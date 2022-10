Crime îngrozitoare comise de minori, urmate de condamnări ridicole 

Au bătut un cerşetor ca să-i fure banii şi au ucis un bărbat care a sărit să salveze victima. Mama decedatului spune că pedeapsa este prea blândă față de cruzimea de care au dat dovadă autorii. Avocații susțin că ar trebui modificată legea care stabilește limitele de pedeapsă pentru minori în cazurile grave și că nu este moral să primească jumătate din pedeapsa prevăzută de Codul Penal pentru adulți, dacă au comis un omor.

Ucis în timp ce voia să salveze un om

În septembrie anul trecut, minorii de 14 ani și 17 ani au mers noaptea într-o zonă din Pitești frecventată de oamenii străzii și au luat la bătaie un infirm ca să-i fure banii. Nu era prima dată când îl tâlhăreau. În timp ce îl loveau, un amic de-ai victimei a încercat să îi sară în ajutor. Atacatorii s-au năpustit și asupra lui. L-au lovit fără milă până când și-a dat ultima suflare. După ce au constatat că e mort, au târât cadavrul într-un tufiş şi au fugit. Prima victimă, cerşetorul, a fost găsită a doua zi, în stare de inconştienţă şi a ajuns la spital, unde a fost salvată. În aceeași zi, un bărbat care locuiește în zonă i-a anunțat pe anchetatori că mai este o victimă. Omul ieșise din casă să ducă gunoiul și atunci a descoperit cadavrul bărbatului în vârstă de 34 de ani.

A urmat o anchetă în urma căreia adolescenții acuzați de omor au fost trimişi în judecată pentru trei infracțiuni: tâlhărie calificată în formă continuată, tentativă de omor şi omor. Tribunalul Argeş i-a condamnat, în primă instanță, la câte 10 ani închisoare. Magistrații au dispus ca tinerii să fie internaţi într-un centru de detenţie pentru minori.

Mama victimei: „Am aflat de la televizor că a fost ucis”

Mama bărbatului ucis plânge continuu şi spune că i se pare anormal să omori un om şi să plăteşti cu numai 10 ani de libertate. Fiul ei avea probleme cu alcoolul. Avea locuinţă, dar era văzut deseori în compania oamenilor fără adăpost. „Când era mic, băiatul meu a fost diagnosticat cu hepatită B de la o injecţie şi la 16 ani a făcut ciroză. Înainte să fie omorât avea probleme cu băutura. Îşi făcuse un cerc de prieteni pe care noi nu-i cunoşteam. Am încercat mereu să-l scăpăm de patima asta, dar nu am reuşit, îl învingea mereu băutura. Îi închiriasem o cameră şi lipsea de acasă, o noapte, două, apoi venea şi nu mai ieşea câte o săptămână din casă. Era un om bun, sufletist. Când a avut loc crima, el a vrut să salveze un om. Cu o săptămână înainte, minorii au jefuit un bărbat care nu are un picior şi stă la cerşit. În noaptea aia au venit din nou să-i ia banii. Atunci a trecut pe acolo Cristi, băiatul meu. A vrut să facă o faptă bună. A sărit să-l scape pe cel fără picior. Criminalii l-au luat la bătaie şi pe el. L-au lovit cu un lemn în cap până l-au omorât. Eu eram la ţară, am aflat de la televizor că a fost ucis. Îl ştiam plecat la Vâlcea, habar nu aveam că între timp s-a întors. Speram să nu fie el. Nu ştiu ce căuta el noaptea acolo. Indiferent cum ar fi fost, băiatul meu nu trebuia să moară. Şi pe străzi dacă ar fi trăit, eu mă bucuram că este în viaţă. Acum, la proces, minorii dau vina unul pe altul. Cel de 14 ani e nemulţumit. I se pare că e pedeapsa e prea mare. Zice că el a participat mai puțin la uciderea fiului meu. Ce lege este asta, să primeşti pedeapsă 10 ani când ai omorât cu sânge rece un om? Le-a fost făcută expertiză psihiatrică. A ieşit că au avut discernământ!”, a declarat Enculina Negoescu, mama bărbatului mort.

Se contrazic în declaraţii

Prezentă la toate termenele de judecată, s-a uitat în ochii criminalilor și spune că nu a văzut urme de regret. I-a ascultat cum povesteau, de parcă relatau un film, momentul în care i-au omorât fiul. „Am fost la toate procesele. M-am întâlnit cu ei. Au zis că le pare rău. Eu nu-i cred. Nu văd regrete în ochii lor. Au recunoscut că i-au dat în cap. Au spus cu lux de amănunte cum s-a întâmplat, cum au făcut. S-au cam contrazis în declaraţii la procuror. Cel mic zice acum că l-a pus celălalt şi că vrea pedeapsă mai ușoară. Amândoi l-au omorât pe bietul meu băiat, amândoi să plătească. Pe copilul meu nu-l mai aduce nimeni înapoi, chiar dacă ei spun acum că le pare rău! Avocaţii zic că 10 ani e maxim, că mai mult nu permite legea. Înseamnă că trebuie schimbată. Nu poţi să omori un om şi să scapi numai cu atât”, a mai spus Enculina Negoescu. Femeia a declarat apel. La fel şi minorul în vârstă de 14 ani. Procesul s-a mutat la Curtea de Apel Piteşti unde va fi dată sentinţa definitivă.

7 ani, după ce a călcat în picioare un tânăr

Nu este singurul caz din Argeș în care un minor care a luat viața unui om a scăpat cu o pedeapsă mică. Sunt câțiva ani de când un alt caz a șocat județul. Un adolescent în vârstă de 17 ani a bătut crunt un tânăr. Victima a murit după o săptămână, la spital, iar vinovatul a primit o condamnare de 7 ani. „În urmă cu câţiva ani, un minor în vârstă de 17 ani, fiul liderului unui cunoscut clan din Piteşti, a bătut un tânăr până l-a lăsat în comă. L-a călcat cu picioarele pe cap. Când a ajuns la spital, victima avea craniul zdrobit. Avea schije din craniu înfipte în creier. A fost dus la spital în moarte cerebrală şi a fost ţinut la aparate vreo săptămână, până când a murit. Minorul care i-a luat viața a primit 7 ani de închisoare, pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Ca să nu mai avem astfel de situaţii, parlamentarii ar trebui să schimbe legea!”, a declarat pentru Jurnalul, Ingrid Alexandrescu, avocat în cadrul Baroului Dâmboviţa.

Avocații cer majorarea pedepselor

Avocații sunt de părere că legea ar trebui modificată. Ei spun că ar trebui prevăzute limite maxime în funcție de gravitatea faptei. Codul Penal prevede ca un minor să poată primi jumătate din pedeapsa unui adult, dar în legislație ar trebui să se facă diferența între un furt și o faptă deosebit de gravă, explică specialiștii. „Un minor este protejat de lege. Se consideră că la vârsta respectivă nu este pregătit pentru viaţă ca să conștientizeze fapta lui la fel ca un adult. Ar trebui modificată legea prin majorarea pedepsei maxime dată unui minor, de la jumătate la trei sferturi din pedeapsa maximă prevăzută pentru un adult. Asta doar în cazurile în care există concursul de infracţiuni, când faptele au fost comise cu violență, prin acte de cruzime, dacă sunt lucruri care au un pericol social deosebit de grav și pun în pericol viaţa, integritatea şi sănătatea cetățeanului. Trebuie modificată răspunderea minorului pentru faptele comise în perioada minoratului, care aduc atingere vieţii şi integrităţii persoanei. Una e să furi dintr-un magazin, alta este să omori un om”, a explicat Ingrid Alexandrescu.

