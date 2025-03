„Cumetria oneștilor” pentru Palatul Cotroceni. Dacian Cioloș și Nicușor Dan și-au unit planurile, dar și sponsorii pentru alegerile din luna mai

O serie de evenimente, care s-au succedat, începând cu sfârșitul lunii trecute, pare să contureze un plan prin care Nicușor Dan încearcă să-și consolideze poziția de favorit în cursa prezidențială din luna mai a anului curent. Totul a început cu întâlnirea, în secret, de la sfârșitul lunii februarie, dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, care s-a suprapus peste vizita președintelui interimar al României, la Paris, unde s-a întâlnit cu Emmanuel Macron, și a fost urmată de anunțul partidului REPER, înființat de Dacian Cioloș, că îl va susține pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din România. Ca o coincidență, a venit decizia-șoc a lui Ilie Bolojan de a-l numi pe Dacian Cioloș în funcția de consilier onorific la Palatul Cotroceni, cu doar o zi înainte ca Nicușor Dan să-și înscrie, oficial, candidatura independentă la Biroul Electoral Central. În paralel, REPER soma public USR să renunțe la candidatura Elenei Lasconi și să îl susțină pe același Nicușor Dan. Iar legăturile dintre actualul primar general al Capitalei și Dacian Cioloș, la vreme de campanii electorale, nu se rezumă doar la anul 2025. Anul trecut, REPER a fost una dintre forțele politice care i-au susținut lui Nicușor Dan campania pentru alegerile locale. Atât Nicușor Dan, cât și partidul REPER, anterior PLUS, au primit donații de la același sponsor. Este vorba despre omul de afaceri Florin Talpeș.

Cu patru săptămâni în urmă, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, în prezent candidat independent la alegerile prezidențiale din data de 4 mai 2025, s-a întâlnit cu președintele interimar al României, Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, în secret. Întâlnirea, care ar fi avut loc în săptămâna 24 februarie – 2 martie 2025, a fost dezvăluită, zilele trecute, de către însuși Nicușor Dan.

Interesant este că, potrivit agendei oficiale publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, în 26 februarie, Ilie Bolojan a convocat, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele politice parlamentare, „în vederea pregătirii poziției țării noastre la reuniunea extraordinară a Consiliului European din 6 martie 2025, de la Bruxelles”, după ce, în data de 19 februarie 2025, Bolojan a participat la reuniunea informală organizată de către președintele Franței, Emmanuel Macron, la Paris.

Nicușor Dan susține că el a fost cel care a solicitat întâlnirea cu Ilie Bolojan, „printr-un mesaj pe WhatsApp”. După care a fost primit la Cotroceni, unde a discutat cu Ilie Bolojan preț de 30 – 40 de minute. „Am discutat despre garanții că procesul electoral (al alegerilor prezidențiale – n.red.) nu va fi viciat. Bineînțeles că am discutat multe tehnicalități și mi-a dat o garanție că procesul o să fie unul corect. Nu l-am întrebat dacă s-a mai întâlnit și cu alți prezidențiabili. Treaba mea, ca prezidențiabil, era să înțeleg dacă există vreun risc pentru alegerile din luna mai”, a explicat primarul Capitalei.

Succesiunea de coincidențe

Două săptămâni mai târziu, Nicușor Dan își depunea, oficial, candidatura la Biroul Electoral Central, la alegerile prezidențiale. Operațiunea a fost transmisă în direct, în data de 7 martie 2025, la ora 12:12, inclusiv pe pagina oficială de Facebook a partidului REPER, formațiune fondată de Dacian Cioloș, însoțită de textul: „Depunerea candidaturii lui Nicușor Dan, candidatul independent la alegerile prezidențiale susținut de REPER”. Asta, după ce, la data de 1 martie 2025, printr-un comunicat de presă, partidul lui Dacian Cioloș anunța că „după consultarea membrilor și un vot unanim în Consiliul Național, partidul REPER anunță susținerea candidaturii independente a lui Nicușor Dan pentru funcția de președinte al României”.

La data de 18 martie, ca o coincidență, desigur, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat, pe pagina oficială de internet a Administrației Prezidențiale, că „începând cu data de 20 martie 2025, domnul Dacian Julien Cioloș va fi numit în calitatea de consilier onorific al președintelui interimar al României, având ca responsabilitate implicarea în activitățile de coordonare și de monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României”.

În aceeași zi, la ora 13:38, REPER a postat din nou pe contul oficial de Facebook al formațiunii următorul mesaj: „Partidul REPER solicită partidului USR să își retragă candidatura din cursa prezidențială și să îl susțină pe Nicușor Dan”.

Plasarea unui sondaj care îl dă câștigător, în toate variantele

Surse politice susțin că Dacian Cioloș și Nicușor Dan au încercat și încă încearcă să îl „combine” pe președintele interimar al României, Ilie Bolojan, care, după data de 18 mai 2025, va reveni la conducerea Partidului Național Liberal, să îl susțină, din umbră, pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, cu toate că Alianța PSD-PNL-UDMR și Minoritățile Naționale au un candidat oficial înscris în bătălia pentru Palatul Cotroceni, în persoana lui Crin Antonescu.

În acest sens, la data de 17 martie, cu o zi înaintea anunțului cu privire la numirea lui Dacian Cioloș în funcția de consilier prezidențial onorific, dar și de ultimatumul dat de REPER celor de la USR, o publicație online care îl susține pe Nicușor Dan a dat publicității un sondaj de opinie care insinuează faptul că George Simion s-ar afla pe primul loc, cu 30,4 la sută, urmat de Nicușor Dan, cu 26 la sută, iar pe ultimul loc s-ar afla candidata USR, Elena Lasconi, cu 3,9 procente.

Mai mult, același sondaj de opinie sugerează că, în oricare dintre cele patru variante posibile de tur doi, Nicușor Dan va câștiga alegerile din luna mai, indiferent dacă se va lupta în finală cu Crin Antonescu, cu Victor Ponta, cu George Simion sau cu Elena Lasconi.

Crin Antonescu, reacție la acuzația că Bolojan nu a candidat din cauza lui Marcel Ciolacu

Potrivit acelorași surse, ar exista un plan, pe care Nicușor Dan nu-l recunoaște oficial, dar care ar avea scopul ca PNL sau o parte din Partidul Național Liberal să-l susțină pe actualul primar general al Capitalei la Președinția României. Iar, după ce încercarea lui Nicușor Dan de a convinge USR să-l susțină pe el, în detrimentul Elenei Lasconi, a eșuat, chiar dacă i-ar fi oferit actualei președinte USR postul de primar al Bucureștiului la schimb, acum ar pune la bătaie funcția de edil al Capitalei pentru prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, primarul liberal al Sectorului 6.

Scenariul final ar fi ca Nicușor Dan să devină președintele României, cu sprijinul subteran al PNL, Dacian Cioloș să rămână într-o funcție de decizie la Administrația Prezidențială, Marcel Ciolacu să fie debarcat de la Palatul Victoria, iar Ilie Bolojan să fie instalat ca premier al unui nou guvern, care să treacă, într-o manieră care nu este deloc clară, de Parlamentul României, după alegerile prezidențiale. Iar Ciprian Ciucu să conducă Bucureștiul, în locul lui Nicușor Dan, odată cu organizarea unor noi alegeri locale.

De altfel, Ciprian Ciucu a lăsat chiar el să se înțeleagă că ideea candidaturii lui Crin Antonescu la prezidențiale nu este cea mai bună. Prim-vicepreşedintele PNL a scris într-un comentariu pe Facebook că Ilie Bolojan a ales să nu candideze la prezidenţiale deoarece liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-ar fi opus unui astfel de scenariu şi „pentru a nu arunca guvernarea în aer într-un context internaţional foarte dificil”.

Crin Antonescu a reacționat, ieri, pe marginea acestei afirmații. „Ori domnul Ciucu minte, ori domnul Bolojan minte. Eu cred că domnul Ciucu minte. Nu a cerut domnul Bolojan să candideze, nu a respins domnul Ciolacu chestiunea asta, nici nu era în măsură s-o facă. Deci să se lămurească cine minte. Cereţi-i părerea domnului Bolojan, eu asta vă spun. Eu ştiu doar că domnul Bolojan este cel care a venit şi în numele celorlalţi colegi, după aceea împreună cu ei a propus această candidatură a mea”, a transmis candidatul Alianței PSD-PNL-UDMR.

Elementul comun al fondatorului USR și al partidelor înființate și conduse de Cioloș - sponsorul Talpeș

Înțelegerile subterane pe care Nicușor Dan le-ar avea cu Dacian Cioloș nu par a fi doar conjuncturale, generate de această campanie electorală, ci au în spate și alte lucruri comune. O legătură între Nicușor Dan și partidul REPER este un sponsor comun.

Omul de afaceri Florin Talpeș (FOTO), unul dintre sponsorii, din ultimii ani, ai actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, figurează cu donații de 600.000 de lei făcute, în 2023, către partidul REPER, formațiune politică înființată de Dacian Cioloș. Talpeș a finanțat, anterior, cu donații, USR, pe vremea când acest partid era condus de Nicușor Dan. În 2019 și 2020, omul de afaceri a împrumutat fostul partid al lui Dacian Cioloș, „defunctul” PLUS, înghițit de USR, cu 594.000 de lei.

Un document publicat de Autoritatea Electorală Permanentă, privind situațiile financiare ale partidului REPER, formațiune politică înființată de Dacian Cioloș, după ce a demisionat de la conducerea USR, și în care și-au găsit „culcușul” politic unii dintre foștii miniștri ai cabinetului tehnocrat din 2016, devoalează faptul că unul dintre sponsorii lui Nicușor Dan a finanțat la „greu” acest partid politic.

600.000 donații către REPER

Este vorba despre raportul AEP privind Partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER), documentul centralizând finanțarea formațiunii în anul 2023. Conform acestui document, REPER a încasat, în 2023, din cotizațiile membrilor de partid, suma totală de 80.715 lei. Însă cea mai consistentă sumă a fost strânsă de REPER așa cum rezultă din „lista persoanelor care au făcut, în 2023, donații a căror valoare cumulată depășește zece salarii minime brute pe țară”.

Astfel rezultă că au donat pentru „finanțarea curentă a activității” REPER trei persoane fizice. Este vorba despre un anume Săvel Adrian Albu, cu o donație totală de 33.000 de lei, făcută la datele de 22 aprilie 2023 și 26 iulie 2023, despre cunoscutul afacerist Florin Talpeș, care a donat REPER suma de 600.000 de lei, la datele de 24 iunie 2023, 4 octombrie 2023 și 15 noiembrie 2023, dar și despre un alt om de afaceri, Ionuț Vasile Hidan, care a donat la data de 17 august 2023 suma de 148.431 de lei. Suma totală a donațiilor primite, în această manieră, de REPER în 2023 se ridică la 781.431 de lei. Partidul lui Cioloș nu a realizat alte venituri în anul respectiv, conform actelor depuse la AEP de reprezentanții legali ai formațiunii, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru.

Sponsorizări pe bandă rulantă pentru Nicușor Dan

Florin Talpeș, donatorul principal al REPER, este un sponsor vechi al candidatului independent Nicușor Dan, susținut, anul trecut, pe de o parte, de Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei), dar și de REPER, pe de altă parte, pentru un al doilea mandat de primar general al Capitalei, la alegerile din 9 iunie 2024.

În 2016, Talpeș figura pe lista persoanelor fizice care au făcut, în acel an, donații către USR. A donat, la 20 aprilie 2016, suma de 111.500 de lei. USR era condus, la acel moment, de Nicușor Dan. Florin Talpeș apare și în declarațiile de avere ale lui Nicușor Dan, cu donații semnificative, chiar în momentul în care actualul primar general avea calitatea de deputat în Parlamentul României. Este vorba cel puțin despre o donație în cuantum de 194.000 de lei, respectiv de o donație în cuantum de 81.000 de lei. Nicușor Dan, care a deschis o campanie de strângere de donații pentru campania sa electorală din 2024, a lăsat să se înțeleagă că printre sponsorii de anul trecut se numără și Florin Talpeș.

Plecarea lui Nicușor Dan de la USR pare să-l fi reorientat pe omul de afaceri către formațiunile pe care le-a înființat, în ultimii ani, Dacian Coloș. În 2019, Talpeș a contribuit cu fonduri la finanțarea formațiunii PLUS, vechiul partid controlat de Cioloș, care a fuzionat cu USR. Atunci, Florin Talpeș a împrumutat partidul cu suma de 344.687 de lei. Un an mai târziu, Talpeș a mai împrumutat PLUS cu 250.000 de lei.

