fiinţe umane în România. Cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. Fix în perioada în care procurorii antimafia spun acum, în 2022, că s-ar fi comis faptele: 2000-2016. Girat de la cel mai înalt nivel, Morel Bolea explica atunci cu ce este diferită agenţia sa de modelling, ce prestigiu are şi ce se poate întâmpla în alte agenţii care erau paravan pentru prostituţia de lux.

„Am vrut să mă sinucid! Am făcut 11 ani de terapie! 16 ani nu am spus nimic la nimeni”

O să-i spunem Maria. Acum are 31 de ani. L-a cunoscut pe Morel Bolea când avea 15. Se întâmplă în 2006, an în care, în urma unui casting, a fost acceptată în agenția de modele a lui Morel Bolea: Kasta Morrely. După 3 luni, Maria spune că a fost molestată de Morel Bolea. Și totul ar fi început cu mângâieri. Apoi, Morel ar fi chemat-o într-o zi în biroul său și, prezentându-le ei și prietenei sale un film porno, un film agresiv, hardcore, Morel, spune Maria, îi explica că avea să pățească fix ca actrița blondă din producție, care era sodomizată de cei 3 actori. Era șocată, dar pe măsură ce se întreba dacă e bine sau nu ce-a făcut, dacă e normal ca un adult să o pună să privească așa ceva, Maria primea de la veteranele organizației, femei adulte deja, acceptul și încurajarea că numai așa avea să devină parte din organizație. „După filmul ăsta porno fetele ziceau „-Ai făcut un level-up! Eşti mai sus acum! Faci parte din noi! O tipă din organizaţie îmi vorbea despre cum prima dată ea făcuse sex cu dânsul şi cum ea a a cerut ca Morel să o dezvirgineze. Îl implora. Deci aşa mare putere avea,” ne-a povestit Maria. Următorul pas, spune fata, care acum are 31 de ani, a fost sexul oral: „Eu nu mai reuşeam să respir acolo. Stăteam, plângeam cu ochii închişi şi ziceam „Doamne! Te rog să se termine!”. Apoi, zice Maria, Morel a violat-o. Era virgină, spune fata. Nu a putut să spună „NU!”, nu a putut să se opună. A fost convinsă, constrânsă, măgulită, manipulată și umilită. A fost prețul pe care credea că-l plătește ca să scape din sărăcia lucie în care trăia și să fie acceptată în lumina reflectoarelor, pe cele mai înalte podiumuri. „Am mai făcut sex cu el în sediul agenţiei noaptea. Am dormit acolo noaptea cu dânsul în acelaşi birou. Birouri secrete, biroul persoanelor de top ale organizaţiei. Şi în noaptea aia m-a sufocat complet”. A scăpat cu greu din „Kasta Morrely”, după un an. Mama a fost cea care a scos-o din ghearele organizației și care a înnebunit când a auzit ce i s-a întâmplat. „Mama nu a dormit o lună. Se dădea cu capul de pereți. Ne-am gând chiar să depunem plângere. Dar cine avea să ne creadă pe noi? Cine eram noi să ne punem cu Morel. Era și este foarte influent. La 19 ani m-am dus la psihiatru în Iaşi pentru că psihoza asta, depresia asta atât de mare creştea în mine atât de mult, încât nu mai voiam să trăiesc. Mă trezeam dimineața, mă duceam pe balcon și stăteam în echilibru. Voiam să sar! Nu mă mai puteam privi în oglindă. Mă uram pur și simplu. Am fost diagnosticată cu stres posttraumatic şi am făcut terapie 11 ani. Am fugit din Iași cu prietena mea. 16 ani am tăcut. Mai întâi de rușine, iar apoi de frică”, zice Maria.

ONG-ul lup paznic la oi

În timp ce, din când în când, câte un ziar făcea din nou dezvăluiri despre ONG-urile lui Morel Bolea, Morel Bolea era garantat, girat, legitimat tocmai de instituțiile statului. S-a scris despre secta de la agenția ieșeană de modele în 2007, apoi în 2012. „Morel e un afemeiat care se culca cu toate fetele de la asociaţie și după aia le trimitea prin ţară ca să continue meseria de prostituată. După ani de zile s-a extins şi în străinătate, multe fete fiind sechestrate de-a dreptul în marile metropole. Toate fetele vechi de la asociaţie au avut relaţii cu Morel Bolea”, a spus Denisa pentru ATAC de Iaşi în 2012, într-un articol intitulat „Prostituatele lui Morel Bolea, observatori internaţionali la referendum”. Da. Pentru că cel care se prezenta asemenea unui membru a unei case regale, cu distincția „Excelența Sa”, era peste tot. ONG-urile pe care le patrona erau înfipte bine în multe dintre instituțiile Statului Român. „Eu ştiu foarte bine că are contacte strânse cu persoane cu un anumit nume. Cu siguranţă, asta l-a ajutat să-şi facă treburile într-o manieră foarte silent mode”, relatază Maria. Ca drept dovadă, în mai multe rânduri și în mai mulți ani, dar fix în perioada în care Morel Bolea este acuzat că a făcut trafic de minori, același Morel derula proiecte prin ONG-urile sale cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane. O agenție guvernamentală, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care, potrivit unor surse, în 2014, ar fi reziliat toate colaborările cu ONG-ul EuroDemos, al cărui președinte fondator e Morel Bolea. Potrivit acelorași surse, motivul ar fi fost existența unui dosar penal, dar despre care nimeni nu mai știe nimic. În 2020, în decembrie, și presa centrală a făcut anchete ample despre Kasta Morrely. Cu toate acestea, abia un an mai târziu a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, declinat după un alt an la DIICOT. Una dintre cele mai importante declarații din dosar este a unei victime care a făcut plângere împotriva sa cu identitatea protejată.

Morel și 11 fete

Acum, pe 9 noiembrie 2022, Morel Bolea a fost găsit de mascați în casa sa din Miroslava, singur, cu 11 fete. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, 3 dintre ele sunt veterane. Sunt trei dintre cele cinci veterane care-i stau aproape lui Bolea de foarte mulți ani, spune Maria: „Ele sunt îmbibate până în ultima moleculă şi acum din corpul lor. Sunt lângă dânsul. Ele ar fi dispuse să moară pentru dânsul. Sunt victime sau complici? Sunt victime. Şi-au pierdut virginitatea şi au fost manipulate de când aveau 14 ani şi au fost îndoctrinate atât de bine. Erau ca mine. Erau fetele care ascultau cuminţi, care făceau tot ceea ce li se spunea să facă. Şi uşor, pas cu pas, au devenit complicele lui. Ele aveau rolul lor în strategia lui”.

Celelalte opt tinere găsite în vilă pe 9 noiembrie sunt simple membre. Multe dintre acestea din urmă nu-și mai văzuseră familiile de mulți ani.