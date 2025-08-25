CNAIR e pericol public! Satul „zidit” de noul drum Târgoviște-Sinaia. Drumarii au ridicat parapete în fața curților

Proiectele de modernizare a drumurilor naționale care leagă Bucureștiul de Dâmbovița și Prahova au mari probleme încă din fazele incipiente, dar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu mai ține cont de nimic, nici măcar atunci când sunt sesizate nereguli. O parte din proiectul de modernizare a DN 71 Târgoviște-Sinaia s-a blocat în instanță, după ce mai mulți cetățeni expropriați au sesizat faptul că li se taie efectiv din casele de pe marginea drumului, dar pe porțiunea care leagă DN 7 de DN 71, în satul Bâldana, oamenii s-au trezit, zilele trecute, cu ziduri înalte de aproape un metru în fața porților și fără căi de acces la stradă. Foarte multe proiecte ale CNAIR au fost greșite, în ultimii ani, statul a plătit deja despăgubiri de milioane de euro, din bani publici, dar compania merge mai departe, din eroare în eroare, fără a putea fi oprită. În cazul Bâldana a fost nevoie de intervenție direct de la conducerea Ministerului Transporturilor, pentru a obliga firma constructoare să refacă proiectul, dar surpriza ar putea să apară din partea juridică, pentru că firma care execută lucrarea ar putea lăsa totul baltă, cerând și despăgubiri de la stat.

La Tărtășești, în satul Bâldana, din județul Dâmbovița, drumul a fost înălțat, în cadrul proiectului de modernizare, cu 80 de centimetri, iar pe margini s-au ridicat parapete și oamenii care au casele la stradă nu mai pot intra sau ieși din propriile curți. Nici Ambulanța sau pompierii nu mai au acces la aceste imobile.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionuț Săvoiu a declarat, pentru Jurnalul, că va obliga firma care execută lucrarea de construcție să refacă proiectul și accesul la locuință pentru fiecare caz în parte, iar lucrările de remediere vor fi suportate de constructor. Reprezentantul Ministerului Transporturilor a fost la Bâldana și a vorbit personal cu toți cei afectați de lucrarea de construire a drumului și cu primarul localității, dându-le asigurări că situația se va remedia.

„Alături de primarul comunei Tărtășești, Cristi Tudorache, am întâlnit cetățenii din Bâldana și i-am asigurat că specialiștii care participă la modernizarea DN 71 în această zonă vor găsi soluții de acces adaptate fiecărei proprietăți, fără să afecteze viața locuitorilor riverani și siguranța circulației rutiere, aplicând reglementările tehnice în domeniu. După această vizită în teren, am constatat îngrijorarea cetățenilor privind căile de acces în curți și i-am asigurat că antreprenorul va găsi soluții aprobate de supervizor, chiar și în situațiile amenajărilor pe verticală a curbelor. Am precizat că există situații similare rezolvate și pe DN7, tot în Bâldana”, a declarat secretarul de stat, în urma verificării situației în teren.

Dar ceea ce a făcut Ionuț Săvoiu ar fi trebuit să se facă, înainte de execuția lucrării, de către angajații CNAIR. Tot CNAIR ar fi trebuit să verifice detaliile tehnice ale acestui proiect și ale tuturor celorlalte care au fost greșite, atât în faza de proiectare, cât și de execuție, pentru a nu arunca milioane de euro din bugetul statului pentru refacerea proiectelor și despăgubiri, pe lângă banii pierduți din fonduri europene din cauza întârzierilor la finalizarea proiectelor.

Conducerea MT încearcă să repare ce a stricat CNAIR

Până acum au fost constatate probleme de proiectare și de execuție atât pe DN 7, cât și pe DN 71, iar la Bâldana se face legătura între cele două. Secretarul de stat Ionuț Săvoiu dă asigurări în privința remedierii situațiilor create de constructori, atât în cazul oamenilor care nu mai au acces în case din cauza zidului de aproape un metru din fața porților, cât și a celor care nu mai pot trece de săpăturile pentru șanțurile de evacuare a apelor pluviale – tot la Bâldana.

„La realizarea rigolei de evacuare a apelor pluviale pe proiectul de modernizare a DN 71 pe sectorul Bâldana – Răcari, conform proiectului au apărut unele situații care pot afecta temporar accesele în curți ale riveranilor. Am solicitat antreprenorului să trateze cu maximă seriozitate astfel de situații și cu maximă celeritate să găsească soluții pentru a minimiza efectul șantierului asupra vieții cetățenilor din localitate. Fiecare acces în curți trebuie asigurat în condițiile tehnice legale aprobate de beneficiar, fără impact negativ asupra vieții locuitorilor. Am cerut supervizorului contractului și proiectantului implicare activă în analiza, explicarea și soluționarea fiecărui caz în parte. Îi asigur pe toți locuitorii din Bâldana că toate aspectele semnalate, în special cele din curbele supraînălțate, vor fi soluționate conform prevederilor legale, cu maximă operativitate, pe măsură ce lucrările evoluează”, a declarat secretarul de stat, inclusiv pe pagina lui de Facebook.

Nici instanțele nu țin cont de declarațiile politice

Dincolo de încercarea secretarului de stat sau a ministrului Transporturilor de a rezolva problema, post factum, CNAIR ar putea chiar să nu țină cont de declarațiile politice – exact așa cum a procedat și în cazul proceselor deschise de expropriați, tot pe DN 71, pentru anularea HG 1588/2024, privind exproprierea a 1849 de imobile. CNAIR a publicat un comunicat în care își recunoaște greșelile și informează că proiectul de modernizare va fi refăcut, dar către instanțele de judecată a transmis alte explicații, fără măcar să menționeze faptul că proiectarea conține erori care sunt în curs de remediere.

În cazul Bâldana poate fi chiar mai rău, deoarece legea prevede că proprietarii afectați – adică cei care nu mai au acces la propriile locuințe în acest moment – trebuie să se adreseze individual instanțelor de judecată, pentru a cere refacerea accesului la proprietate. Legea nu ține cont de declarațiile politice și nici măcar de deciziile ministrului Transporturilor – ceea ce se poate observa, în aceeași perioadă, în cazul declarațiilor legate de tronsonul DN 71 Aninoasa-Sinaia, unde nici măcar instanțele de judecată nu țin cont de ceea ce au declarat reprezentanții Ministerului Transporturilor și nici măcar de declarația oficială care a fost publicată pe site-ul CNAIR, ci doar de documentele prezentate instanței.

Cu alte cuvinte, proprietarii s-ar putea trezi că trebuie să dea statul în judecată pentru a mai putea intra în propriile curți, dar va dura mai mult de un an până la remediere, pentru că lucrarea începută va merge mai departe, conform legii, iar constructorul nu poate fi obligat să remedieze doar printr-o declarație politică – chiar dacă e făcută de ministru sau de un secretar de stat.

Mai mult, constructorul poate abandona în orice moment șantierul, după ce va constata că l-ar costa prea mult refacerea acelei porțiuni din proiectul care a fost deja executat conform autorizațiilor obținute de la CNAIR – care e și beneficiarul lucrării.

Două proiecte greșite de constructori diferiți

Porțiunea de la Bâldana este chiar la îmbinarea DN 71 cu DN 7, pentru care este în derulare proiectul de lărgire la 4 benzi DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350 (Faza 2) - proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Transport.

Ministerul Transporturilor are calitatea de Autoritate de management pentru Programul Transport 2021-2027 din care se finanțează proiectul, iar CNAIR are calitate de beneficiar al proiectului, la fel ca pentru modernizarea DN 71. Tronsonul pe care se execută lucrările are lungimea de 21,4 km, valoarea contractului fiind de 242,36 milioane de lei (fără TVA). Durata de implementare este de 26 de luni, din care 6 luni au fost pentru proiectare și 20 pentru execuția lucrărilor. Din totalul sumei, 85% sunt fonduri nerambursabile, prin FEDR, și 15% cofinanțare din partea CNAIR.

În 2022, CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de lărgire la 4 benzi a DN 7, pe tronsonul Bâldana-Titu (km 30+950 - 52+350). Asocierea desemnată antreprenor general este formată din companiile Cosedil SPA, Chirulli Andrea Impresa Individuale, Total Road SRL și Bit Invest SRL. Contractul a fost atribuit pe 22 martie 2022. Ordinul de începere a fost emis în 1 septembrie 2022.

Lucrările ar fi trebuit să se finalizeze la sfârșitul anului 2024, dar au existat întârzieri. În mai 2024 s-a constatat că au fost înregistrate întârzieri în executarea lucrărilor de lărgire la patru benzi a tronsonului DN 7 Bâldana -Titu km 30+950 – 52+350. Reprezentanții CNAIR au fost nemulțumiți de stadiul lucrărilor și au emis un certificat negativ antreprenorului căruia i-a fost atribuit acest contract, și anume asocierea Chirulli Andrea (lider) – Cosedil Spa – Bit Invest SRL – Total Road SRL.

Contractul pentru proiectarea și execuția modernizării sectorului Târgoviște – Sinaia (km 51+041 – km 109+905) al DN 71 a fost atribuit pe 21 septembrie 2023 asocierii de firme din Turcia Esta İnşaat Sanayi Lojistik Ve Diş (lider), Gün Al Madencilik İnşaat Nakliye Sanay, după anularea unui contract anterior. Lucrările au început tot cu stângul, la fel ca cele de pe DN 7.

Anomaliile din Legea 255/2010, create tot de CNAIR

Pe DN 71, proprietarii celor 1.849 de imobile expropriate în baza HG nr. 1855/2024 – unele având mai mulți proprietari – au dat statul în judecată, după ce au constatat că linia drumului a fost trasată peste casele lor, iar despăgubirile oferite în baza unei legi modificate tot de CNAIR (Legea nr. 255/2010) sunt de câteva sute de lei, pentru că se ia în calcul doar suprafața expropriată, la prețul din grilele notariale, nu valoarea unei proprietăți echivalente, dacă desproprietăritul e lăsat fără casă sau fără teren.

În unele locuri s-ar fi tăiat efectiv jumătăți de case, colțuri de dormitoare sau sufragerii, cu despăgubiri de cel mult 2.000 de euro, în alte locuri s-ar fi demolat case monument istoric, ridicate din cărămidă, la începutul secolului trecut, dar care au fost modificate în acte, la nivelul administrației locale, pentru a figura drept construcții de lemn, astfel încât despăgubirile să fie minime.

Alții pierd livezi, cu despăgubiri de circa 500 de lei. Toate aceste cazuri ajung în instanțele de judecată, proprietarii câștigă procesele și statul e obligat, în baza Articolului 44 din Constituție, alineatul 3, să dea diferența de bani.

Cel mai recent exemplu este al unui fermier din Vrancea care trebuie să fie despăgubit de CNAIR cu 12,5 milioane de euro, în urma unei proiectări greșite și a unei despăgubiri derizorii pe care a oferit-o, în baza Legii nr. 255/2010. Ferma era ecologică și fusese construită din bani europeni de care CNAIR și-a bătut joc – și nu este singurul caz.

FACIAS a cerut pedepsirea celor vinovați

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Guvernului, din mai 2025, să îi tragă la răspundere pe vinovați, după ce a calculat suma care se ridică la peste 2 miliarde de lei, bani plătiți ca despăgubiri în astfel de cazuri, doar în ultimii 9 ani ca urmare a neglijenței, incompetenței și deciziilor abuzive ale CNAIR.

Dar CNAIR merge mai departe cu această practică, în baza Legii nr. 255/2010 – pe care chiar juriștii CNAIR au modificat-o pentru a putea face abuzuri legal, deși această lege este contrazisă de alte legi în vigoare și chiar de Constituție. Prin această lege, CNAIR poate lansa proiecte fără studii de fezabilitate, dar poate și să dea acele despăgubiri derizorii care sunt apoi atacate în instanță.

La fel procedează CNAIR și în cazul proiectelor greșite: după ce se dau avize și se fac exproprierile, se deschide șantierul și se constată că lucrarea nu se poate executa, iar constructorii trimit către CNAIR o notificare în baza căreia se reface proiectul, pe porțiunile greșit proiectate.

Singurii care rămân cu pagubele sunt proprietarii lăsați fără case și fără terenuri, care trebuie să se bată apoi cu statul în instanțele de judecată, iar la final, statul plătește despăgubirile și cheltuielile de judecată, pentru erorile pe care CNAIR și le asumă.

