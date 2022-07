Cum se stabilește distanța anti-bătaie din ordinele de protecție

Jumătate dintre solicitări au mers în instanță, celelalte victime au renunțat. La Judecătorie, în majoritatea cazurilor, a fost redusă distanța cerută de persoanele care au mers să solicite protecția. Unele mărturii ale victimelor sunt șocante, dar, pentru că au copii, și celălalt părinte trebuie să păstreze relația cu copilul, instanța nu poate hotărî ca agresorul să păstreze o distanță mare față de victimă.

Sechestrată 12 ore în apartament

De programul de vizită al copiilor s-a legat un bărbat din Argeș ca să ajungă să își agreseze fosta soție. Divorțați de un an, au hotărât ca micuții să rămână la mama lor, iar tatăl să îi ia la el la sfârșit de săptămână. Căsnicia s-a terminat urât, cu certuri și amenințări, dar femeia spune că nu s-a gândit că se va ajunge aici. A păstrat mereu legătura cu fostul soț și a comunicat cu el orice a fost legat de copii. Până luna aceasta, când bărbatul a sunat la ușa apartamentului și a spus că a venit să îi aducă înapoi pe cei mici. Îi luase în urmă cu două zile, vinerea. Femeia povestește că a deschis ușa și a început coșmarul. Bărbatul a lovit-o, i-a acoperit gura cu mâna ca să nu poată țipa și a sechestrat-o 12 ore.

„«Vezi că dacă vreau să intru în casa ta, o fac? Ai două posibilităţi: fie te sinucizi, fie rămâi aşa, fiindcă înseamnă că îţi place», asta mi-a spus și apoi a trebuit să stau cu el în casă 12 ore. M-a bătut la fiecare întrebare la care nu îi răspundeam. Mi-a spus că mă va viola și că îmi va introduce în vagin obiecte care să mă rănească, pentru că așa nu se va mai atinge de mine niciun bărbat. Am încercat să mă apăr și i-am băgat mâinile în ochi, apoi m-a imobilizat. A zis că mă tunde și că pune filmări cu mine dezbrăcată. Mă bănuia că am pe cineva și asta îl înfuria. Mama lui a știut! A sunat-o el și i-a spus, dar nu a făcut nimic. Când a plecat a sunat-o și pe sora mea și a venit ea și m-a dus la spital”, a povestit femeia. Le-a cerut judecătorilor ca bărbatul să nu se mai poată apropia de ea la mai puțin de 200 de metri, dar magistrații au considerat distanța ca fiind „excesivă” și au trecut în hotărâre 30 de metri. Timp de 6 luni, bărbatul este obligat să țină această distanță.

Agresorul are voie să meargă la școala copilului

O altă familie, o altă situație: un bărbat a fost reclamat de soție și de copii că este violent și toți au cerut să i se interzică să se apropie de ei. Omul locuia cu partenera de viață, cu cele două fiice, cu soțul și copilul uneia dintre fete. Până la un punct, tânăra căsătorită a fost scut pentru sora ei în vârstă de 13 ani și pentru mama ei. Dar lucrurile au degenerat și a hotărât că este mai bine să plece ca să aibă grijă de familia pe care și-o construise. Mama și sora au decis să îl părăsească pe bărbat.

„În ultimele săptămâni, poate chiar luni, lucrurile s-au agravat, el are şi probleme de sănătate foarte grave, luând tratamente. Din cauza problemelor pe care le are nu poate dormi, ia pastile de somn care îi dau halucinaţii, iar eu şi soţul am decis să plecăm de acasă. I-am spus mamei şi surorii mele că nu mai pot rămâne, pentru că am şi eu familia mea, moment în care am decis cu toţii să plecăm, deoarece ne era foarte frică. O ameninţa pe mama în mod repetat că o va omorî, așa că singura noastră posibilitate era să luăm o decizie, să facem ceva din punctul ăsta de vedere. Nu puteam să aşteptăm să îi dea în cap ca să plecăm. Într-una din zile, înainte să facem asta, el s-a enervat că nu am vrut să îi cumpărăm băutură. Eram cu mama, cu soțul meu, era și copilul meu și ne-am închis toți în dormitor. El a venit și a strigat să iasă mama de acolo. „Numai cu ambulanța o să pleci de aici! O să te omor!”, îi spunea mamei mele. Am scăpat cu greu atunci, după ce am anunțat poliția”, a povestit fiica bărbatului.

Mama ei spune că era cel mai rău dacă rămânea singură cu soțul. „Am fost la țară cu el și seara când ne pregăteam de culcare, a început să mă înjure, m-a bruscat, mi-a dat cu pumnii peste urechi, mi-a băgat mâna în gât și a încercat să mă violeze. Am apucat să plec, am scăpat și m-am dus la fratele meu”, a spus femeia. Pe fiica lui cea mică nu a bătut-o, dar copila le-a spus polițiștilor că era terorizată și îi era frică de tatăl ei. Odată a crezut că nu va scăpa, după ce bărbatul i-a spus că o omoară pentru că i-a stricat boxa la care asculta muzică. Și pentru că nu a lovit-o, instanța a decis să îl lase să meargă la școala fetei, dacă vrea să se intereseze de situația ei școlară. În rest, a admis pentru toate victimele ca bărbatul să stea la o distanță minimă de 50 de metri de ele.

Polițiștii spun că este o practică

Am vrut să ne lămurim de ce unele decizii se iau în acest fel, așa că am stat de vorbă cu primii care intră în contact cu victimele, adică polițiștii. Și nu au avut o explicație, pentru că magistrații nu explică în detaliu de ce iau hotărârile pe care le iau. Anchetatorii spun că este o practică și că la fiecare caz în parte s-ar ține cont de situațiile speciale. Aici intră situația legată de copii, căci nimeni nu le va interzice să ia legătura cu minorii, dacă cei care au devenit din iubiți, părți în dosar lucrează împreună, iarăși instanța nu decide o distanță mare. Din dosarele care apar zilnic pe instanțe cu solicitarea ordinelor de protecție, cele mai multe sunt admise în parte. Ceea ce, cred mulți polițiști, îi încurajează pe agresori și le îngrozește pe victime. Este și motivul pentru care în doar jumătate din situații s-a ajuns la instanță.

Din cele 112 ordine de protecție, peste jumătate sunt în mediul urban. Cele ajunse în instanță au aplicabilitate până la 6 luni.

