Dozatoare cu apă gratuită în toate primăriile, școlile, spitalele, dar și în gări și aeroporturi

Toate instituțiile și autoritățile publice, școlile, policlinicile și spitalele de stat, precum și operatorii economici care administrează gări, autogări, aeroporturi și stațiile de metrou vor fi obligate să asigure gratuit apă potabilă celor care le trec pragul, prin amplasarea de dozatoare, indiferent dacă sunt sau nu racordate la rețeaua publică, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Parlament. Potrivit inițiatorilor, măsura ar urma să combată inechitatea socială pentru cei cu venituri mici, care în prezent sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată dacă petrec mai mult timp în aceste spații, și să scadă cantitatea de deșeuri de plastic.

Propunerea legislativă, înregistrată la Senat chiar înainte ca parlamentarii să intre în vacanța de iarnă, vizează completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Semnatarii proiectului spun că, în prezent, accesul la apă potabilă în spațiile publice interioare din România - precum sălile de așteptare ale instituțiilor publice (ANAF, primării, prefecturi), instanțele judecătorești, unitățile sanitare, unitățile de învățământ sau nodurile de transport (metrou, gări, autogări) - este „deficitar și neuniform reglementat”, cadrul normativ actual concentrându-se pe monitorizarea calității apei de la robinet și pe conformitatea rețelelor publice de distribuție.

Din grijă pentru cetățenii aflați „în situații de așteptare prelungită”

„Legislația nu instituie o obligație clară pentru administratorii clădirilor publice de a asigura puncte de hidratare gratuită pentru cetățeni.

În lipsa unei astfel de obligații, cetățenii aflați în situații de așteptare prelungită, în tranzit sau în unități de învățământ sunt constrânși să achiziționeze apă îmbuteliată de la comercianți privați sau automate de vânzare. Această situație generează inechități sociale, afectând în special persoanele vulnerabile (elevi, pensionari, persoane cu venituri reduse), și contribuie la generarea unei cantități semnificative de deșeuri de plastic. Mai mult, în clădirile vechi sau cu infrastructură sanitară inadecvată, simpla existență a rețelei de apă nu garantează accesul facil la o sursă de băut igienică în zonele de relații cu publicul”, se arată în expunerea de motive.

Prin urmare, inițiatorii propun introducerea obligației exprese pentru toate instituțiile publice, de a asigura acces gratuit la apă potabilă.

„Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi au obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice”, prevede proiectul de lege.

Noua obligație va fi pusă în aplicare „prin amplasarea de dozatoare de apă potabilă în spațiile de așteptare, holurile de acces și zonele de tranzit intens circulate, indiferent dacă locația permite sau nu racordarea directă la rețeaua publică de distribuție a apei”, iar în expunerea de motive, inițiatorii precizează că administratorii spațiilor vizate „pot opta pentru instalarea de dozatoare de apă (tip water cooler) alimentate cu recipiente”, în situațiile în care infrastructura clădirii nu permite racordarea directă la rețeaua publică.

Pahare de unică folosință și contracte pentru mentenanța dozatoarelor

Pe lângă obligația de dotare cu aceste dozatoare, distribuția apei va fi condiționată de utilizarea exclusivă a paharelor de unică folosință din materiale sustenabile, biodegradabile sau reciclabile „pentru a garanta igiena individuală și protecția mediului”.

Mai mult, instituțiile publice vor fi obligate să contracteze serviciul doar de la unități de profil autorizate „care să asigure furnizarea apei, mentenanța și igienizarea periodică a aparatelor”.

„Concret, furnizorul nu va putea livra apă fără a prezenta, concomitent, buletinul de analiză aferent lotului respectiv, documentul devenind piesa centrală de control aflată la dispoziția autorității contractante”, spun inițiatorii, în expunerea de motive, adăugând că, prin condiționarea recepției apei de prezentarea buletinului de analiză la fiecare aprovizionare, se elimină riscul contaminării sau al stagnării apei.

Aceștia susțin, de asemenea, că măsura propusă răspunde unei nevoi sociale acute.

„În primul rând, protecția sănătății în spațiile publice nu mai poate fi tratată facultativ. Instituțiile vizate - de la instanțe judecătorești și sedii ANAF până la spitale și noduri de transport - sunt caracterizate prin fluxuri intense de persoane și timpi de așteptare care generează stres și oboseală. În aceste condiții, agravate de frecvența tot mai mare a perioadelor caniculare, hidratarea devine o necesitate fiziologică critică, iar lipsa accesului imediat la apă poate transforma o simplă procedură administrativă într-un risc medical, predispunând la lipotimii sau decompensarea afecțiunilor cronice.

În al doilea rând, soluția propusă se distinge prin flexibilitate tehnică și rapiditate în implementare. Spre deosebire de abordările legislative anterioare, care s-au blocat în costurile și birocrația lucrărilor de construcții (spargerea pereților, avize de racordare la rețea), prezenta lege permite conformarea imediată prin instalarea dozatoarelor mobile. Această abordare pragmatică face legea aplicabilă instantaneu chiar și în clădirile de patrimoniu, în stațiile de metrou din subteran sau în unitățile de învățământ modulare, unde racordarea la rețeaua de apă în fiecare punct de acces este tehnic imposibilă”, se arată în expunere.

Inițiativa legislativă aparține deputatului USR Ștefan Tănasă și este semnată, în total, de 18 parlamentari.

Un alt proiect legislativ care impunea un preț maxim la sticla cu apă de 500 ml, vândută în aeroporturi sau gări, a fost respins luna trecută de senatori, unul din principalele argumente fiind că legislația prevede acum acces gratuit oricui la apa de la robinet, care poate fi solicitată oricărei unități de alimentație publică.






