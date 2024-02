Cazul-școală al criminalului în serie Țigănilă, din Argeș

„Au fost și oameni care nu ne-au crezut”

Iulian Țigănilă este un argeșean condamnat pe viață pentru mai multe crime. Pe cei mai mulți i-ar fi ucis ca să le ia bunurile. Viza, în principal, locuințele. Șapte victime au fost descoperite, dar un caz început în 1996 are o victimă ce nu este identificată nici astăzi.

Omul care și-a legat jumătate din viața profesională de acest caz, acum pensionat, ofițerul de poliție Dan Nicolae, ne-a povestit cum a ajuns să găsească prima victimă, apoi a doua și lucrurile au continuat. Anchetatorii s-au lovit și de persoane care nu i-au crezut.

„15 ani am lucrat la cazul Țigănilă. Eram la o convocare, era 8 ianuarie 2001 și la IGP am spus atunci că eu cred că în Argeș avem un criminal în serie. Noi îl arestaserăm pe Țigănilă pentru înșelăciune, dar era vorba despre omor deosebit de grav în scop de tâlhărie. Este foarte greu să faci investigații în astfel de omoruri, pe atunci nici nu existau proceduri în cazuri de dispariție. Ne-am luptat mult, le-am luat pe rând, am făcut probațiuni în toate. În septembrie 2000 au început căutările pentru Ion Burcică, am găsit cadavrul într-un puț, a urmat cadavrul Elenei Spătaru, la care lipsea capul. Albu Cornel, am primit o informație din penitenciar că e într-o fântână din Colțu. Am săpat apoi sub resturile lui Burcică și am găsit două cadavre, Ion Oprea și Gheorghe Țârcu. Am continuat și mai era o femeie, 10 metri mai jos, un cadavru bine conservat și am putut face identificare. Era Jeana Bucoveanu. Nu vă puteți imagina cum era! Săpau în fântână, au găsit o ciutură din lemn din 1916, porneau izvoarele, din ce săpau, din ce se umplea de apă. Undeva în octombrie 2012, seara, tot într-o fântână a mai fost găsit și scos un fragment de cadavru. Un bărbat, estimativ tânăr, nu este identificat nici astăzi, nu exista în nicio bază de date”, a povestit Dan Nicolae pentru Jurnalul.

Omorul nu se prescrie

Primul test ADN din Argeș a fost făcut în cazul Țigănilă, dar ancheta a deschis și alte drumuri care sunt acum folosite de polițiștii români. Totodată cu acest caz s-a gândit și făcut o procedură pentru persoane dispărute. Acum, în astfel de cazuri, după 3 ani se poate cere la instanță să se admită moartea prezumată - un lucru folosit în cazul Elodia Ghinescu. La fel de important este faptul că omorul nu se prescrie.

Anchetatorul Dan Nicolae spune că pe polițiștii de astăzi îi ajută mult tehnica pe care o au la dispoziție, dar că în unele cazuri, este nevoie să se întoarcă la modalitățile vechi de investigație. „Uneori trebuie să te întorci la a vorbi cu fiecare om, la căutări, la lucrul matematic. Am anchetat un dublu asasinat la Pitești, victime, tată și fiu. Băiatul era elev de liceu și îl văzuse cineva cu un individ despre care tot ce știam era că avea în jur de 20 de ani. Erau 4 clase de liceu, 36 de copii în fiecare clasă, am stat de vorbă cu peste 120 de persoane și din toate, nu găseam o fată. A venit la înmormântare și am stat de vorbă cu ea, iar ea ne-a spus exact cine era cel cu care victima fusese văzută și așa am ajuns la el. Ceea ce vreau să spun este că nu poți ancheta doar cu tehnica și că, uneori, e suficient să lipsească un singur om ca să nu o scoți la capăt. Mai cred că sistemul ar avea nevoie de profesioniști care să învețe de la profesioniștii vechi, cum sunt și eu. Oricâte probe ADN ai avea, cea mai importantă rămâne munca de investigație”, a mai spus Dan Nicolae.

În 2021, Iulian Țigănilă a cerut liberarea condiționată. Instanța a respins solicitarea lui.

Anchetatorii din Argeș se confruntă și acum cu un caz greu - o crimă la care nu a fost descoperit cadavrul. Pornind de la un fragment uman găsit pe un drum forestier din Dragoslavele, au descoperit un omor petrecut în Brașov, dar și pe principalul suspect. Trupul neînsuflețit este de negăsit.

