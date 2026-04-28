Ministrul Mediului vrea să le interzică membrilor PSD să dea concursuri în unele instituții

O declarație recentă a ministrului Mediului, Diana, Buzoianu, a stârnit un val de proteste din partea reprezentanților sindicatelor. Buzoianu a spus că USR nu le va permite membrilor PSD să participe la concursurile de ocupare a posturilor, pentru că dacă ar câștiga, „ar fi mult mai greu de înlăturat din funcții”. Buzoianu a explicat că nu doar ea, ci USR se va opune participării la aceste concursuri nu doar a unor membri PSD, dar și a unor persoane despre care se știe sau se presupune că ar fi susținute de PSD. Nu există o astfel de prevedere în nicio lege din România, nici măcar în ordonanțele de urgență cu prevederi abuzive pe care le-a dat Guvernul Bolojan în ultima perioadă, tocmai pentru înlăturarea din funcții a unor persoane care nu fac parte din USR sau PNL – spun sindicaliștii. Mai mult, o astfel de intruziune în procesul democratic de ocupare a funcțiilor de conducere din instituții este de natură dictatorială și contravine oricărei reguli prevăzute de legislație și de constituție.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, la TVR Info, pe 24 aprilie, că „persoane susţinute de PSD se pregătesc să ocupe unele posturi, în mod permanent”, prin participarea la concursurile organizate de instituții, acolo unde posturile sunt ocupate de interimari. „Zilele acestea am aflat despre autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, că este o foarte mare forfotă, că se pregătesc să fie date concursuri de către reprezentanţii PSD, ca să fie ocupate anumite posturi-cheie din instituţie. Vă garantez că, în momentul în care voi afla că pe linie politică cineva pregăteşte permanentizarea unor posturi, acum, pe ultima sută de metri, ca să nu poată să fie luate măsuri de reformă, vor exista, în mod evident, nişte evaluări şi da, dacă sunt oameni care sabotează în acest fel instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, ei nu vor mai putea să fie nominalizaţi, din punctul meu de vedere, de către Ministerul Mediului, în cazul de faţă eu, cât sunt ministru al Mediului”, a spus Buzoianu, referindu-se la USR, care ar urma să interzică participarea la concursurile de ocupare a posturilor de către oricine e bănuit că ar fi susținut de PSD.

O astfel de intruziune în administrația publică nu se referă exclusiv la instituțiile din Ministerul Mediului, ci la orice instituție, din momentul în care se creează un astfel de precedent. Dacă Diana Buzoianu și-a asumat o astfel de declarație care implică USR în blocarea procesului de participare la concursurile pentru ocuparea funcțiilor din instituții pentru oricine e bănuit de susținere din partea PSD – așa cum s-a exprimat ministrul – sau oricine nu are aceeași viziune ca USR, această situație devine una dictatorială.

Sute de transferuri și angajări pentru oamenii partidului

Liderii sindicali nu pot susține o astfel de atitudine din partea unui politician sau a unui partid politic, mai ales pentru că există o legislație în România care protejează drepturile oricărei persoane de a candida la concursurile de ocupare a funcțiilor în instituții, există o legislație a funcționarului public și a înaltului funcționar, iar Constituția României garantează aceste drepturi.

„Și PSD a girat această nemernicie, prin votul pe ordonanțele de urgență care au dus la abuzuri specifice unor regimuri totalitare. Parlamentul nu mai există și iau ei decizii, fac abuzuri peste abuzuri. Avocatul Poporului e menținut în funcție tot de ei. Au pus mâna pe putere, a degenerat totul și nu mai discutăm despre democrație. USR a făcut sute de transferuri și angajări, și-au adus oameni în toate instituțiile patronate de ei, în ultimele luni. E dezastru. Nu au eliminat posturile vacante, ca să dea afară oameni și să-și aducă pe posturile vacante oamenii lor. Am ajuns la abuz de putere”, a declarat, pentru Jurnalul, Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA) și vicepreședinte al confederației sindicale Cartel Alfa.

„A uitat de prevederile constituționale care protejează dreptul la opțiune politică pentru fiecare cetățean al acestei țări! Dacă concursurile sunt organizate corect, cu respectarea prevederilor legale, nimeni nu are voie să discrimineze pe criterii de apartenență politică! Sau religioasă, spre exemplu”, a declarat și Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical (BNS).

Directori demiși abuziv, pentru a fi înlocuiți „cu cine trebuie”

Până la această declarație explicită a Dianei Buzoianu, au existat suspiciuni în privința modului în care USR încearcă să-și pună propriii oameni în funcții-cheie din instituții. La Ministerul Mediului a existat o situație legată de conducerea Romsilva, pentru care ministrul Diana Buzoianu a anunțat organizarea unui concurs foarte corect și foarte transparent, pentru ocuparea funcției de director general, după demiterea ilegală și abuzivă a fostului director, însă Jurnalul anunța, pe surse, cu două săptămâni înainte de organizarea concursului de ocupare a postului, că respectivul concurs era aranjat pentru o anumită persoană susținută de USR.

Ulterior, rezultatul concursului pentru șefia Romsilva a fost contestat și criticat de USR și de ministrul Buzoianu, fiind câștigat de „cine nu trebuia”. Și în acest caz s-a putut observa cum USR își asumă intruziunea în organizarea concursurilor pentru funcțiile de conducere din instituții, criticile aduse de membrii partidului și de susținători referindu-se la imposibilitatea de a face reformă cu un director general care nu are aceeași viziune ca a partidului.

Nu doar la Ministerul Mediului au fost astfel de situații, ci în toate instituțiile vizate de USR, de când partidul a ajuns la guvernare. O situație similară este și la Salrom, unde directorul general a fost demis ilegal și abuziv, pe baza unui raport al corpului de control al ministrului Mediului care a reluat, aproape integral, declarațiile fostului ministrul USR Radu Miruță, deși documentele aduse ca dovezi de conducerea Salrom arată o situație total diferită de cea prezentată în susținerea nevoii de a se demite conducerea companiei statului.